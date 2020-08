Lyng har en ny stjernetraver på gang

På lørdag feiret han nye triumfer med sin superstjerne Moni Viking. I kveld viser Jan Lyng fram en ny stjerne. Du tar vel rygg på våre Leangen-tips?

Undertegnede er på hjemmebane i kveld.

Her er noe av det vi har å by på fra Leangen mandag:

V65-1: 9 Bokli Teddy skal være favoritt i nåværende form, men vi spiller ikke uten formtoppede 7 Tekno Teddy som har utviklet seg voldsomt i sommer og tatt flere sterke seire den tunge veien. Bugge-traveren var tøft ute på Gävle i sin siste start og imponerte da han vant den tunge veien på Biri nest sist. Gangen før vant han to løp på Oviken samme dag. Skulle han komme seg tidlig foran, blir han en lei nøtt å knekke selv for løpets favoritt. To hester kan holde i innledningen.

V65-2: 11 L.A.'s I Feel Good blir nok mye spilt i den andre avdelingen, men i dette 3-årsløpet velger å bruke noen kryss nå som Kriterie-kvalifiseringen nærmer seg for alvor. Blekkan-traveren har ikke vært helt på topp i det siste og blir nok neppe kjørt i bånn denne gang. Vi varsler derfor litt ekstra for 5 Admirals Club denne gang. Vallaken gikk bra etter galopp nest sist og leverte en strålende siste 500 forrige mandag. Tredje sist var han ute i selveste Auksjonsløpet på Bjerke mot flere av de beste 3-åringene i landet. Klaffer det litt med tempo og posisjoner, så er han tidlig aktuell.

V65-3: 9 Moni Rajah er en herlig 4-åring fra Jan Lyngs stall som vi liker veldig godt. Bare det klaffer noenlunde fra spor ni bak bilen, så tror vi han runder kveldens konkurrenter. Galopp imot? Sist kjørte han seg tidlig til tet og hadde full kontroll mot bedre hester enn hva han møter i kveld. Topp vinnersjanse!

V65-4: En åpen affære venter. 10 Grytting Knerten har vi varslet for tidligere - med vekslende hell. Den kapable vallaken er ikke lett å få feilfritt rundt ovalen, men en måneds løpspause kan ha gjort godt. Uten galopp er han mer enn god nok. Tidlig aktuell mot hester han matcher sju dager i uken på kapasitet.

V65-5: 9 Bleke Silver imponerte veldig i fire strake seiersløp i vår før han fikk en velfortjent pause. Kommer nå nå ut igjen etter to måneders hvile og skal være favoritt på direkten, men hvordan er formen? Vi forstår favorittskapet, men det finnes bedre holdepunkter i omgangen slik vi ser det.

V65-6: 10 Looking Sharp har imponert stort på sin nye hjemmebane. Sist danset han unna til helenkel seier på 13-tallet og så helt lysende ut. Bakspor på full distanse med startraske konkurrenter trenger ikke å være helt feil. Vi tror den stilige 5-åringen runder til årets åttende fulltreffer. En topp vinnermulighet!

