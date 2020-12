Lørdagskveld med internasjonal V65-omgang fra Bergen

V65-1 starter klokken 19.20! Banker med superform! Spennende objekter! Vi jakter en solid V65-suksess fra banen mellom de syv fjell! Du blir vel med på moroa?

Bergen Travpark avrunder lørdagen med en STRÅLENDE V65-OMGANG, og spesielt finalen ser vi virkelig frem i mot. Vi går hardt ut i denne omgangen, og anbefaler et bankerspill på 5 Jailhouse Banker som har skreddersydde betingelser foran seg. Ellers finnes det flere bortglemte objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 5 Jailhouse Banker – Har hatt et fantastisk år, og løpt inn over 300 000. Har en svært passende oppgave foran seg i innledningsløpet, og fra tet er dette over. Usikkerhetsmomentet er 1 Scot Ganymede hvor Ove i ett blad melder at han har en bra sjanse å lede hele veien, mens til et annet melder at han er interessert i ryggen til Jailhouse Banker. Vi tror dog ikke at far og sønn kjører vilt mot hverandre, og er inne på at Jailhouse Banker kan bli sluppet til tet her. Da skal dette være over, og favoritten er motivert.

V65-2 : 8 Felix T.H. – Er solgt, og kommer ut i ny regi. På ren kapasitet er dette feltes i særklasse beste hest, og vi liker dessuten når hingster skifter regi. Vi føler at Felix T.H. har enormt mye å gå på, og at grunnlaget som den har på konto er aldeles for lavt. Har rotet og feilet en god del på slutten, men så usikker skal ikke denne være. MÅ MED PÅ ALT AV SERIØSE BONGER!

V65-3 : 4 HG Norne – Har en passende oppgave foran seg her, og er det bare litt form etter oppholdet, ja, da må sjansene være fine. Har gjort flere OK løp på 32-tallet, og går den en slik tid her så er den med garanti på foto. Settes frekt først i et ellers ganske jevnt oppgjør.

V65-4 : 7 Fancy Junior – Fullførte helt OK etter at den ble brukt litt underveis sist. Står her i et perfekt spor i volten, den er kjapp den første biten, og i dette billige løpet kan det fort tenkes at Øyvind Austevoll har lyst å teste den foran? Fortjener en klar oppmerksomhet mot helt riktig motstand, og vi roper et varsko!

V65-5 : 4 Skaffer Mario – Er en humørbetont 9-åring som slett ikke er verst når den først har dagen. Har vært positiv to ganger på rappen, og formen er fakta ganske bra. Vi liker skarpt at Dalen får teste den nå, og klaffer det bare litt på veien så duger denne mot en ganske formløs gjeng. PASSES!

V65-6 : 2 Kuven Storm – Lørdagens beste spilleløp på Bergen Travpark venter, og her er det svært jevnt blant flere. Hesten vi plasserer knepent først blir stadig bedre, og den fullførte fint sist. Var ikke veldig mye slått, og den fikk et pluss i kanten av oss. Har en riktig oppgave foran seg i finalen, og klaffer det bare litt underveis så dukker den opp på foto. MÅ MED PÅ ALT!