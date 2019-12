Maren Øyo har jackpotbankeren på Biri

Jackpot med 467 181 ekstra i sekserpotten! Vi jakter jackpotcashen med en banker som er betydelig bedre enn grunnlaget sitt! V65-suksess i vente på Biri?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Det er altså JACKPOT på Biri i kveld, og det ligger litt over 460 000 ekstra i sekserpotten. Spesielt de to siste løpene er krevende, og vi blir alt annet enn overrasket om dette kan gi solid betalt. Når det gjelder dagens beste banker på de flate bongene, ja, så spekulerer vi ikke mot 8 Loveyou Hangover (V65-2). Taper ikke sitt løp om den bare fungerer som den skal. Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 2 Ultimo Tango – Har gjort to fine løp under sal, og normalt skal den bare bli bedre og bedre i denne stilarten fremover. Har særdeles gunstige betingelser foran seg i kveld, og er altså 20m billigere ute kontra 12 L.A.’S Mr. Brown som den har stått likt med tidligere. Skal ikke bli enkel å hente tillegg på om den leverer opp mot sitt beste, og den er verdt et forsøk som et herlig frekt objekt. OBS!

V65-2 : 8 Loveyou Hangover – Vant, og var bra i debuten for Kolnes sist. Så riktignok noe tung ut, men det ble uansett veldig enkelt. Har et latterlig lavt grunnlag målt opp mot kapasitet, og her skal det være MYE å gå på om den bare får holde seg hel. Har fått opp en dyktig kusk i dette dameløpet, og det er snakk om en veldig motivert favoritt som også vi tror mye på.

V65-3 : 1 Talomen Ø.K. – Slo Bragevinn fra likestart 26. september, og har altså gunstige betingelser foran seg i kveld. Nå sist feilet den fra seg en andreplass i den siste svingen, og hadde gått en 30-tid uten den galoppen. Står riktig til på strek nå, og feilfritt burde den dukke opp helt der fremme. Overrasker?

V65-4 : 1 Egge Loke – Debuterer bak bilen, men blir likevel HARDT betrodd i kveld. Møter dønn riktig motstand, og har naturligvis en OK sjanse. Vi har dog ikke vært spesielt glad i den manglende fighterviljen som denne har vist på oppløpet, og hadde det ikke vært for TUR nest sist så hadde den kun blitt nummer to da også. Motivert favoritt i billige omgivelser, men vi avstår fra et bankerspill.

V65-5 : 6 Vincent – Kan være helt klink her om den bare fungerer som den skal. Vi snakker om en hest som er fullstendig overlegen på ren kapasitet, men den har altså hatt store problemer, og vært sparsomt startet i 2019. Når denne var som best i 2018, ja, da lekte den med M.S. Triple J., og jogget 11,7/1609ma (8. juli). Skal stå først på ranken, men vi skulle gjerne ha sett den i varmingen før bongene ble levert.

V65-6 : 10 Tana Faxen – Var strålende tidligere i år, men mistet så formen, og har hatt en velfortjent pause. Er blitt behandlet i oppholdet, og rapportene går i dur. Kan være en vinner direkte, og mot helt riktig motstand plasseres den først i et ellers veldig jevnt/åpent oppgjør.