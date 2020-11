Malmin-show på Momarken

Kristian Malmin har to solide vinnersjanser i kveldens V65-omgang på Momarken og kusker vår V65-banker.

En ny strålende trav- og galoppuke står foran oss. Det kryr av høydepunkter. Tirsdag er det klart for ny V75-omgang på Bjerke og onsdag er det V86 fra Åby/Solvalla. Lørdag er det Leangen som er vertskap for en herlig V75-omgang og søndag er det jackpot i V75 på Eskilstuna med 3 494 764 SEK ekstra i premiepotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før alt dette, venter en innholdsrik mandag. Den byr på en flott V65-omgang på Momarken, det er V64 i Halmstad og mandagen innledes med V4-lunsj på Bergsåker.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Momarken. Som vanlig er det spillestopp kl 18.55 i V65, mens V5-spillet som innledes i V65-4 har spillestopp kl 20.05. Oaks Bonus for fireårige norskfødte varmblodshopper er kveldens hovedløp på Momarken og det løpet går som V65-5/V5-2/DD-1. Kristian Malmin kusker favoritten i dette løpet og Malmin kusker også min V65-banker i kveld, den bankeren kommer ut V65-3.

Svært forbedret i ny regi

Det handler om 6 Almoda som i kveld gjør sin tredje start i regi Trond Anderssen/Kristian Malmin. Moe Odin-hoppa debuterte i deres regi i et V65-løp på Jarlsberg for drøye tre uker siden. Speedet inn til overlegen seier da og fulgte opp med et nytt toppløp under Bjerkes V75-lørdag for en drøy uke siden. Ledet i det lengste da, men kunne ikke svare gode Malala mot mål da. Holdt strålende til andreplass. Møter svært overkommelig motstand i kveld (bortsett fra 3 Stasline). Jeg tror Kristian Malmin sitter bak en vinner og bruker 6 Almoda som min V65-banker på Momarken i kveld.

Malmin også i Oaks Bonus?

Kristian Malmin sitter også bak en tung favoritt i Oaks Bonus i V65-5/V5-2/DD-1. 8 Antoher Creation tapte på målfoto mot Lucky Queen Soa i Axel Jensens hoppeavdeling på Bjerke forrige lørdag, men gjorde et strålende løp. Står på 40 meter tillegg i kveld og er en motivert favoritt. På strek står gode 5 Thai Selene, men det er voltestart og det tjener ikke til dennes fordel. I V65-spillet står jeg på disse to, men i DDD-spillet velger jeg å bankerspilles 8 Another Creation.



Midtfjeld har vinneren?

I V65-1 som kun teller sju hester, har Per Oleg Midtfjeld ikke mindre enn tre stallhester til start. Han velger selv å kuske 3 Kamperhaugs Dina, men det handler mest om at hun er spesiell å kjøre. Jeg synes likevel at hun skal stå som favoritt (6 Encore Un Sisu blir trolig spillefavoritt). Kamperhaugs Diana møter litt enklere motstand enn det normalt gjør og i et så lite felt, er sjansene for at hun får løpet slik hun gjerne skal ha.

Topp sjanse feilfritt

Det er ingen tvil om at 6 Ajax Miguan er en motivert favoritt i V65-2 og for de som vil ha en annen banker enn Almoda, er den formsterke vallaken et klart alternativ. Hesten skikket seg fint på Biri sist og ledet da stort sett hele veien. Gunnar Austevoll har nok siktet innstilt på føringen også i kveld og holder hesten seg på beina, blir han lei å hanskes med. Jeg bankerspiller på det minste V65-forslaget.

Amatarløp med 22 000 kr i førstepremier

Amatørene setter hverandre stevne i V65-4/V5-1 og med en førstepremie på solide 22 000 kr, er det bra sportslig kvalitet på løpet. Jeg garderer bredt og tar med åtte hester på de to største V65-forslagene. Robert Kruse er uten tvil blant de bedre kuskene i løpet og han setter seg opp bak formsterke 13 M.H. Herkules. Sagholen-traveren har vært god i sine siste løp og blir min knepne favoritt.

Svært spennende i ny regi

Det er bra klasse på V65-6/V5-3/DD-2 og jeg spiller fem hester på samtlige V65-forslag. Seiersmaskinen 7 Torben (16 seire på 36 starter) har ikke startet siden juni i fjor og har holdt til på Forus i hele sin karriere. I kveld dukker hesten opp i regi Heidi Moen der hesten har stått noen måneder. Moen er fornøyd med det hesten har vist i trening og i et litt uoversiktlig løp setter jeg Torben først på min rangering.