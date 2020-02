Lunsjbankeren har en drømmeoppgave

Fredagens hovedbanker i lunsjen fra Umåker har en helt riktig oppgave på papiret. Vi tror på tet fra start til mål!

Fredagens svenske lunsj serveres i Nord-Sverige, nærmere bestemt fra isbanen i Umeå. Her er noe av det vi kan by på til folket:

2 Järvsö Bukefalos (V65-5) har en passende oppgave på papiret med spor to bak bilen på sprint - startrask som han er. Den sju år gamle vallaken vant lett fra tet i Östersund nest sist og har en tilsvarende oppgave også denne gang. At det er snakk om kort distanse er nok også bare en fordel. Vi tror på tet hver meter og lanserer Perssson-traveren som dagens hovedbanker i lunsjen fra Umåker.

10 Mias Sardonyx (V65-2) blir støttebankeren i omgangen. 5-åringen er i flott form og har levert tre solide innsatser i år allerede. Sist vant han lett på samme bane etter å ha blitt forsert tidlig til tet. 40 meter tillegg i et lite felt betyr normalt ikke så mye på denne tiden av året. Dette er en sterk og tøff type som tåler å gjøre litt underveis i løpene. Vi har god tro.

1 Toutre (V65-1) har kanskje ingen fordel av den korte distansen, men at det er den beste hesten er vi ikke i tvil om. Vallaken har vunnet to løp på isen i Nord-Sverige tidligere i år og bare det løser seg litt fra et litt sjanseartet førstespor bak bilen, tror vi han er med og kjemper om seieren også her. Et lite felt er bare en stor fordel med tanke på at han neppe kan forsvare sporet. En motivert favoritt.

12 Young Billion (V65-4) må vi ta på alvor etter innsatsen sist, selv om utgangsposisjonen denne gang er langt mer sjanseartet. 5-åringen kom ut i ny regi og vant lett fra tet for nøyaktig to uker siden på samme bane og møter ikke noe verre motstand denne gang enn at han må regnes med vinnersjanse. Tidlig kryss.

