Lunsjbankeren har en overkommelig oppgave

To løp i kroppen etter pause har normalt gjort susen. Bør være seiersmoden nå! Du tar vel rygg allerede til lunsj mandag?

Det er fransk lunsj på Bjerke også denne mandagen med spillestopp allerede klokka 11:40.

Her er noe av det vi har å by på fra landets hovedbane:

V5-1: 4 Fly High Son skal ut på sprint for første gang og tar nok neppe turen til Bjerke helt uten ambisjoner. Den svenskfødte 4-åringen har stort sett gått på det jevne i sine siste starter, men har et fint løp på papiret her og bør regnes tidlig et åpent og krysskrevende innledningsløp.

V5-2: 11 Aplha Crown R.R. er en 3-åring i fin utvikling som må regnes med vinnersjanse i dette selskapet. Sporet trekker naturligvis ned, men Anderssen-traveren er herdet blant flere av de bedre i årgangen og er langt bedre enn hva raden gir inntrykk av. Tar karrierens første seier i dag? Må på bongen.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.

<br />

V5-3: Vårt holdepunkt i omgangen blir altså 3 Olimpo Doc som har en passende oppgave foran seg i dag og som absolutt bør være seiersmoden nå. To løp i kroppen etter lang pause har helt sikkert gjort godt og innsatsen sist var av det positive slaget. Står fint til i riktig lag og har normalt en finfin vinnersjanse. ALL IN!



V5-4: 6 Ethoca fullførte strålende på Sørlandet sist og var knallgod toer ved den anledning i sin første start på nesten tre måneder. Distanseøkningen denne gang skal normalt ikke by på problemer. Gjentar han den prestasjon, skal muligheten for seier være god. En flott sjanse!



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.

<br />

V5-5: 5 Løset Teddy har vist flott form i det siste og er motivert favoritt i V5-finalen/DD-2. Den fem år gamle Dotterud Teddy-sønnen overtok teten ut av første sving i V75 på Bjerke sist og vant siden løpet veldig enkelt. Vi tror på reprise og skjønner favorittskapet.



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under