Malmin har V65-bankeren på Jarlsberg

Jarlsberg byr på internasjonal V65-omgang i kveld.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V75 Charlottenlund: Herlig V75 Julebonanza på Lunden i ettermiddag

V75 Julebonanza: Se V75 Julebonanza gratis på Nettavisen

Spillsenter: Fyldig oddsprogram i dag - sjekk våre analyser

Tippetips: Manchester City tar seg sammen

Oddsdobbel: Liverpool er uslåelige på Anfield

Oddssingel PL: Arteta sender Arsenal til himmels



Søndag ruller Julebonanzaen videre og nå skal vi til Danmarks storstue Charlottenlund. Her venter 14 millioner i premiepotten og spillestopp er kl 15.00. I tillegg varter Jarlsberg travbane opp med internasjonal V65 og V5-omgang i kveld. Spillestopp i V65 er kl 18.15.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<br />

Herlig V65-systemklaff på Bjerke 2. juledag

Min V65-banker 11 Fox Dragon gjorde jobben og vant V65-6 på Bjerke 2. juledag. Kjempeskrellen 1 Ejo Blesa (V65-4) var kun krysset på 1,8 prosent, men var med på systemspillet på Eksperten (fire andeler a kr 995). Det systemet satt klokkerent og betalte tilbake flotte 28 136 kr.

Strålende V5-klaff på Bjerke 2. juledag

Også i V5-spillet ble det flott utbetaling. Her ble det fullklaff for ett av andelslagene på Eksperten (fire andeler a kr 300). 5 rette betalte flotte 22 498 kr i V5-utbetaling og det ble flott avkastning for fire andelskjøpere.

I denne artikkelen retter vi heretter søkelyset på kveldens internasjonale V65-omgang på Jarlsberg. Det er fine spilleløp i Tønsberg i kveld og jeg finner min banker i V65-4.

Malmin har bankeren

Det handler om treårige 10 Unique Creation og Kristian Malmin. Orlando Vici-sønnen vant tross galopp i sin debut på Bjerke for en måned siden og avsluttet strålende til andre bak en god vinner på Momarken nest sist. Har trukket bakspor i kveld, men motstandsmessig ser det meget overkommelig ut. Uten tull og tøys på veien, ser det bra ut på forhånd. 10 Unique Creation i V65-4 blir min V65-banker på Jarlsberg i kveld. Dette løpet er også innledningen på V5-spillet, men i denne spilleformen bankerspiller jeg 1 Best Of All i V5-5.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<br />

Åpent monteløp innleder

V65-1 er et monteløp der det er bra med vinnerkandidater. I slike løp lønner seg nesten alltid å spille de beste rytterne. 1 Next Game trives i monte og Amanda Robertsen er en våre beste ryttere. Står i førstespor på strek og blir min knepne favoritt i et flott spilleløp.

Lavgrunnlagsløp i V65-2

V65-2 er et kaldblodsløp stengt på grunnlag under 15 001 kr og hele 15 hester stiller til start. Jeg markerer for fem hester på samtlige V65-forslag og gir et knepent vinnertips til treårige 6 Sjåpåmeg. Gottling-traveren har innledet karrieren med to strake fjerdeplasser og har alltid vært omgitt av et godt rykte. Har et bra startspor i kveld og kan kanskje sitte tidlig i tet.

Mikkel skal gi storfavoritten kamp

I V65-3 kommer 10 Per B. til å bli kveldens i særklasse største V65-favoritt. Det er ingen tvil om at det feltets beste hest. Til tross for stort terrengtap på siste bortre i det siste løpet på Jarlsberg for en uke siden, rakk hesten likevel frem til seier. Det var dog i svært billige omgivelser. Det er bedre hester med i kveld og jeg dobler opp med strekhesten 5 Mikkel Hest. Denne fireåringen vant direkte etter over seks måneders fravær på Klosterskogen for ti dager siden. Får nok tet også i kveld og er det klare motbudet til storfavoritten.

Tilbake som en vinner?

V65-5/DD-1/V5-3 er et løp for varmblodshester med maks 600 startpoeng. 2 Mama's Real Deal har vel ikke helt klart å følge opp de svært lovende taktene fra tidligere i år, men i kveld har 4-åringen en meget fin oppgave på papiret. Bra startspor og klart overkommelig motstand. I en vrien DD-omgang, gir jeg bankertillit til 2 Mama's Real Deal og Joakim Hansen i DD-1.



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<br />

Favoritt i fare i V65-6

V65-6 er et kaldblodsløp for hester med grunnlag under 195 001. 3 Skeie Trym vant sist og pådrar seg et ganske klart favorittstempel. Men imponerte ikke allverden i det løpet og møter litt bedre hester i kveld. Jeg markerer for seks hester på de to største V65-forslagene i V65-finalen.