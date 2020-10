Lekker V65-kveld på Jarlsberg

Bankeren lar seg ikke stoppe? To mulige sjokk i DD-spillet! V4/V65/V5! Vi går for GULL på Jarlsberg i kveld, og her skal vi være med å kjempe om tusenlappene!

Nesten supertreff på Lerums V64-systemer 5. oktober

Undertegnede serverte meget sterke V64-tips til Mantorp, og V64-systemene (fire andeler a Kr.1 000 / ti andeler a Kr.400) var ikke langt unna de helt store kronene. Supersmellen Shutupandscratchme (6%) var en singel utgang for oss, og meget solid info ble gitt. Utgang hadde vi også på Smokey Herman (10%). Dessverre røk systemene i V64-5 hvor vi dekket tre hester, og dermed ble det kun en ganske solid TRØST. Utbetalingene på systemene ble 24 389 per stk.

Følgende info ble servert på toppobjektene:

V64-3 : 7 Shutupandscratchme – Debuterte for Stefan P. Petterson sist, og vi likte det vi fikk se. Havnet på vingel fra start, og ble etter hvert bakket ned i køen. Gikk en sterk sluttrunde, og vi hadde 11,4 s 800m via femtesporet mot oppløpet. Har vunnet på distansen tidligere, den er kuskeplusset, og den er god nok å skrelle i et løp som dette. PASSES!

V64-4 : 6 Smokey Herman – Fullførte bra etter et upassende opplegg nest sist, mens den sist feilet som slått i den siste svingen. Nå blir det på med sko på alle fire, men det er en balanse den trives med, og sist seier kom faktisk med sko på alle fire (21.01.2020). Har en passende oppgave foran seg i kveld, og skulle Ulf Ohlsson greie å komme seg foran med denne, ja, da skal de andre få kjørt seg. SPILLES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Vi landet til slutt på 6 Masserati G.T (V65-3) som kveldens beste banker på Jarlsberg. Var meget god sist den var ute i monte, Helene Kolle gjør få feil på ryggen, og dette ser i det hele tatt veldig riktig ut. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 4 Oz – Ble det feil for sist, men den leverte heller ikke som ønsket da. Var veldig god i startene før det, og tilbake til slike innsatser, ja, da tar den seg normalt av V65-innledningen. Vi avstår dog fra å gå ALL IN da vi aldri liker å banke hester som skuffet i sin siste start.

V65-2 : 6 Rive Turbo – Har løftet seg MYE, og rett og slett vært veldig god på slutten. Vi hadde gått ALL IN med voltestart, men frykter veldig at den reiser i galopp bak bilen når den er såpass hissig i løpene. Skal stå først, men vi tør ikke å banke den i autodebuten.



Her kan du kjøpe deg inn i våre V65-bonger/systemer til Jarlsberg på Eksperten



V65-3 : 6 Masserati G.T. – Blir gradvis bedre under sal, og sist ble det en veldig enkel seier fra dødens. «UMULIGE» Helene Kolle rir igjen, den er blitt strøket inn et spor, og vår klare feeling er at det kommer en ny seier. DENNE TROR VI MYE PÅ I KVELD!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-4 : 9 Orlando Star – Varmet som en KLINK vinner når den debuterte for Stall Høitomt nest sist, og hesten var også knallgod i selve løpet. Ble faktisk kun et 5-valg i spillet etter en sånn enorm varming. Sist var den brenngod etter startgalopp, og det er i første rekke galoppen i mot. Feilfritt tror vi ikke den taper, og også dette er en veldig motivert favoritt.

V65-5 : 8 Smedtulla – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og virker å være på riktig vei igjen. Er nemlig klart bedre enn raden, og med en ytterligere forbedring til kveldens løp så gjør den seg ikke bort. Trenger ikke å bli mye spilt med en dårlig rad/dårlig spor, men for oss er dette en klar OBS-hest!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-6 : 11 Photo Fighter – Var en av våre bedre 3-åringer i fjor, og ble altså tredje i Kriteriet. I år har det mildt sagt ikke gått på skinner, men vi føler uansett at den er klart på riktig vei. Gikk nemlig fullt godkjent i kulissene sist, og var ikke helt tom over mål. Nå har Tengsareid fått kjenne på denne hesten en gang, og det er intet minus. Kan overraske med tempo!