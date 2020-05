Millionjackpot i V65 på Biri

Hele 1 163 300 kr venter ekstra i sekserpotten når Biri byr på internasjonal V65 søndag kveld.

Søndagens altoverskyggende høydepunkt er naturligvis Elitloppet på Solvalla der det også er internasjonal V75. Søndag kveld er det også internasjonal V65 på Biri med DOBBEL JACKPOT og hele 1 163 392 kr ekstra i sekserpotten. Men søndagen innledes med V5/V4-lunsj på Bergen travpark og med V4-lunsj fra Gøteborg galoppbane.

Solide gevinster i V75 på Bjerke lørdag 30. mai

Undertegnede valgte å bruke Jackson Avery som banker på sine V75-forslag på Nettavisen denne lørdagen og den måtte nøye seg med 2. plass. På Eksperten ble det dog fullklaff for den ene tråden av andelslagene som het "Siste Bjerke Gulljackpot). Her ble 5 Madelen L.T.C. bankerspilt i V75-7 og omgangens største overraskelse 4 Komnes Bork (6. valg i V75-3) var med på kun fire hester. Totalt ble det klaff for 21 andelslag på Eksperten:

Fem andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 10 076

To andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 10 076

Tre andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 494

To andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med ti andeler a kr 100 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med seks andeler a kr 332 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med ti andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fem andeler a kr 400 - utbetaling kr 10 956

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 440

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om Biri travbane som byr opp til kveldstrav søndag kveld etter at Elitloppet er vel i mål. Det er spillestopp så sent som kl 21.00 og det er altså DOBBEL JACKPOT med hele 1 163 393 kr ekstra i sekserpotten. Med tanke på at det er internasjonalt spill, blir det garantert skyhøy omsetning i V65 denne søndagskvelden. Omgangen er slett ikke lettløst, jeg lanserer min banker i V65-6.

Perfekte forutsetninger for V65-bankeren

Det handler om 2 I.D. Ownersdestiny og Glenn Kramer Stenberg. Vallaken har alltid vist fin kapasitet, men det har vært mye strul for femåringen. Kun 16 starter er det blitt, og tre av løpene er vunnet. Kom ut etter to og en halv måneds pause på Biri for to uker siden og mot klart bedre motstand enn det han møter søndag, avsluttet hesten strålende til tredje. Nå er det andrespor bak bilen og det må være en topp vinnersjanse. Jeg velger meg 2 I.D. Ownersdestiny som min V65-banker på Biri søndag kveld og hesten blir også min DD-banker.



Favorittduoen gjør opp i V65-1

Jackpotomgangen innledes med et monteløp over 2100 meter og det er voltestart. 10 Helle Spik blir trolig favoritt og hesten trives da også utmerket i monte. Han har vunnet fire av sine seks siste monteløp og er også mer travsikker i den disiplinen. Men skal hente 40 meter på montedebuterende 1 Solmyr Arvid med Helene Kolle som rytter. Det er svært uoversiktlig bak favorittduoen, men jeg sjanser på å stå på kun to hester i V65-1.

Klink vinner igjen?

V65-2 er et lavgrunnlagsløp for kaldblodshester. Det er et uoversiktlig løp om ikke min klare favoritt 2 Torigutten bare vinner. Vallaken imponerte stort i debutløpet sitt på Jarlsberg for tre uker siden, som endte med overlegen seier. Det så ut til å være mer å gå på. Får Magnus Teien Gundersen denne avgårde fra start, er mye gjort. Dog er det en urutinert hest, jeg betaler for åtte hester på det største V65-forslaget.

God sist - vinner feilfritt?

I V65-3/V4-1 blir mitt klare objekt 2 Fortuna Maxima og Olav Mikkelborg. Fireårshoppa galopperte seg bort i sine to første løp i karrieren, men hang veldig godt med til andre bak stortalentet Only Be Kind To Me på Bjerke for ti dager siden. Møter ingen av dennes kaliber søndag og feilfritt må det være topp sjanse.

Favorittduoen kan få kamp

I V65-4/V4-2 kommer mye av spillet til å havne på favorittduoen 5 Per B. og 7 Nårje og det er klart at begge disse har god vinnersjanse. Men det er flere bra hester med i løpet, så jeg betaler for fem hester på de to største V65-forslagene.

Nå kan den komme for Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll står fortsatt uten seier etter at travløpene startet opp igjen på Jarlsberg 19. april. Men han sitter opp bak den klare favoritten i V65-5/V4-3/DD-1. 9 Ajax Miguain må ha en god vinnersjanse i dette løpet og jeg vurderte lenge å bankerspille hesten. Jeg valgte til slutt banker i siste. Ajax Miguain er uansett en alternativ bankerkandidat i et løp der det er klart skille på hestene. 10 The Baron er klareste motbudet, men heller ikke den trolige tethesten 3 On Track Paul er uten vinnersjanse, om han fungerer bedre enn sist.