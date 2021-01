Magnus Teien Gundersen kusker årets første V65-banker

Jarlsberg travbane er første norske travbane ut i 2021 og byr på en strålende internasjonal V65-omgang i kveld.

Godt nyttår til dere alle. 2021 innledes med galopplunsj fra Bro Park og det er både V4 og V5 på menyen. Litt senere på 1. nyttårsdag er det duket for V64 fra Ørebro, mens Jarlsberg travbane får gleden av å innlede det norske travåret. Fredag kveld er det både internasjonal V65 og V5 på Jarlsberg.

Og det er nettopp Jarlsberg det heretter skal handle om i denne artikkelen. Det er også en såkalt partiell jackpot i V65-spillet i kveld med 26 394 SEK ekstra i sekserpotten. Med tanke på at Jarlsberg kjører alene i kveld, blir det garantert solid omsetning i V65 som har spillestopp kl 18.55. V5-spillet som innledes i V65-4 har spillestopp kl 20.05. Spillemessig er det nok av hindre å passere, men bankeren den står normalt fjellstøtt i V65-6.

Bunnsolid i Hamre-debuten

Det handler om høykapable 10 Stein Frøy i V65-6/V5-3/DD-2. Den fireårige Bork Odin-sønnen debuterte i regi Frode Hamre på Bjerke 22. desember. Støtte da på meget formsterke Lille Helge og Langlands Balder, men kom seg ganske tidlig til tet og vant meget overbevisende. Solid også i seiersløpet på Bjerke tre uker tidligere. Møter svært overkommelig motstand i kveld og feilfritt er det snakk om en klink vinner. 10 Stein Frøy blir årets første norske V65-banker og bankerspilles også i både V5 og DD.



Motivert favoiritt med Rennesvik

Et fint kaldblodsløp innleder kveldens internasjonale V65-omgang og jeg markerer for fem hester på samtlige V65-forslag. 6 Grude Oda kommer til å bli spillefavoritt sammen med sin faste kusk Erlend Rennesvik og blir også min favoritt. Fireårshoppa stod med to strake seire, før han måtte strekke våpen for treårstalentet Kong C.K. på Bjerke i sin siste start. Det er ingen skam å tape for den hesten og 6 Grude Oda er en motivert favoritt i V65-1.

Jessen eller Dalen?

Kun åtte hester til start i V65-2 der jeg spiller to hester på samtlige V65-forslag. 6 French Coffee imponerte i seiersløpet på Biri like før jul etter en tung sisterunde og blir nok ganske klar favoritt. Men også jevngamle 3 Falcon Eye imponerte sist og gjorde en voldsom opphenting til andre etter stor galopp innledningsvis. Og kan helt klart utfordre favoritten om seieren dersom han holder seg til rett gangart i kveld.

Helene innleder med seier

Særdeles dyktige Helene Kolle tok sitt tredje strake montechampionat i 2020 og er storfavoritt til også å vinne i 2021. I kveldens monteløp i V65-3 sitter hun opp bak favoritten 5 Tenk Nå Dina. Hoppa som trenes av Simen Bjørbæk Jessen har kun gjort tre monteløp i karrierens 70 starter og galoppert seg bort i to av dem. Den ene gangen Helene Kolle red henne, ble det derimot seier. Det var 12. juli på Klosterskogen i fjor. Har imidlertid ikke vist særlig til form i travløp de siste månedene og blir kun førstevalg for meg i kveld. Det er bra med vinnerkandidater i løpet og jeg tar med seks og sju hester på de største V65-forslagene.

Billig løp for Hamre-traveren

Moderat klasse og et svært ujevnt felt venter i V65-4/V5-1, der jeg synes nyss blivne fireårige 7 Borea Del Circeo skal ha en fin vinnersjanse. Måtte gi tapt fra tet i norgesdebuten på Jarlsberg for snaue to måneder siden, men holdt klart godkjent til tredje i sitt første på fire måneder. Havnet i dødens sist, og holdt koken bra derfra. Billig motstand i kveld og selv fra sjanseartet sjuendespor, setter jeg Hamre-traveren først på min rank i V65-4/V5-1.



Tre strake andreplasser - i kveld kommer seieren?

2 Hazil Boko står med tre strake andreplasser i regi Herman Tvedt og har levert solid i hvert av disse løpene. I kveld har vallaken en flott oppgave foran seg i V65-5/V5-2 og mot svært passende motstand, synes jeg Tvedt-traveren skal stå som en klar favoritt fra et perfekt andrespor bak bilen.