Lunsjfest med Skoglund

Rikard N Skoglund har flotte vinnersjanser i tirsdagens V4-lunsj i Rättvik

Vi er vel i gang med en fantastisk travuke står foran oss med Elitloppshelgen på Solvalla som det soleklare høydepunktet. Solvalla byr på V75 både lørdag og søndag og selve Elitloppsfinalen går først søndag kveld. I tillegg er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke lørdag kveld.

Før vi kommer dit skal vi blant annet gjennom en innholdsrik tirsdag. Den innledes med V4-lunsj fra Rättvik. Tirsdag ettermiddag er det så klart for internasjonal V65 og V4 fra Forus. Tirsdag kveld skal vi til Örnskiöldsvik og Solänget der det venter en flott V64-omgang.

I denne artikkelen skal vi dog heretter konsentrere oss om Rättvik og tirsdagens V4-lunsj fra Sverige. Her er det som vanlig spillestopp kl 12.20. Det er en åpen V4-lunsj der Snoken spiller tynt i V4-2 og V4-3.

Skoglund skal utfordre storfavoritten i V4-2

Fireårige 12 Gordon Mearas blir stor favoritt i V4-2 sammen med Erik Adielsson. Den Svante Båth-trente Muscle Mass-sønnen er faktisk markert på drøye 50 prosent i titiden tirsdag. Den kan naturligvis vinne, men det klare objekter i løpet er 8 Diggerman med Rikard N Skoglund som kusk. Den debuterer i regi meget dyktige Joakim Elfving i dag og han er stor optimist. Hesten skal gå skoløs og har flott kapasitet.

DD-banker fra Svedberg

Heller ikke i V4-3/DD-2 er det så mange vinnerkandidater. Det er jevnt på kryssene mellom 11 Chris Crystal, 1 Desideria De Soze og 11 Frequency AM. Sistnevnte gjør årsdebut for sin trener og kusk Markus B. Svedberg. Hoppa vant tre løp som fireåring og kjørte inn nesten 300 000 kr. Møter overkommelig motstand i dag og i DD-spillet setter vi vår lit til 11 Frequency AM i DD-1.



