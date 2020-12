Millionjackpot i kveldens V75 på Bjerke

En million kr ligger ekstra i sjuerpotten i kveldens hyperinteressante V75-omgang på Bjerke.

En fantastisk flott travuke er vel i gang og det vrimler av høydepunkter. Allerede tirsdag er det klart for V75 på Bjerke og her er det jackpot og en million ekstra i sjuerpotten. Onsdag er det stor jackpotomgang i V86 fra Åby/Solvalla med hele 8 169 581 SEK ekstra i potten for 8 rette. Og lørdag er det V75-finaler med GULLJACKPOT på Bjerke der sjuerpotten DOBLES ved spillestopp.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Bjerke byr altså på to V75-omganger denne uken og det er jackpot i begge omgangene. Tirsdag er det en million ekstra i sjuerpotten og en real utfordring som venter oss spillere. Det har klaffet godt med tipsene de siste tirsdagene.

Fine gevinster i V75 på Bjerke tirsdag 23. november

Det ble kun seks rette for mine V75-forslag på Nettavisen til Bjerke forrige tirsdag, men på en rekke alternative V75-forslag på Eksperten ble det fullklaff. De hadde banker på 6 Red Bar i V75-7 og totalt ble det klaff for 10 andelslag under navnet "Siste V75 Bjerke". De betalte tilbake hhv 7 283 og 8 059 kr og andelspris var hhv 200, 250, 332 og 500 kr på disse lagene. I tillegg ble det fullklaff for samtlige fire systemspill på Eksperten. To systemspill med fire andeler a kr 1000, ett systemspill med ti andeler a kr 400 og ett systemspill med 20 andeler a kr 200. Alle disse fire systemene ga 8 483 kr i utbetaling.

Bra klaff i V75 på Bjerke tirsdag 8. desember

Det ble ellers fullklaff for undertegnedes V75-tips til Bjerke tirsdag kveld. V75-forslaget med innl.pris på kr 960 satt klokkerent og betalte tilbake pene 4 578 kr. Totalt ble det klaff for 22 andelslag på Eksperten og snittutbetalingen på disse var på ca 4 750 kr.

Når det gjelder tirsdagens V75-omgang, så er det som vanlig spillestopp kl 19.00. Det er en meget utfordrende omgang og det er tynt med bankerkandidater. Jeg velger min banker i V75-6 som er et eliteløp for kaldblodshester.

Skuffet sist - perfekt oppgave nå

Det handler om Frode Hamre-trente 5 Troll Solen. Han ga opp fra 40 meter tillegg i et V75-løp på Forus i sin siste start, men var sterk tredje bak Odd Herakles og Ulsrud Tea nest sist på Klosterskogen og trives nok best når han er med i fremre treffen direkte. Er veldig flink fra start og bør ikke ha problemer med å svare ut 7 Ingbest. Magnus Teien Gundersen er nok på tetjakt i dette løpet og kommer han seg foran, tror jeg løpet er kjørt. Jeg tar sjansen og lanserer 5 Troll Solen som min V75-banker på Bjerke tirsdag og jeg bankerspiller også 5 Troll Solen i V5-spillet og i DD-spillet.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 5 B: 7-9 C: 3-1-8-2-4-6

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-1 - Varmblodshester. Eliten. 1609 meter autostart.

Jeg velger å stå på tre hester på samtlige V75-forslag i den første avdelingen. Frode Hamre og 1 Patent Leather blir min favoritt. Frode Hamre varsler helstengt hodelag i kveld og at han tror han forsvarer sitt innerspor. Patent Leather har kanskje ikke vært som aller best i det siste, men heller ikke dårlig. Fra tet må det være bra vinnersjanse.

2 Hickothepooh blir ganske stor favoritt, men i kveld er det stor fare for at hesten må trave i dødens. Fikk løpene sine både tredje sist og nest sist og tok sterke seire da, mens det ble speedoppgjør i V75-løpet på Forus sist og fjerdeplassen ble maks da, slik løpet ble kjørt. Er en tøffing Hickothepooh, og kan nok vinne fra dødens også. 6 Kick Off Classic har hatt en ny kanonsesong og kjørt inn over en halv million. Vært knallhrdt matchet i Sverige de siste månedene, og hevdet seg flott der. Litt sjanseartet sjettespor bak bilen i kveld, men blir min tredje og siste hest på forslagene i V75-1.

Rangering V75-1: A: 1 B: 2-6 C: 3-5-7-4

V75-2 - DNT's unghestserie. Varmblodshopper. 2100 meter autostart.

Simen Bjørbæk Jessen har en riktig fin treårshoppe i 8 N.Y. Symphony som blir klar favoritt i dette unghestløpet. Kuskeinnsatsen til Jessen i hoppas siste løp på Momarken står dog til stryk. Som blytung favoritt, valgte Jessen et passivt opplegg i lederrrygen underveis og ble sittende bom fast over mål. Imponerte voldsomt i seiersløpet nest sist på Jarlsberg, og vi må forvente en langt mer offensiv Jessen i kveld fra et vrient åttendespor bak bilen.

Det klare motbudet heter 5 Waytocashflow. Hun innledet karrieren med seier på Bergsåker, men har galoppert seg bort i de fire neste løpene. Kom meget bra tilbake til femte i et løp på Jarlsberg tredje sist og er kanskje den i feltet med størst kapasitet. I kveld gjør hoppa sin første start i regi Lars Anvar Kolle. På de to største V75-forslagene tar jeg med ytterligere en hest. 7 Diva Classic skuffet litt nest sist, men var tilbake på sitt beste for 14 dager siden og satt bom fast bak vinneren N.Y. Dobro Dosli over mål da.

