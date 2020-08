Lekker V75-kveld fra Bjerke

Etter strykning fikk vår banker bedre betingelser - ALL IN! Storfavoritt i trøbbel? Vi spekulerer... Våre fyldige V75-vurderinger er oppdaterte, og husk også at du kan se løpene gratis hos oss! V75-suksess i vente?

Sendingen begynner klokken 17.45 / V75-1 starter klokken 19.00



Bjerke står for dagens i særklasse store høydepunkt, og det er altså igjen duket for en herlig V75-omgang fra landets hovedbane. Bankervalget vårt i kveld stod mellom tre forskjellige hester, men etter en viktig strykning så landet vi på 10 Ramstad Balder (V75-6) som kveldens beste banker. Står i en brennkvikk rygg fra start, vil trolig sitte tidlig i tet, og siden skal løpet være over. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 6 Lystad Odin H. – Var positiv i debuten for Erik Killingmo sist, og den leverte et bra oppløp da. Galoppen på siste bortre var Hop sin feil da han kjørte oppi. Er garantert MYE forbedret med det løpet i kroppen, for den så noe tung ut i debutløpet. Hop og springspor liker vi skarpt, og her må man være på vakt. 2 Brenne Røn – Var OK etter en smygreise sist, og holder sin fine form. Spillerne elsker denne hesten, og gjør den igjen til en hardt betrodd favoritt. Kan naturligvis vinne på det som trolig er hestens beste distanse, men vi kan ikke gå ALL IN når den står i et trangt spor to i volten.



7 Faxen Af Sola – Er en lillebror til langt mer kjente Vill Solen, og den har altså litt å leve opp til. Har innledet fint, og har stor toppfart i kroppen sin. Rapportene på den er fine etter pause, og fra dette sporet kommer garantert Cato å klinke til direkte. Outsideren. Vi plasserer likegodt alle disse tre i a-gruppen.

Vår rangering : A : 6-2-7 B : 3-9-5 C : 8-1-4-10

V75-2 : 9 Maquavit E. – Er under en strålende utvikling, og vant enkelt i billige omgivelser sist. Gangen før solgte den seg svært dyrt mot veldig gode Cicero T.G., og var stor i nederlaget. Det lukter tempo i dette løpet, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter… Blåser alt?



8 Magic Talisman – Galopperte sist, men har ellers vært bra. Det vil koste å eventuelt komme seg foran i dette løpet, og hvor hardt vil egentlig Hamre presse den med tanke på at det om noen få uker er dags for forsøk til Kriterium? Skal med på gardering, men fra dette sporet blir den kun et 2-valg for oss. 1 Miss Pepper – Vant veldig enkelt sist, og har nok litt inne. Er dessuten kjapp fra start, og fra eventuelt tet på en lynrask bane så trenger den ikke å bli veldig enkel å plukke ned. Løpets outsider.

Vår rangering : A : 9 B : 8-1-5-4-6 C : 7-3-2

V75-3 : 9 Kleppe Spødå – Blir stadig bedre i regi Stall Hamre, og vant veldig enkelt fra tet sist (21,1 f 500m…). Har en voldsom toppfart i kroppen sin, den er best når den får gå med i rygger, og vår klare feeling er at den blåser alt med et slikt opplegg. Motivert favoritt som også vi tror MYE på.



7 Spang Kosila – Er milevis bedre enn raden, og den feilet bort en mulig seier sist. Er veldig forbedret i regi Geir Flåten, og havner den bare riktig på det fra et «kaldt» spor så er det denne vi frykter mest. 3 Lyngås Alfa – Hvordan står det egentlig til med formen her? Har vært svak de to siste gangene, og det er liten tvil om at man kun tenker på det som skal skje om noen uker (forsøk til hoppe Derby). Blir disponert passivt, og her ønsker man å gå inn i mål med krefter igjen?

Vår rangering : A : 9 B : 7-3-6-8-5 C : 11-4-10-2

V75-4 : 10 Oz – Har gjort veldig fine løp på slutten, men mangler prikken over i’en. Har gått med et åpent hodelag hver gang, men vår klare feeling er at noen draskylapper på denne ville gjort susen. Her er det med få unntak billig i mot, og nå kan seieren komme. SKAL MED PÅ ALT! 4 Embakasi Sun – Har ikke imponert oss, men den har trossalt blitt sittende litt fast i ganske tøffe omgivelser på slutten. Skulle den bli sluppet til tet kan naturligvis lede dette rundt om, men får den svar så er den med garanti veldig sårbar. Motbudet.



