Lucky og Høitomt trenger ikke flaks

Lucky Kentucky er en finfin traver som har et drømmeløp foran seg tirsdag. Foto: Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com

En innholdsrik tirsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Gävle er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Bjerke hvor V5-lunsjen begynner kl.13.40. Forus byr så på en knallfin V65-omgang med start kl.18.55. Jägersro avrunder tirsdagen med sin V65-omgang kl.19.30.

Bjerke serverer en fin lunsj. Sjekk ut V5-analysene her:

V5-1: 4 Lucky Kentucky har et fantastisk fint løp på papiret, og om alt går rett for seg så er 3-åringen tidlig å finne i tet. Derfra bør sjansene være solide for seier. Dagens konkurrenter er nemlig på ingen måte avskrekkende. På Sørlandet nest sist vant Lucky Kentucky et V75-løp på en fin måte. Nå sist møtte han på klart tøffere hester, og hang med til sjetteplassen. Noble Tile vant løpet foran Nuclear Tile og Gogo Hall. Det er ingen av disse hestene sitt kaliber i dagens løp. Fra tet er dette en god sjanse, og jeg er ikke i tvil om at dette er dagens beste banker!

V5-2: 2 Jokke Ålj. Dette blir uttaket mitt i løpet. Svenskegjesten har startet to ganger i karrieren. Første gang var mars i år. Her ble han tredje bak to hyggelig hester i Bork Oda og Mykle Elden. Ikke før 5. november fikk man se han i banen igjen, og denne gang på Färjestad. Og her gikk hesten til Per Ludvig Nilsen et flott løp til andreplassen. Selv om travet ikke var som best ned oppløpet, økte hesten farten over mål og hentet på vinnerhesten. B.W. Modde-sønnen skal ha godt frem med løpet sist, og denne har veldig fin fart i kroppen! Går han feilfritt er sjansene for seier hyggelige.

1 Drivjerven er klar favoritt i øyeblikket, og jeg forstår hvordan salen tenker. Hesten gikk på 31-tallet sist, men la meg minne dere på at dette er ikke en hest som er altfor glad i å vinne. Til tross for at han gikk 1.31,3 sist er han uten tvil avhengig av et fint løpsopplegg for å vinne dette. Ikke la dere lure av tiden, for hesten er ikke overlegen her. Drivjerven er i form, og skal med på alt av forslag. Det er dog ingen banker!

V5-3: 3 Hammars Cina. Denne finner jeg interessant i dette løpet. Hesten er virkelig på vei mot en god formtopp nå. Man skal og huske på at dette er en hest som gjør gode løp ved disse årstider. I fjor gikk han flere løp i Norge i vintermånedene. 23.desember i fjor, i Drammen, så ble han annen bak Silkespika i et V75-løp. Hester som Sundby Søss, Alessandra og Engas Odelsjente var sjanseløse på å hente tillegg. I januar i år ble han tredje på Bjerke i et V76-løp. Hesten sto på det lengste tillegget for dagen, og det sammen med hester som Løkki Flaksa og Silkespika. Den dagen skulle Hammars Cina hente tyve meter på Troll Ronja. Dette viser bare at hesten har mer enn nok kapasitet til å vinne dagens løp, som ikke er tøft. Hesten gikk veldig fint til tredje på Färjestad sist.

V5-4: 6 Estirado er en veldig fin 3-åring. Styrken til denne hesten er stor. Problemet er at han ikke på noen måte er rask bak bilen. Det som ofte hender da er at han er en av de siste ut, til tross for hvor han står bak bilen. Det er ikke alltid lett å runde frem til dødens og vinne, men hesten har levert flere pangløp så langt i karrieren. Jeg var meget imponert over hesten i kvaliken til travkriteriet. Hingsten spurtet i stor stil til fjerdeplassen mot noen av de beste i grunnlaget. Både fjerde sist og femte sist måtte han trave i dødens underveis, og begge gangene var han meget nære på å ta seieren hjem. I kriteriefinalen ble det dog litt for tøft, men han satt altfor langt bak til å komme inn i løpet. Jeg klokket dog sisterunden og uret viste 14,8. Det er sterkt det, og om denne skulle være tidlig å finne i dødens tror jeg på en meget god vinnersjanse. Jeg iler til med et bankerspill i DD-spillet.

V5-5: I den siste avdelingen er det to hester som bør gjøre opp, og det er 3 Rocket Man og 5 Gilbert B.R. Sistnevnte viste veldig fin starthurtighet i kvaliken til travderby tredje sist. Rocket Man kunne ikke holde ute Mc Vet sist, men det var førstespor og det er vrient. Tredje sist i kvaliken til derby blåste han til tet sprettlett. Jeg tror på ingen måte at Gilbert B.R bare blåser forbi Rocket Man på startsiden. Hva som så hender er i Åsbjørn Tengsareid, som kusker Rocket Man, sine hender. Jeg mener han bør ta i mot for hesten virker til å være i finfin form. Min favoritt blir derfor Rocket Man. Han spurtet veldig fint nå sist, og skulle han ta tet og svare opp teten er sjansene god for seier. Slipper han teten til Gilbert B.R vinner sistnevnte.

Det er to hester å spille!