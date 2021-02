Millionjackpot i torsdagens V64-omgang på Åby

Millionjackpot med mye snadder! Bankeren matches mot større løp i Frankrike! Frekke objekter som du vil like infoen på! Du blir vel med oss i jakten på den ekstra "deigen" i kveldens jackpotomgang fra Sverige og Åby?

Stor V64-jackpot med hele 1 101 516 ekstra i sekserpotten! Her skal vi naturligvis i lukene, og kjempe om de ekstra JACKPOTKRONENE. Kveldens omgang er nesten som vanlig spennende når det kjøres løp på Åby, og det pleier å smelle litt på denne banen. Bankeren kommer ut i V64-1, og vi spekulerer ikke mot 6 Ivory Di Quattro som nå er på vei mot formen igjen. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 6 Ivory Di Quattro – Skal til Frankrike, men har trengt noen løp i kroppen for å finne form, men etter i kveld så rettes fokuset mot Frankrike? Var TUNG første gang ut nest sist, men bedre sist, og vant enkelt da. Er trolig ytterligere forbedret i kveld, sporet takler den normalt enkelt, og den har en stor sjanse om alt går riktig for seg i dette innledningsløpet. Er en motivert storfavoritt som også vi tror mye på.

V64-2 : 1 Xanthis Florence – Her er det ELENDIG klasse på de fleste av hestene, og det er et løp som ikke trenger å være helt lettløst. Vår ide viste ingen stjernetakter i fjor, men var altså kun 3-år da, og gikk trossalt flere ganger 16-tider på distansen. Kommer nå ut etter at vintertreningen er gjort unna, og en 16-tid i kveld rekker normalt langt. Settes frekt først!

V64-3 : 4 Pre Calculated – Var ekstremt god til andre sist, og falt virkelig med flagget til topps etter en tøff reise. Nå har den fått det løpet i kroppen etter oppholdet, og er neppe dårligere i kveld. Senker en ganske enkel gjeng? Vår favoritt i et løp hvor det skiller litt på de beste kontra de nest beste.

V64-4 : 1 Claire Di Quattro – Har en smellfin oppgave foran seg i kveld, og må bare prøves. Har fått tre løp i kroppen etter en liten pause, og spurtet riktig så fint sist. Noe den også gjorde nest sist etter å ha havnet på vingel fra start. I kveld blir det trolig rygg leder, og denne kan umulig bli enkel å svare når den får sjansen via siste indre… SPILLES!

V64-5 : 1 Quite Special – Er en hest vi holder HØYT, og det er en knallgod hest i grunnlaget. Har nå kommet inn på stallen til Hanna Lähdekorpi, og det skal bli svært spennende å se den for henne. Trenger nok helt sikkert et løp eller to i kroppen etter det lange avbrekket, men på ren kapasitet er den trolig best, og det er første gang ut en slik hest skal spilles. OBS!

V64-6 : 4 Atlas Font – Det er ganske jevnt i finalen, og det trenger ikke være feil å plukke med seg noen hester her. Vår knepne favoritt galopperte seg bort i debuten for sin nye trener sist. Feilet like etter start, men stod da i et dårlig spor. Viste 11,9/1000m bak feltet, og den kan flytte på seg. Er grunnkapabel, nå passer startmetoden bedre, og på sitt beste duger den. PASSES!

