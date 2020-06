Malmin har V75-bankeren på Jarlsberg

Kristian Malmin innfridde med vår V75-banker Oracle Tile på Bjerke forrige onsdag. Også denne onsdagen kusker Malmin vår V75-banker.

En ny strålende trav- og galoppuke er vel i gang etter helgens store OGP-helg. Det er tilbake til gamle starttider for de norske V65-omgangene denne uken. Høydepunktene er Leangens store V75-omgang med GULLJACKPOT førstkommende lørdag og ikke minst søndagens storejackpotomgang på Kalmar det er over 26 mill ekstra i sjuerpotten.

Onsdagen byr som vanlig på galopp til lunsj. Denne onsdagen er det Jägersro i Malmö som er vertskap og det er både V4 og V5 på menyen. Bjerke hviler ut etter sin store travhelg og således er det Jarlsberg travbane som er vertskap for onsdagens V75-bonus her hjemme.

Undertegnede har hatt bra klaff med sine V75-tips de siste ukene, og søndag ble det bra sving på sakene under OGP-søndagen.

Solide V75-gevinster under OGP-søndagen

Det ble herlig klaff under V75-løpene på Bjerke søndag. På mine V75-forslag på Nettavisen bankerspilte jeg både 1 Odd Herakles i V75-5 og 5 Calina i V75-2. Kun førstnevnte vant, så jeg måtte nøye meg med seks rette på de forslagene.

På Eksperten splittet jeg bankerne og spilte en tråd med Odd Herakles som banker og en med Calina som banker. I tillegg brukte jeg Odd Herakles banker på det største systemspillet. Fem andelslag gikk inn med sju rette (Siste V75 OGP) og utbetalingen ble bra. Disse fordelte seg slik:

To andelslag med seks andeler a kr 332 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett andelslag med fem andeler a kr 400 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett andelslag med fire andeler a kr 500 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett systemspill med fire andeler a kr 1500 (innl.pris 5 852) - utbetaling kr 30 265

Undertegnede har hatt bra klaff på V75-omgangene på Bjerke de siste ukene.

Systemklaff under V75 på Bjerke onsdag 3. juni

Jeg valgte å spille med to bankere under forrige onsdags V75 på Bjerke. 4 Admiral Knick i V75-7 innfridde veldig enkelt, mens 6 Balder Odin galopperte i kampens hete i V75-2 og ikke innfridde. Dermed ble det "kun" seks rette på de flate spilleforslagene. Ett av systemspillene på Eksperten satt dog som det skulle. Det hadde en innl.pris på kr 2 966 (fire andeler a kr 750) og betalte meget flotte 31 273 kr tilbake.

Solide gevinster for Leirvåg i V75 på Bjerke lørdag 30. mai

Undertegnede valgte å bruke Jackson Avery som banker på sine V75-forslag på Nettavisen denne lørdagen og den måtte nøye seg med 2. plass. På Eksperten ble det dog fullklaff for den ene tråden av andelslagene som het "Siste Bjerke Gulljackpot). Her ble 5 Madelen L.T.C. bankerspilt i V75-7 og omgangens største overraskelse 4 Komnes Bork (6. valg i V75-3) var med på kun fire hester. Totalt ble det klaff for 21 andelslag på Eksperten:

Fem andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 10 076

To andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 10 076

Tre andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 494

To andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med ti andeler a kr 100 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med seks andeler a kr 332 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med ti andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fem andeler a kr 400 - utbetaling kr 10 956

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 444

Da retter vi fokuset mot onsdagens V75-omgang på Jarlsberg. Her er det spillestopp kl 19.00, mens V5-spillet som innledes i V75-4 har spillestopp kl 20.05. De sportslige høydepunktene er V75-2 og V75-3 som begge er kvalifiseringsløp til Jarlsberg Grand Prix hoppeavdeling og det er nettopp i et av disse løpene jeg finner min V75-banker.

