Lørdagskveld med Gulljackpot i V75 fra Jarlsberg

Lørdag kveld er det duket for en feiende flott V75-omgang på Jarlsberg med GULLJACKPOT.

Vi har en strålende trav- og galopphelg foran oss. Lørdag byr Rikstoto på Super Saturday med internasjonal V75 på Mantorp og ikke minst GULLJACKPOT i V75 på Jarlsberg lørdag kveld. På nasjonaldagen søndag 17. mai er det som vanlig stevne på Øvrevoll med internasjonal V64, men søndagen byr også på Copenhagen Cup og internasjonal V75 fra Charlottenlund.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Jarlsberg og V75. Det er GULLJACKPOT og det innebærer at Rikstoto dobler førstepremiepotten ved spillestopp. Spillestopp er kl 20.00 og det er en fantastisk flott meny som venter både sportslig og spillemessig. Det største løpet pengemessig er Hans Petter Tholfsens minneløp for norskfødte 3-åringer, men Jarlsberg byr også på herlige oppgjør både for kaldblodseliten og varmblodseliten. I tillegg til veldig fint løp i for fireårige varmblodshester og det er i dette løpet, jeg finner min hovedbanker i omgangen.

Perfekte forutsetninger for Gundersens 4-åring

Det handler om kapasitetstraveren 5 Iggy B.R. Morten Langlis hest sviktet i Kriteriekvalifiseringen i fjor høst, men avsluttet fjoråret med tre strake seire, herunder en knallsterk V75-seier på Solvalla 2. juledag. Årsdebuterte på Åby for tre uker siden, men stod vanskelig til da og fikk vel mest en gjennomkjøring. Hadde uansett veldig fint fart i målgangen. Trener Geir Vegard Gundersen er lyrisk foran lørdagens løp og varsler offensiv kjøring. Med hovedopponenten Strong Pepper i et vanskelig tolvtespor, tyder det meste på at hesten leder hele veien. Jeg går all-inn og bankerspiller 5 Iggy B.R. i V75, i V5-spillet og i DD-spillet.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 5 B: 12 C: 8-9-10-6-11-2-7-4-3-1

Topp sjanse for Herakles

Ustoppelige 7 Odd Herakles blir trolig lørdagens aller største favoritt i V75-7. Lars O. Romtveits elitetraver har innledet 2020 med tre strake seire og har flotte forutsetninger også lørdag. Fra sjuendespor bak bilen, luktet det tet på et tidlig tidspunkt og han blir ikke lett å slå. Jeg spiller Odd Herakles banker på tre av fire V75-forslag.

Men velger å ta med meg svært formsterke 10 Roli Eld på det største. Det er svært trolig at Roli Eld hadde slått Odd Herakles på Åby sist om ikke Hamre-traveren hadde galoppert 150 meter fra mål. Så skal det sies også at Odd Herakles hadde blitt brukt hardt underveis da og at Odd Herakles garantert får det mindre strevsomt med å ta seg til tet lørdag. Likevel synes jeg kryssforskjellen er så stor, at jeg velger å betale for 10 Roli Eld på det største V75-forslaget og på samtlige V5-forslag.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 7 B: 10 C: 1-6-5-3-11-2-4 D: 9-8

V75-1. Varmblodshester. 5-åringer. 2100 meter autostart.

Kun seks hester til start i V75-1, men kvaliteten på løpet er meget bra. Tre hester skiller seg klart ut og med tankee på slik sporene er blitt trukket, er det fordel 2 Patent Leather. Hamre-hestene har gått som toger i evigheter og det gjelder også Patent Leather. Fra tet skal det være bra vinnersjanse.

3 M.S. Triple J. blir mitt andrevalg. Skuffet kanskje ørlite på Åby sist, med tanke på at hesten fikk et løp i lederryggen og at det er siste indre på Åby. Avsluttet godkjent, men burde kanskje vunnet for å fått fullt godkjent. Her ligger det an til andre par utvendig underveis og da kan det bli helt riktig underveis. 4 Noble Superb tok en sterk og overraskende seier i et bra femårsløp på Åby i sin siste start. Men her lukter det dødens underveis og det kan bli vel tøft. Men sjanseløs er definitivt ikke Gundersen-traveren. De tre hestene bør være et bra lås i V75-1.

Rangering V75-1: A: 2 B: 3-4 C: 1-5-6

V75-2 - Kaldblodshester. Tidsløp. Rekord 29.0 eller dårligere. 2100 meter volte

Hamre-stallen tok fire V75-seire på Sørlandets travpark forrige lørdag og de meget godt forspent med vinnersjanser også denne lørdagen.

I dette tidsløpet skal ferske 12 Bork Viking stå som klar favoritt. Vallaken innfridde lett som stor favoritt i Hamre-debuten på Jarlsberg nest sist, da med Frode Hamre selv i sulkyen. Kom så ut på Sørlandets travpark med Adrian Solberg Akselsen som kusk og var enda bedre i det seiersløpet. Lørdag er det klart skjerpet motstand, men likefullt skal det være bra vinnersjanse.

Killingmo-duoen 6 G.G. Anna og 8 Lyngås Alfa settes nærmest. 6 G.G. Anna er en mulig tetkandidat og er bra. Galopperte fra seg en mulig seier i Rättvik sist og går fort 29 fra strek. 8 Lyngås Alfa vant løpet i Rättvik, men stod da likt med G.G. Anna. Hoppa har store fartsressurser og klaffer det litt på veien fra 20 meter tillegg, kan det bli seier igjen.