3 Princess Of My Heart – Gikk bra etter en grov galopp samt litt hinder på veien sist, og varslet litt form etter pause. Steinseth er opp på sin springer, og det kan være den store luringen her. Løpets outsider. Ellers er dette løpet veldig jevnt, og en relativt bred gardering kan være smart.

Vår rangering : A : 10 B : 4-3-2-6-5-7-1 C : 9-8

V75-5 : 8 Fantomet – Vant utrolig enkelt i debuten for Stall Hamre, og kom til mål med krefter igjen. Romtveit snakket i store ord om denne når den stod hos han, og det er altså snakk om en svært grunnkapabel hest med et altfor lavt grunnlag. Derbydistansen har den testet tidligere, og den takler nok Fantomet bedre enn de fleste i dette feltet. Favoritten har en stor sjanse, og vinner trolig dette om den skikker seg.

2 Storm Jaro – Tjente ganske raske kroner før pausen, og skal nå ha et løp i kroppen før Derbykval. Er såpass god på sitt beste at er bare formen sånn noenlunde etter oppholdet så er den på foto. Det klare motbudet.



6 Makita – Har vist frem en kolossal speed på slutten, og den holder superform. Nå møter den langt tøffere motstand, og distansen er nok heller ikke et pluss. Er derfor mer trippel enn veldig seiersaktuell. 3 Tangen Frikk – Feilet fra seg en plass helt der fremme sist, og kommer til Oslo med solid form. Distansen er kun et pluss, og Tangen Frikk skal med om man først begynner å gardere. 7 T.B.’s Trøllgutt (denne ble strøket onsdag) – Har spurtet bra to ganger etter pause, og funnet en ordentlig bra form. Kan være skrellen om man spekulerer mot favorittene.

Vår rangering : A : 8 B : 2 C : 6-3-1-4-5

V75-6 : 10 Ramstad Balder – Strykningen av B.B. Petter N. passet midt i blinken for Ramstad Balder da den nå er blitt strøket ned i ryggen til 2 Alm Nagano. Sistnevnte fyker til tet, Ramstad Balder smetter gjennom på startsiden, og sitter normalt tidlig i tet. Var veldig fin etter pause sist, og vant utrolig enkelt da. Har en stor sjanse om løpet blir kjørt som vi tror.



7 Finnskog Nox – Er i superform, og vant et billig løp sist. Skulle ikke Ramstad Balder komme perfekt gjennom på startsiden så glem ikke det løpet som Finnskog Nox gjorde mot favoritten på Jarlsberg 26. april. Var nemlig utrolig tapper fra dødens da, og ikke langt bak i mål… Det soleklare motbudet, og hesten som skal med om Ramstad Balder garderes. 2 Alm Nagano – Tror vi ikke vinner, men ranker den uansett høyt opp da vi altså tror den får rygg leder på favoritten. Kan henge med til en plass på trippelen på en lynrask bane fra den posisjonen.

Vår rangering : A : 10 B : 7 C : 2-1-8-4-5-3-11-6

V75-7 : 9 Riva Renn – Gikk et bra løp i NM, mens den var helt enorm når den vant på Sørlandet nest sist. Kan være noe variabel, men på sitt beste er denne steingod! Står i drømmeryggen fra start, vil komme fint gjennom, og på sitt beste duger den alle dager i uken. Vår ide. 4 Ilenna Bonanza – Var helt OK i NM sist, og holder sin fine form. Har tidligere enkelt hentet en lengde på 3 Orlando Classic (11.01.2020), og gjør det fort igjen. Vi er dog ikke helt sikre på om den henter en lengde på brennkvikke 2 Zandra Invalley, og dermed kan dette bli noe sjansebetont.



3 Orlando Classic – Er ikke den samme hesten i år, og har kun bitvis vært OK. Skuffet på Sørlandet sist, men da ble den visst sårbeint samt at den var småsyk. Er desidert best skoløs, men siden den ble så veldig sårbeint sist så blir det sko nå? Løpets outsider. 8 Aida Mae – Satt bom fast som fulltanket bak en såpass god hest som Ivan B.R. sist, og vi likte virkelig det vi fikk se da. Må dog ha tur fra dette sporet, og vi ranker den derfor litt ut. 2 Zandra Invalley – Kan lede veldig lenge om Gunnar Austevoll ønsker å kjøre i tet, og må med om man spekulerer litt.

Vår rangering : A : 9 B : 4-3-8-2-1 C : 5-7-10-6