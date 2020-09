Lekker V75-omgang med Derby

To bankere! Frekke objekter! Herlige ideer i hovedløpene! Vi sender all moroa GRATIS fra klokken 12.00! Du blir vel med på moroa?

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus - Kr.240 ble til Kr.41 551!

Det meste satt på Forus 25. august, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse).

Sendingen starter klokken 12.00 / V75-1 er i gang klokken 15.00



En helt strålende V75-omgang venter på Jägersro søndag, og her skal man altså kjøre Derbystoet og Derby. Kvaliteten på løpene er SVÆRT HØY, og spillmessig ser det også spennende ut på forhånd. Vi klinker til med to bankere, og på våre flate bonger står 5 Knowledge'EM (V75-2) og 3 Unoicsdue Gnafa (V75-5) alene. Ta rygg på følgende:



V75-1 : 4 Arden Wise AS – Har gjort to løp for Björn Goop, og har vært bra ved begge anledninger. Har MYE inne, og Goop tror på hesten sin. Motivert favoritt, men ingen banker. 3 Junior Band – Skuffet sist, men gikk med et åpent hodelag da. Her blir det på med et stengt hodelag igjen, og fra tidlig tet trenger den ikke bli enkel å fange. 6 Elmo Ice – Er tøft ute grunnlagsmessig, men glem ikke at den feilet med litt krefter igjen i kulissene sist. Da møtte den Hail Mary… Elmo Ice holder vi høyt på ren kapasitet, og den er tidlig på vår rank.

V75-2 : 5 Knowledge’EM – Garderer vi ikke mot en slik motstand. Har fått fire løp i kroppen etter den kom inn på stallen til Christoffer Eriksson, og sist var den altså ute i Derby-kval. Spurtet da klart positivt nedover oppløpet i kulissene, og gjorde det mot MYE bedre hester enn dette. Nå har den fått et løp i kroppen etter en liten pause, den kan være ytterligere forbedret, og fra tidlig tet skal dette være over. ALL IN!

V75-3 : 4 Milady Grace – Har gjort tre løp for Stall Reden, og den blir gradvis bedre. Dette er en hest vi alltid har holdt veldig høyt, og fakta trodd at den kunne bli best i årgangen. Nå er den ikke det enda, men vi gleder oss til fortsettelsen hos Reden, og tror den har en SOLID sjanse i finalen av Derbystoet. Var knallgod i forsøket, den får opp Goop i «jolla», og vi iler til med tipsnikken. 3 Diana Zet – Vant veldig enkelt fra tet i sitt forsøk, og kan naturligvis kamme hjem et nytt storløp fra tet. Favoritten må naturligvis på bongen. 1 Mellby Harissa – Var kun OK i sitt forsøk, men er knallgod når den leverer som best. Har hatt veldig uttur i storløpene, og fortjener fakta å vinne et storløp. Det kan skje på søndag, og fra et interessant spor er den løpets klare outsider. Med på bongen blir også 6 Mahma Lane, og 10 Grande Diva Sisu.

V75-4 : 1 Strangerinthenight – Har møtt de beste i årgangen, og kommer til denne starten med full form. Etter en liten pause ble den sittende bom fast sist, og varslet form. Er kjapp fra start, og fra tet kan den umulig bli enkel å ha med å gjøre. SPILLES! 3 Use Face – Feilet fra seg en mulig plass til Derbystoet sist, og er i det hele tatt bedre enn raden. Kan åpne med volte, og blir spennende å se i hendene til Christoffer Eriksson. Vi tror klart mest på disse to. Bak der ranker vi 6 Mily, 9 Aleppo Pina, 7 Sashay My Way, og 11 Valetta.

V75-5 : 3 Unoicsdue Gnafa – Tror vi bestemt vinner dette om den leverer som den skal. Var ikke på topp sist, men i følge Goop skal den være tilbake på sitt beste igjen nå. Var stor i nederlaget mot Who’s Who nest sist, og helt enorm til seier tredje sist. Er kjapp fra start, kusken pleier å gjøre det skarpt i løp som dette, og det meste ser bra ut på forhånd. Lar seg rett og slett ikke stoppe?

V75-6 : 9 Champ Lane – Årets Derby holder SKYHØY kvalitet, og vi er litt inne på at det kan skrelle til. Vår ide vil dra stor fordel av et høyt oppdrevet tempo, og nettopp det tror vi det blir. Vant utrolig enkelt i sitt forsøk, og kom omtrent ubrukt til mål. Nurmos kan dette med å sette hester opp, og lykkes igjen? 1 Hail Mary – Får MYE spill på seg, og skulle Bergh greie å forsvare sporet så vil den lede lenge. Vær dog litt OBS på at den ble tømt i forsøket, og det er aldri helt heldig. Regnes uansett tidlig fra dette sporet. 3 Aetos Kronos – Var ikke som best i sitt forsøk, men vant uansett sikkert. Står bedre til nå, og på ren kapasitet holder vi den HØYT. Må med på alt. 8 Don Fanucci Zet – Var heller ikke som best i forsøket, og holder litt usikker form. På sitt beste duger den, men er kun en liten outsider for oss. Bak der ranker vi 5 Power (lekker i sitt forsøk), og 4 Global Aventure (solid i forsøket).

V75-7 : 9 Night Brodde – Conrad Lugauer har slitt med stallformen over en lengre periode, men nå er hestene tilbake på sitt beste. I går imponerte Harran Boko noe enormt i V75’en, og vi er inne på at det blir en ny V75-seier her. Night Brodde så utrolig bra ut etter pause sist, og bare bombet inn til seier da (09,7 s 800m). Er fort ytterligere forbedret til denne starten, man fester på en BIKE, og den må bare prøves. Med på bongen skal naturligvis også 5 Bucks To Burn og 2 Pastor Power.