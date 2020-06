Malmin med solide vinnersjanser i onsdagens V75 på Bjerke

Kristian Malmin kusker både vår V75-banker og vår DD-banker når Bjerke byr på en strålende V75-omgang i kveld.

En fantastisk travuke står foran oss når Bjerke til helgen byr på Oslo Grand Prix og storstilt V75-omgang søndag. Lørdag er det V75-finaler med GULLJACKPOT på Bjerke, mens det lørdag kveld er internasjonal V75 i Boden med 72 millioner i premiepotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Forrige onsdag var det endelig klart for V75 Bonus igjen på Bjerke etter nesten tre måneders fravær. Onsdag er påny en flott V75 Bonus på Bjerke. I tillegg er det som vanlig galopplunsj fra Sverige, denne onsdagen er det Gøteborg som gjelder og her er det både V4 og V5. Onsdag ettermiddag er det i tillegg en herlig internasjonal V65-omgang på Leangen, her er det spillestopp kl 16.20.

Det har vært bra klaff for undertegnede på de to siste V75-omgangene på Bjerke. Sist onsdag ble det flott treff for et av mine systemspill, mens det herlige fulltreffere for en rekke andelslag på Eksperten i V75-omgangen på Bjerke 30. mai.

Systemklaff under V75 på Bjerke onsdag 3. juni

Jeg valgte å spille med to bankere under forrige onsdags V75 på Bjerke. 4 Admiral Knick i V75-7 innfridde veldig enkelt, mens 6 Balder Odin galopperte i kampens hete i V75-2 og ikke innfridde. Dermed ble det "kun" seks rette på de flate spilleforslagene. Ett av systemspillene på Eksperten satt dog som det skulle. Det hadde en innl.pris på kr 2 966 (fire andeler a kr 750) og betalte meget flotte 31 273 kr tilbake.

Solide gevinster for Leirvåg i V75 på Bjerke lørdag 30. mai

Undertegnede valgte å bruke Jackson Avery som banker på sine V75-forslag på Nettavisen denne lørdagen og den måtte nøye seg med 2. plass. På Eksperten ble det dog fullklaff for den ene tråden av andelslagene som het "Siste Bjerke Gulljackpot). Her ble 5 Madelen L.T.C. bankerspilt i V75-7 og omgangens største overraskelse 4 Komnes Bork (6. valg i V75-3) var med på kun fire hester. Totalt ble det klaff for 21 andelslag på Eksperten:

Fem andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 10 076

To andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 10 076

Tre andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 494

To andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med ti andeler a kr 100 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med seks andeler a kr 332 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med ti andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fem andeler a kr 400 - utbetaling kr 10 956

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 44

Det er en veldig fin V75-omgang vi har foran oss onsdag, denne onsdagen velger jeg dog å kun spille med en banker og den kommer ut allerede i V75-1.

Helt overlegen på kapasitet

Det handler om 2 Oracle Tile og Kristian Malmin. Den svenskfødte fireåringen står med fire strake seire og har imponert stort. Galopperte fra start både fjerde sist og tredje sist, men kom likevel tilbake og vant enkelt begge gangene. Imponerte i seiersløpet sist på Bjerke for to uker siden og slik jeg leser V75-1 onsdag, er det kun galopp imot. Hesten har sett stabil og fin ut i sine to siste løp. Jeg spekulerer ikke og lanserer 2 Oracle Tile i V75-1 som min V75-banker på Bjerke onsdag.

Rangering V75-1: A: 2 B: 3-5-12 C: 10-6-1-11-4-9-7-8

V75-2 - Varmblodshester. 2600 meter autostart.

Ikke den store sportslige kvaliteten på V75-2 der kun ni hester kommer til start. 4-årige 3 Chinetti står for klassen i løpet, men vallaken til Øistein Eriksen har opptrådt ujevnt hittil i karrieren. Gjorde et bra løp til fjerde i årsdebuten på Bjerke for en måned siden, men fungerte ikke like bra sist på Jarlsberg. Motstandsmessig er det uansett et veldig fint løp for Chinetti.

4 Hold Me Quick slo gode Remana i seiersløpet på Momarken nest sist, også da var distansen 2600 meter. Uheldig sist på Jarlsberg, men har form og skal tidlig på. 2 Marvelous Fam er en brukbar svenskegjest som også har vist form i det siste. Mot alt annet enn tøff motstand, er han seiersaktuell. 9 Always A Star gjør bra løp hele tiden, men har kanskje manglet det lille ekstra på slutten. Mot denne motstanden, er den Frode Hamre-trente vallaken uansett en seierskandidat.

Jeg står på disse fire på samtlige V75-forslag.

Rangering V75-2: A: 3 B: 4-2-9 C: 1-6-5-8-7

V75-3/V5-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Fire hester på samtlige V75-forslag blir også min løsning på V75-3. Her er det bedre klasse på hestene.

Olav Mikkelborg har strålende form på sine stallhester om dagen og her sender han ut 1 Es Trenc i norgesdebut. Fireåringen gjorde en solid treårssesong i Danmark og rapporteres å trene fint. Fra et perfekt førstespor, kan hesten lede hele veien. 3 Icarus B.R. ble passivt kjørt i årsdebuten, og fikk maks etter innvendig løp. Det blir mer offensiv kjøring nå og Wolden-traveren er sikkert forbedret med løp i kroppen. Andrevalget.

