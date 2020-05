Linderoth fikser V65-suksess til lunsj

Bankeren imponerer! Frekkis med nydelige betingelser! Skorykk for første gang = fikser V65-suksess? Du blir vel med oss på moroa i dagens lunsjomgang?

Lerum med supertips på Forus 30. april - Kr.160 ble til Kr.4 596!

Undertegnede gjorde rent bord på Forus denne torsdagen, og absolutt ALT satt! Dagens beste objekt ble lansert i V65-1 mot storfavoritten Blues Photo (70,5%). Her trodde nemlig vi mye på frekkisen Cecena Tomali (15,8%), og doblet alle bongene opp med den! Dagens nest beste objekt kom ut i avdelingen etter, og der varslet vi for Kavaleren (3-valg). Absolutt ALT av bonger satt, og den minste V65-bongen til Kr.160 betalte ut meget fine Kr.4 596,-. Du tok vel rygg?

Lerum med luketømming på Åby 29.april - Kr.384 ble til Kr.17 049!

ALT satt i V5-spillet denne onsdagen, og lukene ble tømt på Åby! Den minste bongen på Eksperten (10 andeler a Kr.50) suste inn, og betalte ut storfine Kr.17 049! Smellkaramellen Final Dream (3,4%) var med på alt! Følgende info ble servert:

9 Final Dream (V5-5) – Er en ganske undervurdert traver, men denne er superbra, og var dessuten bunnsolid fra dødens i årsdebuten. Nå fester man på en BIKE, den står i en bra rygg fra start, og dette kan bli dønn riktig om storfavoritten får svar.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Dannero byr på en flott lunsjomgang 1. mai, og vi har som vanlig jobbet frem en god del snadder. Bankeren jakter stolpe i programmet, og vi spekulerer ikke mot 9 Ulvsåsen (V65-5) før vi ser tegn til svakhet hos dette talentet. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 4 Lukas Bris – Har vært helt utrolig bra, og faktisk løftet seg i en alder av 10-år. Slikt ser man ikke ofte. Vant V75 sist, og har vel knapt nok vært bedre enn hva den er nå. Er stabil med volte, og også kjapp ut. Sporet burde den derfor takle enkelt, og her kommer det fort en ny seier. SPILLES!

V65-2 : 1 Cobbys Yourah – Må ha en STOR sjanse i et billig løp som dette. Den gikk et helsvett løp nest sist, og da viste klokken 14,3/1800m etter galopp. Sist fikk den et tøft opplegg mot bra motstand, og selv om den fullførte OK så ble den stum tilslutt. Er god ut på volte, Ulf Ohlsson prikker normalt starten, og fra tet taper ikke Cobbys Yourah et løp som dette. MÅ BARE PRØVES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 1 African Coast – Ett P21-LOPP, og her er det ikke akkurat mange «formkort» med. Vår soleklare ide har et veldig høyt toppnivå, rapportene går i dur på den etter pause, og normalt skal den taue et slikt løp som dette fra start til mål. Klar ide, men vi vil gjerne se den i et løp etter oppholdet før vi går ALL IN.

V65-4 : 6 Global World News – Har ikke slått til for Robert Bergh, og dette er ingen enkel hoppe. Har dog utrolig bra betingelser foran seg nå, den er kjapp med volte, og skulle den komme seg foran er dette hesten å slå. Skal stå først på ranken, men før den viser mer stabile takter så nøyer vi oss med å gi den tipsnikken.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 9 Ulvsåsen – Flere vil nok prøve å felle denne i dag da den nå møter noe tøffere motstand. Vi ser dog en hest med et voldsomt potensial, og sist jogget den altså 24,5 s 1000m. Noe slikt gjør ingen her. Gangen før var den klink overlegen fra dødens, og dette er en ordentlig flott traver. Senker rekorden sin mye om nødvendig, og fortsetter seierstoget? Dette er dagens sikreste banker.

V65-6 : 3 Cheap Thrills – Var steingod når den vant tredje sist (13,7 s 800m), og dette er en hest med bra grunnkapasitet. Kommer nå ut etter en liten pause, det blir for første gang i karrieren skorykk på alle fire, og på sitt beste blir denne umulig enkel å fange. Fikser V65-opptur i lunsjen?