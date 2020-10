Lekker V64-omgang fra Mantorp

Superkusk kjører bankeren! Smellfrekt objekt med nydelige betingelser! Våre oppdaterte V64-vurderinger er klare! Du blir vel med på moroa?

Mantorp står for kveldens V64-omgang, og det er en BRA omgang med mye gode hester vi har å glede oss til. Kveldens beste banker blir kjørt av superkusken Björn Goop, og vi spekulerer ikke mot He's Marvelous (V64-5). Ta rygg på følgende:



V64-1 : 7 Jetske Beemd – Er en hoppe som er herdet i ganske tøffe omgivelser, og den var klart godkjent i sin debut for Sofia Aronsson. Gikk da en sluttrunde i 13-fart, og vi gav den et pluss i kanten. Er normalt mye forbedret med en blåser i kroppen, distansen er intet minus, og havner den bare ikke helt feil på det så skal sjansene være gode. Settes frekt først, og prøves altså som en mulig godbit mot storfavoritten.

V64-2 : 9 Apollo Creed – Er under en solid utvikling, og i kveld debuterer den altså for Björn Goop. Det skal bli spennende å se om den kanskje er ytterligere forbedret for Gopp, for er den det, ja, da skal noen og enhver få kjørt seg her. Prøves direkte i ny regi!

V64-3 : 15 G.R.J.’s Wolverine – Er en HERDET hest i grunnlaget, og den gjør nå en spennende start etter pause. Er det bare litt form på plass etter oppholdet så duger den svært godt mot en formløs gjeng som dette. Settes knepent først, men her kan det være smart å gardere bredt da løpet er JEVNT.

V64-4 : 5 A Cash Machine – Ble noe sliten på en krevende/upassende bane sist, og fikk maks da. Gangen før viste den 11,6 s 800m, og knep seieren etter en solid avslutning. I kveld er vi klart inne på at det trolig blir tidlig tet, og fra den posisjonen skal det en god hest til for å plukke den ned. MÅ BARE SPILLES!

V64-5 : 7 He’s Marvelous – Er en KNALLGOD hest som også er klart bedre enn det grunnlaget den har på konto. Avgjorde enkelt fra dødens sist, og vant på en lav 13-tid uten at det var bunn. Björn Goop er best i verden når det gjelder å bedømme tempoet, og han er omtrent «UMULIG» å slå når man kjører tre runder. Rapportene på He’s Marvelous er også meget fine, og for oss er dette mandagens beste banker.

V64-6 : 4 Roofparty – Har kanskje ikke sprudlet på slutten, men en finere oppgave enn dette kan den knapt nok få, og fra tet/eventuelt rygg leder duger den normalt godt i omgivelser som dette. Var knallgod på samme tid i fjor, og finner den bare litt ordentlig form igjen så er den altså mer enn god nok. Prøves som et helfrekt objekt i en ellers ganske jevn finale.