1 Seewed vant sist på Momarken, men fikk bløffe unna det løpet. Klart skjerpet motstand i kveld og jeg velger å utelate denne fra min V75-forslag.

Rangering V75-2: A: 8 B: 5-7 C: 10-1-3-2-9-6-4

V75-3 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Det skal være svært gode muligheter for å komme seg gjennom V75-3 på tre hester. 3 Nelson Sandra møtter overmakten sist i Tyrifaksen, men holdt bra til tredje fra tet. Det ble nok i overkant høyt tempo på første tusen i det løpet. Får Nelson Sandra åpne litt roligere i kveld, kan hun lede hele veien.

4 Voje Eld slo seg forbi Nelson Sandra i det ovennevnte Bjerke-løpet for 14 dager siden og knep andre på streken. Fulgte opp med en lunsjseier på Bjerke torsdag, mot klart billigere motstand enn det han møter i kveld. Uansett bra vinnersjanse. 1 Drivjerven er kanskje best i denne trioen. Var god tidlig på sommeren, men har kun gjort ett løp de siste fem månedene og i kveld er det første løpet på to måneder. Får stå som løpets klare outsider.

Bak denne trioen er det ikke mange sjanseløse i V75-3, men jeg synes min trio skiller seg ganske klart ut.

Rangering V75-3: A: 3 B: 4-1 C: 6-9-8-10-7-5-2

V75-4/V5-1 - Kaldblodshopper. 2140 meter voltestart.

Et riktig fint spilleløp venter i V75-4/V5-1, der jeg markerer for sju hester på det største V75-forslaget og fire hester på de to minste.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

1 Alm Tekna blir min favoritt. Den formsterke hoppa som trenes av Ine Elisabeth Dahl tok sin første seier sist og det var fortjent etter flere sterke prestasjoner i høst. Optimale forutsetninger i dette løpet med førstespor på strek. 7 Stasline var ute på Momarken forrige onsdag. Stod da i bakspor fra start og det meste ble feil underveis. Avsluttet meget bra til fjerde. Med litt bedre flyt på veien i kveld, kan Hvattum-hoppa vinne.

4 Kringlers Frøya gjorde et fint løp fra tet sist, men var sjanseløs til å svare Spik Lyna mot mål. Tøffere motstand i kveld, likevel blir Flåten-hoppa klar spillefavoritt. Tja. 2 Stjerna Mi falt tilbake til gamle galoppsynder sist, men var meget solid i seiersløpet sist. Er kanskje den med størst kapasitet i feltet, men hun er og blir usikker.

På videre gardering synes jeg 20-meters hestene, 9 McVilja og 11 Runi skal med. Begge er i form og klaffer det på veien, kan de være med i seierskampen. Helt ute på kanten betaler jeg også for variable 3 Valle Grid. Fra strek blir det et fint løp i kveld og med mask flyt, kan det kanskje bli seier.

Rangering V75-4/V5-1: A: 1 B: 7-4-2-9-11 C: 3-10-5-6-8

V75-5/V5-2 - Finale for stallansatte. Varmblods. 2100 meter autostart.

Det er finaleløp for de stallansatte i kveld og de løpene er hhv V75-5 og V75-7. Det er dessverre for de stallansatte svært variabel kvalitet på de to løpene og de holder ikke særlig høy sportslig standard noen av dem.

I V75-5 synes jeg tre hester skiller seg litt ut. Magnus Teien Gundersen trakk Bjørn Steinseth-trente 5 Elken Secret Love og den blir min knepne favoritt. Hoppa er i form og har kommet til mål med krefter spart i sine to siste løp. Bra startspor i kveld og alt annet en avskrekkende motstand.

8 Quality Dancer er kanskje den beste hesten i feltet, men har trukket et sjanseartet åttendespor. Kommer Joakim Hansen og Quality Dancer noenlunde rett på det underveis, må det være en meget solid vinnersjanse. 1 New Yankee har galoppert seg bort i tre av sine fire siste løp og ble disket for galopp i debuten for Jenny Thygesen. Onsdag morgen er hesten stor favoritt i V75-7, jeg synes hesten mer har et outsiderpreg over seg.

På de største V75-forslaget tar jeg med ytterligere to hester. 6 Estirado og 12 Bright Memphis holder begge bra form og klaffer det greit underveis, har de begge kapasitet til å blande seg inn i seiersstriden.

Rangering V75-5/V5-2: A: 5 B: 8-1-12-6 C: 9-7-4-2-3-11-10

V75-7/V5-4/DD-2 - Finale for stallansatte. Varmblods. 2100 meter autostart.

Kveldens V75-omgang avsluttes med det andre finaleløpet for stallansatte og igjen sitter Magnus Teien Gundersen bak min favoritt. 3 Barbarian Division er også spillernes favoritt og Helgestad-traveren har en flott oppgave foran seg her. Raden er svak, men tredje sist ble altså hesten fratatt seieren i et V76-løp på Bjerke, så formen er det ingenting i veien med. Er ikke noen startrakett, men går til mål og får et forholdsvis klart vinnertips av meg i V75-7.

10 Always A Star får opp meget dyktige Bjørn Steine som kusk og det må være interessant. Hesten var solid tredje bak Pallaton og Gonzales B.R. tredje sist på Bjerke og en lignende prestasjon rekker trolig til seier i kveld. 1 Glennis Attack står fint til og har vært på trippelen i sine tre siste løp. Er uten seier i år, men har en passende oppgave foran seg her. 9 Income vant lett i meget billige omgivelser sist på Klosterskogen, men er i form og motstanden er heller ikke veldig tøff i kveld.

Jeg synes disse fire hestene skiller seg noe ut i V75-7 og velger å låse løpet på denne kvartetten.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 3 B: 10-1-9 C: 5-6-12-4-8-11-2-7