Formidabel sist - leder hele veien nå

Det handler om 3 Another Creation. Fireårshoppa som trenes av Trond Anderssen hadde en meget innbringende treårssesong med tre seire og 667 000 kr innkjørt. Avla sin årsdebut på Jarlsberg 16. mai, men ble passivt kjørt da og satt fast over mål. Gikk så ut i et tøft sølvdivisjonsløp på Bjerke 30. mai. Blåste da til tet fra femtespor, slapp teten til storfavoritten Madelen L.T.C. og fulgte denne helt inn. Landet på 11.4/2100 meter da og avviste meget gode Calina i kampen om andreplassen. Perfekt tredjespor bak bilen i kveld og det er normalt tetgaranti. Alt tyder på ledelse hele veien. 3 Another Creation blir min V75-banker på Jarlsberg i kveld.

Rangering V75-3: A: 3 B: 4-8 C: 2-1-7-5-6

V75-1 - Varmblodshester. Hoppeløp. 2100 meter autostart.

Kveldens V75-omgang innledes med et hoppeløp og kun ni hopper stiller til start. Jeg står på fem hester på samtlige V75-forslag.

9 Princess Corner blir min favoritt. Kjetil Helgestads seiersvante hoppe (ti seire på 24 starter) har ikke vunnet på en stund og vist middels form. Men var klart forbedret sist og duger normalt bra mot denne gjengen. Bakspor betyr ikke allverden i et lite felt. 3 Encore Un Sisu er kanskje feltets mest kapable, men Hamre-hoppa sliter med å komme seg feilfritt rundt. Det skal gjøres balanseendringer til kveldens løp, så får vi se om det hjelper.

5 Denali spurtet voldsomt til andreplass bak storfavoritten Eddie Arctous nest sist. Fikk et fint løp forrige onsdag, og skuffer vel kanskje litt med kun å bli tredje. Uansett en klar vinnerkandidat i kveld. 6 Rebella Mystic L. ble toer i samme løp etter en flott spurt. Andre forutsetninger i dag med et sjanseartet startspor. Siste hest på forslagene blir 1 Norma B. Holder usikker form,,men fra førstespor blir det optimalt løpsopplegg i kveld og kapasitet finnes.

Rangering V75-1: A: 9 B: 3-5-6-1 C: 4-7-2-8

V75-2 - Kval JGPs hoppeavdeling. 4-årige norskfødte. 1609 meter autostart.

Herlig oppgjør venter i det første kvalifiseringsløpet til Jarlsberg Grand Prix hoppeavdeling.

Jeg tror 1 Lifestile har en brukbar sjanse til å svare ut 3 Lucky Queen Soa fra start og forsvare sitt innerspor. Lifestile ble sittende bom fast bak en sliten Remana i V75-2 på Bjerke lørdag og så helpigg ut i målgangen. 3 Lucky Queen Soa står med fire strake seire i 2020 og har vunnet lett hver gang. Skjerpet motstand i kveld, men kommer hun seg foran er det bra vinnersjanse.

Hoppekriterievinneren 8 Lady Ann var svak sist mot Madelen L.T.C & co. Åttendespor er heller ikke noe å rope hurra for. Men er så grunnkapabel at jeg likevel tar henne med som min tredje og siste hest på V75-forslagene.

Rangering V75-2: A: 1 B: 3-8 C: 7-2-5-4-6

V75-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

15 hester til start i dette kaldblodsløpet, men to hester skiller seg klart ut. Treåringene 7 Grisle Tore G.L og 5 Kringelandnehemja. Grisle Tore G.L vant i debuten på Forus og la inn underkant av 29 siste tusen da. Fra springspor vil nok Vidar Tjomsland søke seg fremover tidlig. 5 Kringelandnehemja har levert to meget gode løp for Johan kringeland Eriksen og tok en flott seier på Klosterskogen sist. Disse to hestene blir et klart lås for meg i V75-4.

