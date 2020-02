Mandagslunsj fra Skive

Det er Skive travbane i Danmark som er vertskap for mandagens V4-lunsj.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

En ny herlig travuke står for tur der det største sportslige og spillemessige høydepunktet er lørdagens V75-omgang på Forus. Ellers er det også V75 Bonus på Bjerke. Mandagen byr på internasjonal V4-lunsj fra Skive og Danmark. Mandag kveld er det så internasjonal V65 på Leangen og det er V64 fra Eskilstuna.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V4-lunsjen på Skive og Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg byr på følgende:

Så er der ny uge med væddeløb fra Danmark

Mandag middag med 1. løb’s start kl. 12.20 startes også V4-spillet på Skive Trav, som ser interessant og spændende ud. Bemærk som altid med løb i Skive, at der er ”Open Stretch” som gælder for alle heste i opløbet, undtagen den førende.

Bankeren:

Man kan sagtens prøve med 9 Cmynewlollipop i V4-4 som en ”Banker”. Den bliver sikkert ikke engang favorit, men har en stor vinderchance. Leverede en stærk præstation senest, hvor den blev budt et meget hårdt løb. Det var første start efter pause og med det løb i kroppen er den helt sikkert klar. Bedst med rygløb og har så en stærk afslutning.

Luringen:

2 Act Cool i V4-2 vinder ikke så ofte, men ser helt formtoppet ud og har leveret godt uden helt at være for heldig. Perfekt spor nu og løser det sig med et godt rygløb kan den sagtens være med i kampen om sejren.

V4-1:

Her er 2 Elegant C N et bud som ”V4-Banker”, og undgår ikke at blive storfavorit. Leverede senest en rigtig flot præstation, da den efter et roligt afventende løb, leverede en rigtig stærk afslutning. Fra dette spor ligner det en offensiv styring og spidschancen er der. Bemærk, at Elegant C N har vundet alle tre gange som René Kjær har kørt den. 1 Danny E P sad perfekt i andet par udvendigt senest da den så galopperede med 900 meter tilbage. Er normalt stabil og en topchance, men kan ikke åbne så hurtigt fra start så den kan svare føringen. 6 Belmondo Simoni virkede ikke som bedst senest i svingene i Aarhus, men gik fint, selvom den har været bedre i starterne forinden. Kan blive glemt her og er klart en hest der kan overraske.

V4-2:

Efter mange flotte præstationer var det ikke overraskende at 7 Alltherightmoves vandt senest. Den blev bare kørt fremad og kom til føring efter 500 meter. Var siden alene på banen og kan trods sporet vinde igen. Er meget hurtig fra start. Det samme er 5 Denimcowboy der fra føring senest holdt godt ved, men var uden chance mod den udvendige Macro Star.

2 Act Cool har ikke rigtig haft heldet i flere starter, men har topform og godt spor. Vinder snart løb. Ellers 8 Cannon Flame der er bedre end resultaterne og virker i fremgang. Kan godt overraske snart. 9 Cotton Eye Joe har ikke leveret som den kan, men kan bedre og med rette rygløb som den får her, er den ikke helt væk.

V4-3/DD-1:

Efter at været kommet i træning hos Bo Westergaard har det været flot det som 7 Dixi har præsteret. Blev brugt for at komme til føring i sidste start og svarede siden op for en god staldkammerat i Enjoy Banker. Sporet nu er ikke det bedste, men Dixi kan åbne og blev sikkert kørt fremad. 3 Ilyushin kan meget når den er som bedst og fra dette gode spor kommer den til at få et fint løb. Topchance. Overraskelse kan der være gemt i 6 Catchy Spring der kan meget og stalden er opad på chancen her. Ellers 8 Cinxia der normalt er stabil og en god afslutter, hvis den får et rygløb.

V4-4/DD-2:

Det var en fremragende præstation som 9 Cmynewlollipop leverede senest. Fik et stenhårdt løb både fra start og senere i løbet, men holdt stærkt indtil midt i opløbet. Den er en god afslutter og får rygløbet denne gang. Kan suse forbi alle til slut og vinde. 9 Cmynewloolipop blir min DD-banker.



Der bliver dog hård modstand fra 6 Umbra der er en fin og stærk hest. Galopperede sig væk senest, men har set stabil ud og skal regnes. 4 Batman S H er en fin hest der kommer tilbage efter pause, men altid har chance også selvom det er noget siden den senest vandt. 2 Dazzle Nock gik godt senest og er bare en fin hest, der fra dette fine spor får et godt rygløb og så runder den mange til slut. Luring i 1 Aayla T Dream der længe har været meget bedre end resultaterne, men haft uheld. Nu er sporet perfekt.