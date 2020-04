Lekker V64-omgang med godbiter fra Danmark

Bankeren gjør kort prosess? Er knallgod, men går likevel helt under radaren... Vi er ikke solgt på storfavoritten, og drar frem en 5%er! Du blir vel med oss i jakten på V64-cashen i kveld?

Lerum med supertips på Färjestad 18. april - Kr.432 ble til Kr.18 676!

Det var kun BREDDLOPP i V65-omgangen på Färjestad denne lørdagen, og slike løp er krevende å ranke. Undertegnede gjorde dog jobben, og belønningen ble solid for de som tok rygg. Dagens beste banker, Lidaz Katzner (2-valg), slo til i løpet hvor de fleste valgte å banke Enjoy's Top Gun (60,1%). Ellers ble Dallas Brick (16,7%) løftet frem som dagens beste objekt. Undertegnedes bong på Kr.432 satt som spikret, og betalte ut svært solide Kr.18 676,-.



På Eksperten suste SAMTLIGE bonger inn, og de var som følger:

* 16 bonger a Kr.500 (10 andeler a Kr.50/5 andeler a Kr.101/4 andeler a Kr.125) betalte ut Kr.18 676 hver seg.

* 5 bonger a Kr.1 000 (5 andeler a Kr.200/4 andeler a Kr.250) betalte ut Kr.20 143 hver seg.

* 8 bonger a Kr.1 200 (4 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.21 121 hver seg.

* 3 bonger a Kr.2 000 (4 andeler a Kr.500/6 andeler a Kr.330) betalte ut Kr.23 566 hver seg.

* 1 bong a Kr.3 000 (4 andeler a Kr.750) betalte ut Kr.24 544.

Totalt ble det 665 106 kr innspilt på disse 33 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V65-løpene på Färjestad var på 28 872 kr.



Nye sterke tips fra Lerum - denne gangen til Eskilstuna 20. april!

Pga mangel på en utgang kom vi dessverre ikke i mål på systemene, men ellers satt ALT av de flate bongene på Eksperten. Ninepoints Yankee (2-valg) ble lansert som en av dagens virkelige godbiter, og den innfridde også enkelt fra tet. Den flate V64-bongen til Kr.480 suste inn, og betalte ut meget fine Kr.3 305,-.

I gårsdagens V64-omgang til Eskilstuna så betalte bongen vår på Kr.480 ut fine Kr.3 305,-. I kveld jakter vi videre i Sverige, og gjør det i en knallfin omgang på Jägersro. Her er det solid kvalitet på flere av løpene, dagens tyngste favoritt er i trøbbel, og vi jakter storcashen med mye snadder. Dagens beste banker kommer ut i V64-4, og der tror vi hardt på tet og slutt for 5 Iniestad Bros som var strålende opplagt til seier sist.

Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 1 Indra Silas – Med toppkusk så kunne dette vært en frekk banker i omgangen, men med Fredrik Persson nøyer vi oss med å sette den først. Kom ut etter at vintertreningen var gjort unna sist, og feilet da i en trang situasjon på startsiden (sparket borti foranliggende hest). Kom enormt tilbake, gikk 13,0 s 300m, og vi gav den to store pluss i kanten. Kan sikkert en 15-tid på distansen, og feilfritt blir den umulig enkel å ha med å gjøre. Kusken i mot, men hesten er mer enn god nok.

V64-2 : 15 Mellby Drake – Leverte et meget solid oppløp sist, og på klokken stod det 09,7 s 800m med krefter igjen. Har funnet storformen nå, og selv fra 40m tillegg må sjansene være store for at den runder til seier. Er en veldig motivert favoritt i et ellers småskummelt løp.

V64-3 : 10 Era Wan – Dette er en skikkelig bra hest som har et aldeles for lavt grunnlag på konto målt opp mot ren kapasitet. Har avslørt stor kapasitet mot betydelig bedre hester enn dette, og den skal bli spennende å se igjen etter pause. Ken Ecce har bra form på hestene sine, og denne må være spennende i kveld. Slår til som en skikkelig godbit?

V64-4 : 5 Iniesta Bros – Er veldig på riktig vei etter et lengre avbrekk, og vi tror på en topp mulighet i kveld. Feilet seg bort med voltestart etter et lengre avbrekk nest sist, men så fin ut bak feltet etter dette uhellet. Nå sist suste den til tet bak bilen, og vant utrolig enkelt med krefter igjen. Løser den like raskt ut i kveld så skal sjansene for tet være gode, og fra den posisjonen tror vi ikke den taper et løp som dette!

V64-5 : 9 Daytona – Hadde et strålende fjorår, og løp altså inn knappe 800 000. Det er MYE i Danmark. I sitt siste løp i fjor var den ute i finalen av 4-årschampionatet, og gikk da et aldeles helsvett løp etter en grov galopp. Er svært grunnkapabel, og vi regner med at det er bra form på denne når Steen Juul velger å dra den til Sverige for å årsdebutere. Prøves direkte! 1 Tiger Face – Blir HARDT betrodd, og den er i flott form. Vær dog OBS på at denne er ustabil, og en hest man skal være forsiktig med å stole for mye på.

V64-6 : 12 Loveley Lasse – Må innom disse dumme galoppene, og er litt «USLIPT» enda. Dog er det snakk om en bra hest dette, og i forhold til løpet sist er det ned flere klasser. Gikk da OK i kulissene etter galopp. Har fått to løp i kroppen etter pause, og skal normalt kun bli bedre og bedre. Skreller?