Millionjackpot i V75 på Bjerke i kveld

Hele 1 133 817 kr venter ekstra i sjuerpotten i kveldens V75-omgang på Bjerke.

Her ser du onsdagens V75-omgang fra Bjerke, sendingen starter kl 17.45:



Det er duket for en herlig jackpotomgang i V75-spillet på Bjerke onsdag kveld. Hele 1 133 817 kr ligger ekstra i sjuerpotten og de pengene er overført fra den meget favorittpregede V75-omgangen på Bjerke onsdag 18. desember, der det 267 kr i utbetaling for sju rette. Det var sist Bjerke avviklet V75 Bonus. I tillegg til Bjerke, venter det V4-lunsj fra Bergsåker denne onsdagen.

Men her skal det handle om Bjerke og det skal handle om jakten på jackpotkronene. Jeg lanserer to bankere i omgangen og begge blir klare favoritter i sine respektive løp.

Malmin fikser mer jubel

Den første V75-bankeren kommer ut i V75-2. Det handler om 5 Unique Creation. Hesten innfridde som min V65-banker på Jarlsberg i romjulen og sørget for herlige V65-gevinster på mine forslag den kvelden. Kristian Malmin kjørte seg frem i dødens vel runden fra mål og hadde egentlig full kontroll hele veien. Kom mer eller mindre alene til mål tilsynelatende helt uberørt. Støter på gode Tayno Destrier i dette løpet, men Malmin's Orlando Vici-sønn har garantert mer å gå på og uten galopp skal det være en meget fin vinnersjanse. Jeg spekulerer ikke og lanserer 5 Unique Cration i V75-2 som den ene av mine to V75-bankere.

Rangering V75-2: A: 5 B: 1-9 C: 3-2-4-10-7-6-8

Herlig gjesteoppsitt for Magnus Teien Gundersen

Min andre V75-banker kommer ut i V75-5/V5-2. Det handler om Bjørn Steinseth-trente 4 Nårje. Denne har imponert stort for Steinseth, men i og med at han er ute med skade, får Magnus Teien Gundersen sjansen som gjestekusk onsdag. Og ikke til forkleinelse for Steinseth, det ligner en kuskeforsterkning. Nårje er normalt sine konkurrenter overlegen i det han grunnlaget han opererer i og Magnus Teien Gundersen sitter normalt opp bak en vinner her. 4 Nårje blir min andre V75-banker og bankerspilles også i V5-spillet.

Rangering V75-5/V5-2: A: 4 B: 7-11 C: 5-8-10-9-1-6-3-12-2

V75-1 - Kaldblodshester. Monteløp. 2140 meter voltestart.

Onsdagens jackpotomgang innledes med et V75-løp som ikke byr på de største profilene. Jeg står på fem hester på de fleste forslagene og seks hester på det største.

12 Will Teddy blir min knepne favoritt. Vallaken imponerte i montedebuten på Klosterskogen for en måned siden og vant overlegent da sammen med Amanda Robertsen. Møter ikke noe spesielt tøffere motstande onsdag. 2 Lesja Titan var også god vinner i monte sist. Det var i Drammen, der hesten ledet hele veien og vant veldig lett. Feilfritt er det vinnersjanse igjen.

11 Neseldi er alltid med i fremste rekke i monteløp og skal regnes tidlig igjen. Flinke 10 Alfa Betty debuterer i regi Lars O. Romtveit og debuterer også i monte. Skal kunne være med i seierskampen her. 5 Øygard Pål var treer i seiersløpet til Lesja Odin i Drammen i sitt siste monteløp. Var ganske klart slått da, men har fin kapasitet og ikke minst en meget solid rytter.

På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for 13 Lille Olga. Stod 20 meter bak Lesja Titan sist og var nærmest i mål. Har bra fart i kroppen og er lettplassert. Med maks klaff kan det gå.

V75-1: A: 12 B: 2-11-10-5-13 C: 6-14-1-9-7-4-3-8

V75-3 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Kaldblodshester i lavt grunnlag der jeg står på fem hester på samtlige V75-forslag. Jeg lanserer den minste spilte av dem som min favoritt. 3 Kjølstad Silver så seiersfarlig ut mot oppløpet sist på Jarlsberg, men klarte ikke å gå i nærkamp med favorittduoen. Stod på 20 meter tillegg da, onsdag er strek og bedre forutsetninger.

7 Finnskog H.B. var ikke mye betrodd i V5-1 under Momarkens V75 Julebonanza, og til 26 ganger pengene, viste det seg at Henrik Kulblik hadde den klart beste hesten. Til tross for tung sisterunde, vant hesten lett. Med en lignende prestasjon her, kan det bli seier igjen. Magnus Teien Gundersen får ikke bare sjansen bak Nårje for Bjørn Steinseth. Han får også muligheten bak 1 Spikmaia T.G.R. Det er en fin hoppe dette og hun står også flott til i innerspor.

