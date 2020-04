Malmin har V65-bankeren på Biri

Biri byr på en flott V65-omgang i ettermiddag. Kristian Malmin kusker vår V65-banker.

En vidunderlig travhelg står foran oss med lørdagens internasjonale V75-omgang på Åby som det soleklare spillemessige og sportslige høydepunktet. Her er det jackpot og hele 29 millioner ekstra i sjuerpotten og det ventes voldsom omsetning. Før vi kommer dit skal vi gjennom en innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj fra Østersund, fredag ettermiddag er det V65 på Forus og fredag kveld er det gedigen sportslig kvalitet på V64-omgangen på Åby. Her er det nemlig kvalifiseringsløp til Kung Gustafs pokalløp og Drottning Silvias pokal.

I denne artikkelen retter vi nå fokuset mot Biri travbane og ettermiddagens V65-omgang. Merk at V65 har spillestopp allerede kl 16.20 i dag. I tillegg er det internasjonal V4 som omfatter de fire siste V65-løpene. Her er det spillestopp allerede kl 17.02. Det er en herlig meny Biri byr på i dag og jeg tyr til en kapasitetshest som min V65-banker.

Overlegen på kapasitet

Det handler om fireårige 10 Oracle Tile i V65-3/V4-1. Hesten var knallhardt betrodd i sine to første løp i november i fjor, men ble disket begge gangene. I sitt livs tredje start som var et lunsjløp på Bjerke like før jul, startet det også dårlig med galopp fra start. Hesten taptet 40-50 meter og var fortsatt et stykke bak feltet runden fra mål. Via en strålende sisterunde ble det likevel en enkel seier og Ready Cash-sønnen imponerte stort. I dag er det årsdebut og motstanden skremmer ikke. Jeg bankerspiller 10 Oracle i V65-3 og bruker også hesten banker i V4-spillet.



Ikke like opplagt for Malmin i V65-1

Kun åtte hester til start i V65-1 og også her sitter Kristian Malmin opp bak den klare favoritten. 8 Floris Baldwin har vist strålende form i lang tid og også innledet 2020 på en flott måte. Men i dag er det 20 meter tillegg på flere gode strekhester. Det er ikke gitt at dette er en vinner og spiller fire hester på samtlige forslag i V65-1.

Treåringene er best i V65-2?

Fem av deltagerne i V65-2 har faktisk ikke tjent ei krone og slike løp burde strengt tatt ikke vært en del av V65-spillet. Men siden det er begrensninger på at det kun kan kjøres seks løp per løpsdag, må vi akseptere det. Treåringene 4 Ari Potter (denne debuterer i dag) og 12 Jerven Junior (fungerte ikke i sin debut), skiller seg uansett klart ut og normalt er disse to overlegne i slike omgivelser. Jeg spiller dobbeltbanker i V65-2.

En vinner fra Wolden?

V65-4/V4-2 er omgangens store spillenøtt der 6 Salte Odin trolig blir spillefavoritt når vi nærmer oss spillestopp. Min ide i løpet heter 4 Farmens Løvgull. Den ni år gamle hoppa debuterer i regi Anders Lundstrøm Wolden og har tidligere vist fine fartsressurser. Treningsrapportene er gode og holder hun seg på beina, kan hun helt klart vinne et slikt løp.

Sprint er en fordel

I V65-5/V4-3/DD-1 pådrar 1 Valle Grom seg et klart favorittstempel. Men hesten vek seg skuffende enkelt ned fra tet i sitt siste løp på Bjerke og en opplagt Kolbu Kæsj tok seg lett forbi. Sprint er normalt en fordel for den Per Johansen-trente Bork Odin-sønnen, men hesten har varierende stridsmoral og støtet på flere formsterke sprintere i kveld. Jeg syner favoritten i dette løpet og tar med fem hester på de mellomstore V65-forslagene.

Fortsetter å imponere

V65-6/V4-4/DD-2 har sin klare favoritt i 10 Fougueux. Vallaken skuffet litt i de første startene her til lands, men har hevet seg betydelig og står faktisk med fire strake seire. Imponerte i seiersløpet sist da det ble en tung sisterunde. Møter ikke særlig skarpere motstand i kveld og er en motivert favoritt. I DD-spillet bankerspiller jeg 10 10 Fougueux.



