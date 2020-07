Lekker V65-kveld på Forus

Vi spiller bankerfritt på de litt større bongene! Mulig supersjokk i monteløpet! Våre oppdaterte V65-vurderinger til kveldens V65-omgang på Forus er klare! Du tar vel rygg?





Ikke mange har jobbet med omgangen til Forus i kveld da "ALT" av fokus er rettet mot Sverige og Årjäng. Vi har brukt noen timer på denne omgangen, og skal prøve å felle flere av favorittene i jakten på tusenlappene. Våre litt større bonger er uten bankere, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 7 Smedheim Staut – Rotet det til for seg sist, og det løpet velger vi bare å se bort fra. Var god både nest sist og tredje sist, og formen skal det ikke være noen feil på. Fra første omvendt i volten så er nok Djøseland på tetjakt, og mot en overkommelig gjeng skal dette dreie seg om en bra sjanse.

V65-2 : 7 Kissmymuscles – Løste ut i 05-fart sist, og er altså veldig kjapp på de første meterne. Vant enkelt fra tet, og var veldig god. Kan fort fyke til tet igjen, og skulle Wiig lykkes med å komme seg foran så må dette dreie seg om en stor sjanse. Klar tipsener!

V65-3 : 2 Super Talisman – Martine Finsand tar altså turen fra Sørlandet en lørdagskveld for å ri en hest som aldri har gått monte før. Akkurat da skurrer det litt hos oss, og vi har en mistanke om at denne vil vise seg frem i en meget bra skikk under sal. Rytteren er dessuten knallgod, og på en kjapp bane trenger ikke Super Talisman og Martine Finsand bli enkel å fange… OBS! Beste hesten i feltet er 10 Come Vacation, men vi kjøper IKKE at en montedebutant skal være så hardt betrodd. Har dessuten ikke en enkel oppgave med 60m tillegg!

V65-4 : 1 Ros Faksen – Kan være helt klink her, og den er spillbar. Hadde gått en 32-tid i Bergen uten galoppen på oppløpet nest sist, mens den gikk bra i kulissene etter galopp sist. Nå blir det tet, den burde kunne på 30-31 tallet, og kan umulig bli enkel å fange i en feilfri utgave. 2 Soma Odin – Er den vi frykter mest. Var klart bra etter pause sist, er trolig forbedret til denne starten, og fra ryggen til favoritten kan den få det sydd opp. OBS!

V65-5 : 1 Kleppe Vesten – Er helt overlegen om den ikke finner på noe tull, og det er snakk om en veldig motivert favoritt. Viste faktisk 23,6/1900m etter en grov galopp på startsiden sist, og gikk et helt enormt løp. Galoppen skjedde pga Tom Erga kjørte oppi en foranliggende ekvipasje på startsiden. Har ikke det voldsomme løpet tømt den helt så leder den et løp som dette rundt om. Velger man å spekulere så er det en formsterk 10 Tangen Frikk man skal ha med på bongen.

V65-6 : 5 Ask Viking – Har smellfine betingelser foran seg i finalen, og normalt skal det dreie seg om tidlig tet og slutt. Vi ble dog litt usikre etter å ha sett den i Sverige sist hvor den viste dårlig vilje tilslutt. Det kan ha vært reisen/varmen, og vi velger derfor å ikke vektlegge det for hardt. Tilbake på sitt beste har den drømmebetingelser foran seg i finalen, og skal stå først.