10 Hilton Borken vant to av seks løp i fjor. Kommer nå tilbake etter et par måneders pause og får stå som en outsider. Siste hest på forslagene blir 2 Lustra Odin. Det er bra fart i denne Åsajerven-sønnen og feilfritt bør han duge veldig godt i disse omgivelsene.

Rangering V75-3: A: 3 B: 7-1-10-2 C: 8-5-9-11-4

V75-4/V5-1 - Varmblodshester. Hoppeløp. 1609 meter autostart.

Ganske fin klasse på dette hoppeløpet, der jeg spiller tre hester på de to minste V75-forslagene og seks og sju hester på de to største.

1 Nora Norak har vunnet sportrekningen, og hadde jeg vært overbevist om at hoppa var på nivået hun viste tidligere i karrieren, hadde det vært en klar bankerkandidat. Nå er formen mer uviss, men her står hun til for lede fra start til mål. Min favoritt.

8 Encore Un Sisu har nok høyere kapasitet, men fra åttendespor på en sprint er det alltid sjanseartet. Har i tillegg rotet fælt med galopper i det sist, men var kruttsterk vinner fra dødens nest sist. 3 Glazier's Support leverte en rekke gode løp i fjor, men stod med åtte andreplasser og ingen seire, før seieren endelig kom i fjorårets siste start. Står i et fint spor her og er løpets outsider.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for 9 Zandra Invalley (fint smygspor her og best på vinteren ifølge Kvasnes), 10 Dreamy Queen (går alltid til mål, og med maks klaff kan det gå) og 6 Gretzky Boko (svak sist og sprint trekker ned, men har bra kapasitet).

På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for 12 Norma B. til tross for et tilsynelatende håpløst tolvtespor. Men blir det villmannskjøring i front, er det ikke helt umulig.

Rangering V75-4/V5-1: A: 1 B: 8-3-9-10-6 C: 12-4-5-11-7-2

V75-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Et meget fint spilleløp venter i den nest siste V75-avdelingen der jeg står på fire hester på de to mellomstore V75-forslagene og seks hester på det største.

Tøffingen 5 Dream Builder blir min favoritt. Han avsluttet strålende til tredje mot gode elitehester i et V75-løp i Drammen sist og møter klart billigere motstand denne onsdagen. Men er likevel avhengig av at det klaffer sånn noenlunde underveis. 1 Luxury Tile har stått i dårlige spor i det siste og har en dårlig rad. Er på vei opp i form og står perfekt til i førstespor bak bilen.

3 Anthony Downs fikk aldri tak på min V65-banker Fox Dragon på Bjerke 2. juledag, men gjorde et flott løp til andre og bekreftet form. Fra tredjespor er det tetsjanse her. 8 Gukko Raw så lekker ut i seiersløpet sist, men satt da i tet hele veien. Må nok gjøre mer av jobben her, men er trolig god nok til det også.

På det største forslaget betaler jeg også baskporhestene 11 Ganyboy og 10 Höwings Venus. Begge er i form, men mot gode konkurrenter skal det klaffe fra disse utgangsposisjonene.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 5 B: 1-3-8-11-10 C: 12-2-7-6-9-4

V75-7/V5-4/DD-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

En flott V75-finale venter og mange gode hester på farten. Jeg synes imidlertid at tre hester skiller seg ut og står på disse på samtlige V75-forslag.

8 Brenne Banker hadde en vanskelig oppgave i V75 i Drammen sist fra 40 meter tillegg. Var også ute av taktene på startsiden og fikk dårlige rygger underveis, og så aldri seiersaktuell ut underveis. Før det hadde hesten radet opp med knallsterke løp. Blir ganske stor favoritt også onsdag og tilbake på sitt beste er det neppe snakk om saken. I DD-spillet bankerspiller jeg 8 Brenne Banker i DD-2.



Men all den tid løpet sist også kan være et varsel om en downperiode, garderer jeg med to hester på samtlige V75-forslag. 3 Horgen Lynet har vist strålende taktet det siste halvåret. Fikk riktignok ikke has på kapasitetshesten Vollanfaks i Drammen sist, men gjorde uansett et flott løp til andre. Første motbud. 1 Wellek klarte som jeg antydet på forhånd ikke å stå imot tøffingen Langlands Odin på Sørlandet sist. Men Løvdal-traveren skal helst ha rygger i det aller lengste for å spille ut sin speed. Har ikke kapasiteten til min favorittduo, men matcher dem på fart.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 8 B: 3-1 C: 2-10-9-12-6-4-7-5-11