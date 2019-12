Magne Olsen ringer jula inn

Bestbyarsenal er en skikkelig tøffing som er både sterk og speedig. Selv på kort distanse tror vi vinnersjansen er god.

Er du klar for V75 JULEBONANZA?

Fra 23. desember til 31. desember er det ÅTTE V75-omganger, og det hele avrundes med en gedigen MULTIJACKPOT på selveste nyttårsaften. Vi jobber naturligvis på gjennom hele julen, og gir deg oppdaterte travtips hver dag. Sjekk ut følgende:

23. desember: V75 Mantorp med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

25. desember: V75 Umåker med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 onsdag.

26. desember: V75 Solvalla med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 torsdag.

27. desember: V75 Momarken med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 fredag.

28. desember: V75 Romme med start kl.16.20. Våre tips er klare ca.15.00 fredag.

29. desember: V75 Charlottenlund med start kl.15.00. Våre tips er klare ca. 09.00 søndag.

30. desember: V75 Bjerke med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

31. desember: V75 Axevalla med start kl.15.00. Våre tips er klare ca.18.00 mandag. HER ER DET MULTIJACKPOT MED MINST 16 MILLIONER EKSTRA!

Undertegnede er på hjemmebane i kveld. Her er noe av det vi kan by på:

5 Bestbyarsenal (V65-6) er en tøffing som tåler å gjøre en del selv i løpene. Han er både sterk og speedig og var tilbake som en vinner igjen sist etter et par innsatser der han har blitt offer for dårlig tempo underveis, der det har blitt for langt fram. Bare det klaffer noenlunde på veien, tror vi han tar ned dagens motstand nedover det lange Leangen-oppløpet. Banker.

7 Vill Jerven (V65-1) kan se tilbake på en flott sesong med ni seire og åtte annenplasser - så langt. Med det er han den mestseirende kaldblodshesten på Leangen i 2019. Oppgaven sist på Bjerke var ikke av den enkleste, så den innsatsen kan fint glemmes. Han er ikke helt til å stole på, men hjemme på Leangen har han vist langt mer stabile takter og mostanden er heller ikke spesielt avskrekkende. Feilfritt tror vi han har en bra sjanse. En alternativ banker for de friske.

6 Mim's Little Magic (V65-2) kan være et morsomt bud i et åpent løp uten de klare forgrunnsfigurene. Spesielt nest sist var den fem år gamle hoppa positiv som annen. Får dessuten Boye Ølstøren i sulkyen denne gang. Et spennende kryss som må tidlig på bongen, synes vi. Oppgaven er helt riktig. I øyeblikket er hun markert på beskjedne FEM prosent! Kan dette være julegaven fra Leangen?

6 Stormare (V65-3) har startet 51 ganger til nå i karrieren - uten å vinne! Kanskje kan den første seieren komme nå? 6-åringen har vist flott form i det siste og spesielt nest sist synes vi han solgte seg veldig dyrt. Han går ned en liten klasse mostandsmessig denne gang og skal så absolutt regnes med vinnersjanse i dette selskapet. Spilt på TI prosent i skrivende stund - det er alt for lite!

3 Acers Fantasy (V65-4) var gjort til stor favoritt forrige mandag, men skuffet med å galoppere seg vekk allerede før startbilen slapp feltet da. Når hun nå kommer til start igjen, regner vi med at alt er i orden med den formsterke hoppa som vant V75 i sin nest siste start. Spurtet ned 2 Panama Rags ved den anledning etter et voldsomt oppløp. Hun er lynrask fra start og skulle hun komme seg tidlig foran uten at det koster for mye, ser vi ikke bort i fra at hun leder hele veien. Et to-hesters oppgjør?

10 Master De Pan (V65-5) er en høykapabel type det skal bli spennende å følge etter lang pause. Den fem år gamle Master Thoj-sønnen er operert i framkodene etter den siste starten tilbake i begynnelsen av juni og viste tidvis enorm kapasitet i enkelte av sine seiersløp i fjor. Dersom han fungerer opp mot sitt beste og går feilfritt, ser vi ikke bort i fra at han runder til seier i sin første start etter lang pause. Han er definitivt verdt litt oppmerksomhet på direkten. Dette er i bunn og grunn en klassehest!

