Lekker V65-kveld på Momarken

Spillstopp klokken 18.15! Stor internasjonal V65-omgang! Vi har gjort jobben for deg, og serverer våre beste oppdaterte V65-vurderinger! Du tar vel rygg?

Momarken avrunder 17. mai med en internasjonal V65-omgang, og her kan man forvente HØY omsetning. Vi liker disse omgangene på Momarken, og skal naturligvis i lukene denne kvelden. Ta rygg på følgende:



Dagens beste banker:

V65-3 : 6 Ramstad Balder – Ble brukt hardt innledningsvis fra sitt vriene spor sist, men vant likevel meget enkelt, og så ordentlig bra ut for dagen. «ALLE» på strek ønsker ryggen til denne, det skal bety gratis tet, og er den som sist så taper den ikke et løp som dette. Er søndagens sikreste vinner.

Dagens beste objekter:

V65-1 : 10 Key To Happen – Havnet en bra bit bak sist, men spurtet klart godkjent i kulissene, og varslet form etter pause. Var i superform på samme tid i fjor, og kammet da med seg to seire. Slår til på samme tid av året igjen? Skal med på alt!



V65-4 : 8 Mia Vince – Det kan virke som spillerne har glemt hvor RÅ Eirik Høitomt er å kjøre hest. På fredag vant han altså med en 19-oddser samt en 30 oddser, og det er sjelden vare hos «MESTER». Her får han sjansen bak en ganske flink hoppe som virker å utvikle seg fint, og sist ble den sittende bom fast som fulltanket. Blir skummel i et løp som dette om det bare klaffer litt fra et dårlig spor.