Marc Elias har luringen i V4-lunsjen

Kalmar står for torsdagens lunsj, og vi har som vanlig jobbet solid med løpene. Vi byr blant annet på en ordentlig godbit som fort går under radaren...

Lerum med V86-fest på systemene og flere siste info bonger 24. februar

Vår faste tråd på Nettavisen fikk kun 7-riktige da vi dessverre hadde bankerspilt 4 Gardner Shaw (V86-6) der. Det ble imidlertid en SOLID opptur for de som kjøpte seg en andel i våre systemer på EKSPERTEN, og samtlige systemer suste inn. Systemene var som følger:

Fire andeler a Kr.1 500 betalte ut Kr.60 174,-

Fire andeler a Kr.1 000 betalte ut Kr.57 680,-

Ti andeler a Kr.400 betalte ut Kr.57 680,-

Tjue andeler a Kr.200 betalte ut Kr.57 680,-

Tjue andeler a Kr.300 betalte ut Kr.60 174,-

Undertegnede fikk også inn SYV SISTE INFO bonger med åtte riktige, og de kostet fra Kr.200 til Kr.750 per andel. Utbetalingene her ble fra Kr.41 071 til Kr.43 558,-.

Lerum med supertips på V65 i Bergen 17. februar - kr 1 800 ble til kr 54 402

Det ble ikke spesielt lettløst i Bergen denne onsdagen, men undertegnede var igjen riktig på det i Bergen, og det ble dermed solid "påfyll" for de som tok rygg. Hubert B.G. innfridde som en soleklar banker, mens "smellen" Polar Rocky (6-valg) stormvarslet vi for. Det største V65-forslaget (innl.pris kr 1 800) satt som det skulle, og betalte ut knallfine 54 402 kr.

I V4-spillet ble det også en solid opptur, og det største V4-forslaget (med innl. pris kr 1 080 betalte ut svært solide 28 606 kr.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Stefan Persson bestemmer hvor stor utbetalingen blir i dagens V4-lunsjomgang fra Kalmar, og skulle han ha en god dag i vognen, ja, da gir ikke dette spesielt godt betalt. Vi prøver dog å spekulere litt, og skal til lukene med følgende:



V4-1 : 1 Wingait Henke – Er en VELDIG fin 4-åring som enda ikke vet hvordan det er å tape. Jakter stolpe i programmet, og blir ikke sporet en felle, ja, så må sjansene være meget gode. Avsluttet i 12-fart sist, og kom helt ukjørt til mål. Har nok en 15-tid i kroppen, og det er snakk om en motivert tipsener. Vi tør dog ikke å gå ALL IN da den debuterer bak bilen.

V4-2 : 7 Amore Passo V.W. – Har imponert veldig etter den kom inn på stallen til Lars Brindeborg, og jakter altså stolpe i programmet her. Har vunnet veldig enkelt fire ganger på rad, og får denne holde seg hel så vil den klatre i grunnlagene. Er en soleklar tipsener som normalt vinner om den leverer som på slutten.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-3 : 6 Dontloosememate – Innledet svært lovende som 3-åring, men floppet som 4-åring, og ble tatt tidlig ut av løpene i fjor. Har kommet strålende tilbake i år, og vi har likt det vi har fått se. Ble tatt helt bort ned mot siste sving av en stoppende konkurrent sist, og tapte alt. Kom imidlertid strålende tilbake, og hadde fort vunnet det løpet med klaff. Gangen før var den klart bra som andre bak kapable Mirakel Håleryd. Møter passende motstand nå, den er kjapp fra start, og må tas på alvor!

V4-4 : 6 Coumba – Er svært grunnkapabel, men trives ikke som best med sko på alle fire, og den opptrer derfor ustabilt i løpsbanen. Feilet fra seg en plass på trippelen sist, og formen er nok ikke så verst. Plasseres først, men dette løpet er ikke spesielt lettløst, og det kan fort være smart å plukke med seg en del hester.

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.