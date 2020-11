Lunsj med godbiter på menyen

Vi spekulerer mot samtlige favoritter i lunsjen! Flere ordentlige godbiter er jobbet frem! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V4-vurderinger?

Bollnäs sparker i gang en ny uke, og gjør det med en svært spennende V4-lunsj. Vi har jobbet frem flere frekke objekter, og spekulerer mot samtlige favoritter!

Ta rygg på følgende:

V4-1 : 3 Västerbo Burberry – Har fått to løp i kroppen etter pause, og var helt OK i nederlaget mot en såpass god hest som No Business sist. Blir kraftig kuskeplusset med Ulf Ohlsson nå, den står perfekt inne i grunnlaget, og den duger på sitt beste. Prøves som en frekkis i et løp hvor vi tar med oss en del hester.

V4-2 : 4 Be My Valentine – Småskummelt løp hvor favoritten var svak i sitt siste løp. Vår ide var positiv etter pause sist, og da viste klokken 13,8 s 1000m med krefter igjen. Kan fort være ytterligere forbedret nå, motstanden skremmer ikke, og den må tas på alvor. OBS!

V4-3 : 13 Zenit – Virket tung etter pause sist, og vi er klart inne på at det løpet har gjort veldig godt. Er en meget god hest i grunnlaget, og den må naturligvis med på bongene. Vi liker dessuten at den er kuskeplusset med Magnus Djuse. OBS! PS. 6 Oss Can – Blir hardt betrodd, men fungerte dårlig i sitt siste løp, og kommer her ut etter en pause. Vi vil gjerne se den fungere bra igjen før vi går hardere til på den, og nøyer oss med å kun plukke den på som en gardering.

V4-4 : 3 Tucson Dei Greppi – Gikk helt OK første gang ut etter pause sist, men var noe tung, og det løpet skal ha gjort godt. Husk på at vi her snakker om en hest som solgte seg MEGET DYRT mot en såpass god hest som Manuzio Hanover tredje sist, og den møter ikke hester av et slikt kaliber her. Gikk med vanlig vogn sist, men nå fester man på en BIKE, og rykker også skoene rundt. MÅ MED PÅ ALT!