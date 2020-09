Millionjackpot i V64 på Bergsåker

Det er kun kaldblodsløp og hele 1 616 147 SEK ekstra i sekserpotten i kveldens V64-omgang på Bergsåker.

En herlig travhelg er i emning. Lørdag er det V75 med Gulljackpot på Leangen og søndag er det ekstra internasjonal V75 på Solvalla med blant annet kvalifiseringer til Grand Prix de I'UET.

Før vi kommer dit, skal vi gjennom en innholdsrik fredag med to ganger jackpot til kveld. På Jarlsberg venter det 380 721 kr ekstra i sekserpotten i kveld, mens det på Bergsåker venter hele 1 616 147 SEK ekstra i sekserpotten til kveldens V64-omgang, der det kun står kaldblodsløp på menyen. Fredagen innledes med V65-lunsj i Åmål.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Bergsåker og V64. Det ble klaff for 22 andelslag på Eksperten i Boden torsdag og ca 3 500 kr tilbake på hvert av dem. På 4 rette ble det dog ingen utbetaling og det innebærer jackpot og hele 1 616 147 SEK ekstra i sekserpotten. Rolf Lerum er på en velfortjent ferieuke og således er det Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig.

Det er kun kaldblodsløp i kveldens V64-omgang og en rekke norske hester stiller til start. Øystein Tjomsland er også på plass og han har blant annet god vinnersjanse med Våler Nikolai i V64-1. Men det beste bankerbudet kommer i V64-finalen.

Melanders kanon vinner igjen

Det handler om 12 Månlykke A.M. som har vist fantastisk flott utvikling i år. Vant svensk mesterskap i overlegen stil sist og fikk 250 000 SEK for den seieren. Tre seire på de fire siste startene og selv om det kvalifisert motstand også i kveld, skal det være en strålende vinnersjanse. 2 660 meter er ikke noe minus. 12 Månlykke A.M. blir vårV64-banker i kveld og naturligvis også banker i DD-spillet.



Tjomsland i V64-1

Øystein Tjomsland er på plass i kveld og han har flere flott vinnersjanser. Derbyvinneren Grisle Odin G.L. starter i et løp utenom V64-spillet, og Tjomslands beste vinnersjanse i V64-spillet på forhånd, er nok med 4 Våler Nikolai i V64-1. Hesten slo faktisk Månlykke A.M. regelrett nest sist, ikke minst grunnet en taktisk herlig styring av Bjørn Goop. Sist ble det andreplass i et sprintløp bak stallkompisen U.R. Faxe, men da stod Våler Nikolai vrient til fra start. Møter gode 6 Ängsborken i kveld, som gjør comeback etter skadefravær. 4 Våler Nikolai bankerspilles på de to minste V64-forslagene, mens 6 Ängsborken får plass på de to største.

I V64-2 skiller tre de tre favorittene seg klart ut. Mens V64-3, V64-4 og V64-5 alle er åpne og bred gardering er å anbefale i de tre løpene. Selv om det sterke favoritter i tre av løpene, kan det bli veldig fin utbetaling i V64-spillet i kveld.