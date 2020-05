Lekker V65-kveld på Sørlandet

Imponerte i prøveløpet - vi banker! Sjokk med toppform! Nykommer slår til direkte? Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V65-vurderinger fredag?

Lerum med supertips på Forus 30. april - Kr.160 ble til Kr.4 596!

Undertegnede gjorde rent bord på Forus denne torsdagen, og absolutt ALT satt! Dagens beste objekt ble lansert i V65-1 mot storfavoritten Blues Photo (70,5%). Her trodde nemlig vi mye på frekkisen Cecena Tomali (15,8%), og doblet alle bongene opp med den! Dagens nest beste objekt kom ut i avdelingen etter, og der varslet vi for Kavaleren (3-valg). Absolutt ALT av bonger satt, og den minste V65-bongen til Kr.160 betalte ut meget fine Kr.4 596,-. Du tok vel rygg?

Lerum med luketømming på Åby 29.april - Kr.384 ble til Kr.17 049!

ALT satt i V5-spillet denne onsdagen, og lukene ble tømt på Åby! Den minste bongen på Eksperten (10 andeler a Kr.50) suste inn, og betalte ut storfine Kr.17 049! Smellkaramellen Final Dream (3,4%) var med på alt! Følgende info ble servert:

9 Final Dream (V5-5) – Er en ganske undervurdert traver, men denne er superbra, og var dessuten bunnsolid fra dødens i årsdebuten. Nå fester man på en BIKE, den står i en bra rygg fra start, og dette kan bli dønn riktig om storfavoritten får svar.

Sørlandet har åpnet portene sine igjen, og i kveld venter en LEKKER V65-KVELD fra banen i sør. Dagens beste banker imponerte veldig i sitt prøveløp, og vi kan ikke helt se hvordan 5 Grand Yankee (V65-2) skal tape sitt løp. Virker å ha en helt overlegen kapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto, og vi kan ikke spekulere! Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 3 Rinde Thorvald – Her blir 6 Nordsjø Vinni HARDT betrodd, men vær OBS på at dette er årets minst viktige løp for hoppen til Tjomsland. Vår ide var GOD etter pause sist, og tapte kun for talentet Bork Viking. Er kjapp fra start, trolig forbedret med et løp i kroppen etter pause, og fra tet trenger den ikke å bli enkel å fange på en rask bane…

V65-2 : 5 Grand Yankee – Er dagens beste banker, og en hest vi ikke kan gardere. I prøveløpet 22. april så tok den ned Hades Håleryd (grunnlag 964 777) fra dødens, og gikk rundt 15,0 s 1000m. Så helt strålende ut for dagen, og dette er en hest som er MILEVIS bedre enn det grunnlaget den har på konto. Går enkelt en 16-tid om det skulle bli bra forhold, og vi ser ikke helt hvem som skal kunne stoppe denne. ALL IN!

V65-3 : 7 Stjerne Tore – Har MYE inne, og den innledet også lovende i Bergen i fjor. Så fikk problemer, ble solgt, og debuterer i kveld for Team Tjomsland. Kan fort være helt overlegen i billige omgivelser som dette, og det er første gang ut en slik skal spilles. Neste gang kan den være oppbrukt. Bankes på den lille bongen!

V65-4 : 1 Orlando G.M – Fullførte bra etter en tøff førsterunde sist, og kom til mål på en fin tid. I kveld burde den få tet om den bare løser OK fra start, og da taper den ikke dette løpet om den leverer på sitt beste. Skal stå først på ranken, men vi plukker med noen hester på bongen da vi er usikre på hvor kjapp den er ut med volte.

V65-5 : 12 Red Shankly R.S. – Her er vi inne på at storfavoritten 8 Shankly Lane kan få svar på startsiden, og at det derfor kan bli veldig riktig å komme bakfra med sparte krefter. Red Shankly R.S. skuffet riktignok sist, men var knallgod i løpene før det. Har utrolig mye inne, og tilbake på sitt beste dukker den med garanti opp på foto i et løp som dette. Åsbjørn Tengsareid får dessuten sjansen i kveld, og det pleier sjelden å være feil. OBS!

V65-6 : 2 Mietor – Prøves som et langskudd i en veldig jevn og spennende finale. Feilet fra seg en plass blant de tre/fire beste sist, og hadde travet rundt 25,1-25,2/2100ma uten den galoppen. Gangen før ble den sittende bom fast med alt igjen. Er i det hele tatt en god del bedre enn raden, og har denne først en av sine GODE dager, ja, da har den form til å skrelle.