Midtfjeld styrer V65-bankeren på Momarken

Momarken byr på internasjonal V65-omgang i kveld. Hjemmetrener Per Oleg Midtfjeld trener og kusker vår V65-banker.

Vi nærmer oss årets første V75-omgang med Gulljackpot. Den finner sted på Bjerke lørdag ettermiddag. Før vi kommer dit skal vi gjennom en innholdsrik torsdag. Den innledes med V4-lunsj fra Kalmar. Torsdag kveld byr så Momarken på internasjonal V65-omgang, mens Bergsåker er vertskap for de svenske V64-løpene.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Momarken og kveldens internasjonale V65-omgang. Her er det som vanlig spillestopp kl 18.55. I og med at det kun er sju løp på programmet i kveld, innledes V5-spillet allerede i V65-3 og her derfor spillestopp kl 19.45. Momarken-trener Per Oleg Midtfjeld trener og kusker kveldens største V65-favoritt og det blir også min banker.

Har imponert stort for Midtfjeld

Fireårsvallaken 5 Vanadium Face gjorde sin første start for Per Oleg Midtfjeld på Momarken 17. desember. Møtte meget gode A Fair Fighter i det løpet og havnet i dødens i det løpet. Holdt strålende til tredje. Deretter er det blitt to strake seire for vallaken, begge seiersløpene på Bjerke. Har en fin oppgave foran seg i kveld og fra femtespor bak bilen, er nok Midtfjeld på tidlig tetjakt. 5 Vanadium Face blir min V65-banker på Momarken i kveld og bankerspilles også i både DD og V5.



Bra sjanse for favoritten, men....

Kun fire hester stiller opp bak startbilen i V65-1 og 5 Herman kommer til å bli stor favoritt. Etter å ha skuffet litt fra tet i tre løp på rad, ble det ryggløp sist for Herman og da gikk også hesten til mål og vant. Er veldig sannsynlig tethest også i kveld, men med tanke på at hesten i tre strake løp firtet fra tet, er det ingen gitt vinner i V65-1. 4 Thai Swagger er den klare nestfavoritten, men jeg tar også med 2 New Young på de største V65-forslagene.

Voldsomt forbedre i Kvasnes-regi

V65-2 er et lavgrunnlagsløp for kaldblodshester, der 9 Værdalskongen blir stor favoritt. Vallaken viste seg voldsomt forbedret i regi Kristine Kvasnes i V65-4 på Momarken og vant overlegent fra tet da. I kveld er det bakspor og andre forutsetninger. Motstandsmesssig ser det klart overkommelig ut og Værdalskongen er en motivert favoritt i V65-2.

Fint spilleløp i V65-3/V5-1

Også dette løpet er et kaldblodsløp i lavt grunnlag og igjen setter jeg en Kristine Kvasnes-hest først. 5 Valle Freda var meget tapper tredje i et V75-løp på Bjerke forrige tirsdag. Måtte trave i dødens store deler av det løpet, og holdt stand i det lengste. Med litt bedre reise i kveld, tror jeg på bra vinnersjanse og hoppa blir min favoritt i V65-3/V5-1.

Tetkampen avgjør V65-4/V5-2

Kun seks hester stiller opp bak startbilen i dette løpet, men det likevel ikke lettløst. 4 U. Bergs Svante blir min favoritt. God vinner fra tet nest sist og holdt farten bra i et meget tøft V75-løp sist. Offensive Ole Johan Østre er nok på tetjakt fra fjerdespor og kommer han seg dit, kan mye være gjort.

Fux'en vinner igjen

Det er flere motiverte favoritter i kveldens V65-omgang på Momarken og 4 Fux Deluxe i V65-6 er blant dem. Hoppa til Karoline Lund Solberg har har vært god i tre strake seiersløp, og kanskje spesielt i seiersløpet på Bjerke i V75 forrige tirsdag. Hun blir lei å stå imot i en feilfri utgave i kveld og for de som ikke velger å spille Vanadium Face banker, er Fux Deluxe et alternativ.