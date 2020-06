Lunsjfest med Gundersen på Jarlsberg

Magnus Teien Gundersen er sentral under mandagens V5/V4-lunsj på Jarlsberg.

En ny herlig trav- og galoppuke står foran oss. Ukens største høydepunkt er lørdagens V75-omgang på Momarken. Her er det dobbel jackpot i V75 og hele 5 241 588 kr ekstra i sjuerpotten. Jackpot er det også i onsdagens V75 Bonus på Biri, her venter det 884 287 kr ekstra i sjuerpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Jackpot er det også mandag. På Klosterskogen er det stor jackpotomgang i V65-spillet i kveld med 505 799 kr ekstra i sekserpotten. Mandagen byr ellers på V5/V4-lunsj på Jarlsberg, det er V4-lunsj fra Solänget. I kveld er det i tillegg til V65 på Klosterskogen, en flott V64-omgang i Halmstad.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Jarlsberg. Her skal det avvikles sju løp mandag formiddag/tidlig ettermiddag. V5 er først ut med spillestopp allerede kl 11.40, mens V4-spillet som innledes i V5-4 har spillestopp kl 13.10. Geir Vegard Gundersen har med seg noen stallhester til Jarlsberg i dag og en fireårig debutant blir min V5-banker.

Nytt emne fra stall Gundersen

Den hesten kommer ut allerede i V5-1 og bærer navnet 5 Failern. Gjorde et strålende prøveløp på 16.5/2140 volte og Geir Vegard er meget positiv til hesten. Har testet hesten bak bilen og det fungerte utmerket. Failern støter på noen fine debutanter i løpet, men stallhestene til Gundersen er stort sett alltid seiersklare på direkten. Jeg bankerspiller 5 Failern i V5-1.

Overlegen feilfritt

Dersom 3 Ajax Miguain holder seg unna galoppen i V5-2, er det etter alle solemerker snakk om en vinner. Motstandsmessig er det meget overkommelig og kapasitetsmessig er det feltets klart beste hest. Men vallaken er ikke travsikker og jeg velger noen garderinger i V5-2.

Midtfjeld har vinneren

Flott spilleløp venter i V5-3 der jeg tyr til bred gardering. 3 L'Amour D.E. gjorde en flott norgesdebut på Bjerke for en måned siden og rakk nesten frem til vinneren New Young da. Per Oleg Midtfjeld får sjansen bak den Oddmund Wallevik-trente hoppa i dag og fra et flott startspor, gir jeg henne tipset.

Ny vinner fra Kolnes/Høitomt

Sigbjørn Kolnes og Eirik Høitomt hadde en flott dag under Leangens V75-kjøring lørdag. Don Juan D.K. vant V75-1 og storskrellen Well Made vant V75-7. I dag sender Kolnes ut 5 Beam Me Up Scotty i norgesdebut i V5-4/V4-1. Løpet holder ikke allverdens klasse (stengt på 600 startpoeng) og hoppa blir gjort til favoritt i norgesdebuten. Jeg følger spillerne og gir også førstevalget til 5 Beam Me Up Scotty.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Favoritten er motivert

Ett oppsamlingsløp avslutter mandagens V5-omgang der 1 Easy Credit blir klar favoritt. Det er også helt riktig, hesten har vist flott form i det siste. Klare Kjetil Roe i tillegg å forsvare sitt innerspor, kan løpet være kjørt. Jeg velger uansett helgardering på det største V5-forslaget og på de fleste V4-forslagene.

Mer Gundersen i V4-3

Toppstammede 2 Cicero T.G. vant på en fin måte i sitt debutløp på Jarlsberg for to uker siden. Treåringen blir stor favoritt i V4-3/DD-1 og skal også ha en flott vinnersjanser. I DD-spillet bankerspiller jeg 2 Cicero T.G.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.