Rangering V75-4/V5-1: A: 7-5 B: 2-12 C: 14-15-13-4-6-10-1-9-3-8-11

V75-5/V5-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Meget fint spilleløp venter i V75-5 og på sporfordelen setter jeg Vidar Hop og 7 Birk Støvern først på min rangering. Fireåringen tok en meget fortjent seier sist etter flere sterke løp på rad. Vidar Hop søker seg nok fremover tidlig her og Bø-hesten tåler å gjøre grovjobben selv.

11 Helten innfridde som mitt kanonobjekt i comebacket på Momarken for to uker siden. Sverre Skrugstad kjørte seg da til tet etter 300 meter og lenset unna til overlegen seier på sterke 26.5/2140 meter. Kanskje er det så at Helten er den klart beste hesten i feltet, men fra et sjanseartet ellevtespor setter jeg hesten ned som andrevalg.

På de to største V75-forslagene tar jeg med ytterligere to hester. 1 Gompens Hønk har vist en fantastisk utvikling de siste månedene og kan vinne igjen om det klaffer optimalt. 12 Tanger Ternar er nok i nærheten av min favorittduo på kapasitet, men tolvtespor trekker klart ned for Mjølnerød-traveren.

Rangering V75-5/V5-2: A: 7 B: 11-1-12 C: 10-6-4-8-2-5-9-3

V75-6/V5-3/DD-1 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Flott klasse er det også på V75-6, der jeg står på tre hester på de fleste V75-forslagene og fem hester på det største.

7 Nordlys Rosa tok en overraskende og sterk seier i V75-1 på Bjerke for to uker siden. Det var i et bra hoppeløp. I kveld er det åpen klasse, men likefullt synes jeg hoppa skal sees med best vinnersjanse. I en herlig DD-omgang velger jeg å bankerspille 7 Nordlys Rosa.



8 Troll Sterk Viking er muligens den beste hesten i feltet, men Tjomsland-traveren har nok manglet litt på den absolutte toppformen i sine to første løp for året. Åsbjørn Tengsareid får sjansen i sulkyen i kveld og han har jo for vane å vinne V75-løp. 3 Finnskog Nox er i form og treffer Henrik Kulblik fra start, kan hesten sitte tidlig i tet.

På det største V75-forslaget betaler jeg også for 9 Kaptein Kuling (holder solid form og klaffer det underveis, kan det gå) og 11 Ask Major (bakspor på 20 meter tillegg trekker ned, men har form og kapasitet til å vinne).

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 7 B: 8-3-9-11 C: 1-12-5-10-6-2-4

V75-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Et veldig fint varmblodsløp avrunder kveldens V75-omgang der jeg streker for fem og seks hester på de større V75-forslagene.

4 Wishmaster er den klare tetfavoritten fra et flott fjerdespor og holder Mikkelborg-traveren seg i rett gangart i startfasen, kan det være ledelse fra start til mål. Men galopperte seg bort fra fjerdespor bak bilen, både tredje sist og nest sist. 5 Jetske Beemd sliter også med galopper og har blitt disket i sine to siste løp. På kapasitet er Hamre-hoppa mer enn god nok.

3 Thai Knight gjorde en flott årsdebut første gang ut i regi Stian Eilefsen og har i tillegg trukket et bra startspor i kveld. Tredjevalget. 7 Easy Winner gjorde et råsterkt seiersløp sist på Bjerke og lignende innsats, kan gi ny seier i kveld selv fra et krevende startspor.

12 Cecena Tomali gjør sin første start i regi Erlend Rennesvik. Fireåringen har vist flott kapasitet på Forus og klaffer det optimalt fra en vanskelig utgangsposisjon, kan han overraske. På det største V75-forslaget betaler jeg også for 2 Hardy B.R. Uheldig med punktert sulkyhjul sist, men både form og startspor er bra.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 4 B: 5-3-7-12 C: 2-1-6-8-9-11-8