7 Thai Zeus har for tredje gang i Hamre-regi tapt sportrekningen. Har levert to klart godkjente løp og er løpets outsider. 5 Don Juan D.K. tetvant sist på Bjerke og gjorde et bra løp da. Står ikke tilbake for noen kapasitetsmessig og blir min fjerde og siste hest på V75-forslagene.

Rangering V75-3/V5-1: A: 1 B: 3-7-5 C: 2-6-11-10-9-4-8

V75-4/V5-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Jeg synes ikke det er veldig mange vinnerkandidater i dette ujevne kaldblodsløpet og låser løpet på to hester på samtlige V75-forslag.

1 S.K's Nordstjerne gjorde et strålende løp første gang ut i regi Jan Roar Mjølnerød, men kunne aldri fange mitt herlige objekt i det løpet (12-oddseren Helten). Landet på 27.4/2140 meter i det løpet og er en motivert favoritt i V75-4. Men også 6 Laeskog Ronja leverte i årsdebuten. Måtte riktignok slippe treårstalentet Ari Potter med en lengde eller to oppunder mål, men var sterk toer. Løp i kroppen nå og det klare motbudet til favoritten. Jeg låser V75-4 på disse to og de blir også min dobbeltbanker i V5-1.

Rangering V75-4/V5-2: A: 1-6 B: 4-2 C: 12-8-7-9-3-5-10-11

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-5/V5-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Storfavoritten 6 Fascination D.K. ble strøket allerede mandag fra dette løpet. Slik løpet ser ut nå, synes jeg tre hester skiller seg litt ut.

Den minst spilte av dem blir min favoritt. 1 Golden Vici har uomtvistelig kapasitet, men har opptrådt veldig usikkert. Førstespor bak bilen nå og hesten er normalt kvikk i vei. Lykkes Per Oleg Midtfjeld med å kjøre i trav, skal det være bra vinnersjanse mot overkommelig motstand. 3 Indiana Jon blir trolig spillefavoritt. Vant alle sine tre starter som treåring, men gjorde kun ett løp i fireårssesongen. Gjorde et bra prøveløp og Trond Anderssen er fornøyd med det hesten viser i trening.

4 I.D. Lightning var bra toer fra en vanskelig utgangsposisjon på Momarken sist. Møter litt bedre hester nå, men er under utvikling og står mye bedre til spormessig nå. De tre hestene får plass på samtlige V75-forslag. På det aller største betaler jeg også for 12 Thai Selene. Fireårsløp har gjort to gode løp i Sverige i sine to første løp i år. Tolvtespor trekker mye ned, klaffer det optimalt på veien kan det bli seier.

Rangering V75-5/V5-3: A: 1 B: 3-4-12 C: 5-11-9-7-2-8-10

V75-6/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Kristian Malmin har flere flotte vinnersjanser denne onsdagen. I V75-6/DD-1 setter han seg opp bak 1 Laser Tile. To ganger tolvtespor og en gang åttendespor bak bilen har vært utgangsposisjonen til Laser Tile i de tre siste løpene. Nå er førstespor og klar tetsjanse. God mulighet for å lede veien og i DD-spillet bankerspiller jeg 1 Laser Tile.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men i og med at hesten ikke har sprudlet i de siste løpene, velger jeg å gardere i både V75 og V5. 6 Amazing Case holder sin meget solide form og vant greit fra tet sist. Unngår Hamre-hesten dødens, kan han vinne igjen. 4 Massive Speed var brenngod toer fra dødens på Moveslikejagger nest sist. Kom aldri inn i løpet på Färjestad sist. Outsideren og tas med på de to største V75-forslagene.

Med på de to største V75-forslagene blir også 11 Denali. Mikkelborg-hoppa spurtet som en vind bak storfavoritten Eddie Arctous sist på Jarlsberg. Men ellevtespor er mildt sagt en sjanseartet utgangsposisjon. På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for 9 Encore Un Sisu. Feilfritt er Hamre-hoppa god nok til å vinne, men hun har ikke vært som best i sine to siste løp.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 1 B: 6-4-11-9 C: 5-10-3-7-8-2

V75-7/V5-5/DD-2 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Et herlig spilleløp avrunder onsdagens V75-omgang. 5 Ramstad Balder gjorde et ærlig forsøk på å slå ubeseirede Lesja Odin på Jarlsberg for snaue to uker siden. Spant som vanlig til tet, men var sjanseløs på svare Lesja Odin nedover oppløpet. Blir trolig stor favoritt i V75-7, men møter tøffere motstand enn noensinne og skal garderes.

4 Moe Tyr skuffet i årsdebuten som stor favoritt. Fikk et tungt løp da og slet også med litt magetrøbbel. Tilbake på sitt beste er han en soleklar vinnerkandidat her. 1 Kos Odin har meget spennende betingelser med førstespor og sprint. Knallgod vinner fra tet tredje sist på Jarlsberg, sist han gikk sprintløp.

11 Kuven Storm er tilbake etter ett års skadefravær med seneskade. Trener fint i følge Heidi Moen. Bakspor på sprint trekker naturligvis ned, men Kuven Storm er så speedig at han kan vinne på direkten. 10 Reime Kongen imponerte stort i seiersløpet i V75 nest sist på Bergen travpark, men galopperte seg bort sist. Sprint er neppe noe minus, men bakspor trekker ned.

På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for 9 Alsaker Pumbaa. Niåringen var kanongod i seiersløpet sist på Jarlsberg. Klart skjerpet motstand nå, står spennende til i niendepor og har veldig mye fart i beina.

Rangering V75-7/V5-5/DD-2: A: 5 B: 4-1-11-10-9 C: 12-3-7-6-8-2