Jeg tar med ytterligere tre hester på de to største V75-forslagene. 5 Lykkje Svenn er en vinnerhest, men må nok opp ett hakk fra seiersløpet sist. Åsbjørn Tengsareid får sjansen lørdag og Tengs har radet opp med V75-seire de to foregående lørdagene. 7 Langlands Balder skuffet som storfavoritt på Biri forrige fredag, men kan trolig bedre. Opp mot sitt beste, kan han vinne. Jevne og flinke 9 Horg Mio er trolig avhengig av et par av forgrunnsfigurene roter seg bort, men står veldig flott inne i løpet pengemessig.

Rangering V75-2: A: 12 B: 6-8-5-7-9 C: 1-11-4-10-2

V75-3/V5-1 - Hans Petter Tholfsens minneløp. 3-åringer. 2100 meter autostart.

Mer Frode Hamre kan det være duket for i lørdagens løp med den største førstepremien. Hele 100 000 kr venter vinneren av dette prestisjefylte løpet.

3 Magic Talisman innfridde som storfavoritt i et treårsløp på Bjerke forrige onsdag og imponerte da. Kjørte seg til tet etter 500 meter og vant meget enkelt. Men det er ikke gitt at hesten får tet nå. Uansett er Magic Talisman en motivert favoritt. 7 Custom Cheval er vesentlig mer herdet, men Rorgemoen-hesten kanskje skuffet litt i sine to siste løp i Sverige. Motstandsmessig er det uansett ned en liten klasse nå, minus et par Hamre-hester. Skal uansett tidlig med på kupongene. 6 Embakasi Sun imponerte stort i sitt debutløp. Med Bjørn Goop som stødig makker vant hesten helt uanstrengt på Åby og landet på sterke 15.7/2140 meter auto. De tre hestene skal normalt være et bra lås i V75-3.

Rangering V75-3/V5-1: A: 3 B: 7-6 C: 8-10-5-1-4-2-9

V75-4/V5-2 - Grunndivisjonen. Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Et fint spilleløp venter i dette grunndivisjonsløpet for norskfødte varmblodshester og 1 Orlando G.M er en motivert favoritt. Vant sprettlett fra tet på Sørlandet sist og yter trolig også best fra den posisjonen. Er brukbar fra start, men kan bli overflydd.

4 Wishmaster stod med tre strake seire før han forsvant direkte i galopp fra start som favorittspilt på Jarlsberg søndag kveld. Mikkelborg-traveren var solid i alle seiersløpene og er en klar vinnerkandidat også her.

Ytterligere tre hester får plass på mine V75-forslag. 6 Mega Classic gjorde et knallsterkt løp på Biri forrige fredag og trolig var det seieren som glapp når hoppa galopperte 100 meter fra mål. Malmin-traveren tåler å gjøre litt selv og er en klar seierskandidat. 12 Glazier's Vici holder også kanonform og selv fra tolvtespor på sprint, skal hun ha seierssjanse. Det lukter tempo av løpet og vallaken går til mål alle dager i uken.

Skrelldraget mitt i løpet er 3 Hot Stone. Vallaken som trenes av Hans Wilhelm Storås tok sin første seier i karrieren sist og det på en meget overbevisende måte. Blir veldig lite spilt lørdag og det synes jeg er feil.

Rangering V75-4/V5-2: A: 1 B: 4-6-12-3 C: 2-7-9-10-8-11-5

V75-5/V5-3 - Grunncupen. Kaldblodshester. 2609 meter autostart.

Nok et veldig fint spilleløp venter i V75-7 og her betaler jeg for sju hester på de fleste V75-forslagene.

11 Valle Hugo blir mitt førstevalg. Det meste ble feil i sisterunden på Sørlandets travpark forrige lørdag og hesten hadde størst fart av samtlige over mål. Er svært speedig og kan komme på lette ben til slutt her med klaff underveis. Øystein Tjomsland velger selv å kjøre årsdebuterende 9 Havglimt. Kriterietoeren vant tre av seks løp i treårssesongen er aktuell direkte i årsdebuten.

6 Fantomet innfridde som min V75-banker sammen ned Eirik Høitomt på Bjerke for tre uker siden. Det er klart skjerpet motstand denne lørdagen, men Romtveit-traveren har mer å gå på. 2 Kolbu Kæsj hadde kanskje vunnet med åpning i seiersløpet til Viking Faks på Biri for tre uker siden og holder hysterisk form. 2600 meter er kanskje ikke favorittdistansen og trolig bør hesten ha ryggløp over denne distansen. Men er uansett seiersaktuell.

10 Vestpol Kongen vant lett fra tet sist. Nå er det bakspor, så får vi hvordan urutinerte Rune Røyrås velger å disponere sin hest da. Skal med på gardering. 4 Tangen Frikk er nok blant de aller beste på kapasitet og hører også hjemme på alle V75-forslag. 1 Torden Prinsen står forlokkende til i innerspor og er bedre enn det mange tror. Jeg betaler også for ham.

Rangering V75-5/V5-3: A: 11 B: 9-6-2-10-4-1 C: 12-7-3-8