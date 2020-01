Millionjackpot i V75 på Bjerke i kveld

Det er hele 1 023 305 kr ekstra i sjuerpotten i kveldens V75-omgang på Bjerke.

Det ble en meget favorittpreget V75-omgang på Bjerke forrige onsdag og kun 905 kr i utbetaling for sju rette og ingen utbetaling for fem rette. Det betyr at det er JACKPOT i V75 på Bjerke i kveld og hele 1 023 305 kr ekstra i sjuerpotten. Spillemessig er det som vanlig en flott meny på disse Bjerke-onsdagene og jeg spiller med to bankere i kveld. Hovedbankeren kommer ut i V75-3.

Jakter sin femte strake

Det handler om 4 Selma's Revenue og Magnus Teien Gundersen. Vallaken tok sin fjerde strake seire da han innfridde sitt store favorittstempel i V75-4 på Jarlsberg for halvannen uke siden. Imponerte minst like mye i seiersløpet på Bjerke 14. desember, da han regelrett tok ned tøffingen Eldorado Gracieux fra dødens. Møter veldig overkommelig motstand i kveld og det er nok mest galopp imot. Galopprisikoen er ikke særlig stor. 4 Selma's Revenue blir kveldens største V75-favoritt på Bjerke og den blir også min hovedbanker i omgangen.

Rangering V75-4: A: 4 B: 3-11 C: 8-5-9-12-7-6-2-1-10

Kun galopp imot

Min andre V75-banker i kveld blir også klar favoritt i sitt løp. Det dreier seg om 1 Alm Randers og Olav Mikkelborg i V75-4/V5-1. Jeg bankerspilte hesten i et V65-løp på Biri i den siste starten. Hadde da tilsynelatende full kontroll i tet, men galopperte da som vinner midt på oppløpet. Har vært behandlet siden det løpet og står nydelig til som en av to strekhester i V75-4. Hesten har så bra kapasitet at han hadde nok vært favoritt også om han hadde stått på 20 meter tillegg i kveld. Det må være en kanonbra vinnersjanse. 1 Alm Randers blir min andre V75-banker i kveld og bankerspilles også i V5-spillet.

V75-4/V5-1: A: 1 B: 4-8-2-11 C: 3-5-12-9-10-7-13-6

V75-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Kun ni hester til start i V75-innledningen der jeg står på fire hester på de to minste V75-forslagene og fem hester på de to største.

3 Tayno Destrier blir mitt førstevalg. Vallaken ble passert av en usedvanlig opplagt Indigo River 500 meter fra mål sist, men kom tilbake og holdt farten strålende inn til mål som tredje. Viste at han kunne åpne sist og kan få tet igjen. 6 Unique Creation ble toer i det samme løpet, men skuffet kanskje litt slik som løpet ble kjørt selv om hesten travet i dødens den siste runden.

1 Chuck Yeager er en joker i tetkampen og det er slett ikke umulig at Gøran Antonsen kan lede dette løpet fra start til mål. Fireåringen er bra og blir lite spilt i kveld i forhold til spor og kapasitet. 4 Zenato er også en plussvariant i løpet. Mikkelborg-traveren har vunnet to av sine tre siste løp og står også i et fordelaktig spor i kveld. På de to største V75-forslagene betaler jeg også 9 Poetic Dream som kommer ut etter pause. Skal kjøres snilt i kveld, men viste prov på fin kapasitet i flere løp i treårssesongen.

Rangering V75-1: A: 3 B: 6-1-4-9 C: 2-5-8-7

V75-2 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Dette løpet burde vel strengt tatt ikke vært satt inn som V75-løp. Kaldblodshester i grunnlag under kr 28 000 er en prøvelse. Jeg markerer for fem hester på de tre største V75-forslagene.

Fartsfylte 5 Tora er trolig en klink vinner om hun skulle trave feilfritt. Har vist overlegen fart i dette grunnlaget, men galoppene har også kommet tett. Står i et bra spor på strek og kan ta karrierens første seier i kveld. 4 Alsaker Mindi er spennende. Redebuterer for Knut Haakenstad med gode rapporter i ryggen.

8 Valle Grid har vært klart forbedret i sine to siste starter. Fireårshoppa har vist seg travsikker og tatt to fine andreplasser. Jakter karrierens første seier og den kan komme i kveld. 7 Satri Ø.K. er også en plussvariant i løpet. Vant greit fra tet nest sist, mens det ble doble galopper sist. Så tar jeg også med 9 Temfaks. Den 11 år gamle vallaken har vist voldsom fart mellom galoppene og skulle Gunnar Austevoll lykkes å få denne feilfritt rundt, kan han overraske. Jeg står på disse fem i dette uoversiktlige løpet.

V75-2: A: 5 B: 4-8-7-9 C: 1-12-15-11-3-2-10-14-6-13

V75-5/V5-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Et fint spilleløp venter i V75-5, der jeg står på fem og seks hester på de to største V75-forslagene.

5 Bragevinn har utviklet seg strålende det siste halvåret og infridde sitt store favorittstempel på Bjerke forrige onsdag etter en sterk sisterunde. Blir stor favoritt også i kveld, men støter på bra konkurrenter.

4 Lættis er også under utvikling og har hevet seg ytterligere på slutten. Hamre-traveren er travsikker og lettplassert og det skal man ikke kimse av i slike løp. Første motbud. 7 Alm Norinda var treer i Bragevinns seiersløp forrige onsdag. Det var hoppas første løp etter tre måneders pause. Kom tilbake oppunder mål da og var ikke langt bak vinneren. Er nok ytterligere forbedret i kveld, men har et litt sjanseartet spor.

12 Birk Faks hemmes også av sporet. Satt tidlig i tet i seiersløpet sist på Jarlsberg, men det altså andre forutsetninger i kveld. Samtidig tåler hesten å gjøre en god del selv underveis. 9 Rive Rodin står med to strake, men hemmes av bakspor og da øker galoppfaren. Feilfritt er hesten god nok. Helt ute på kanten betaler jeg også for 2 Jærvsøælva. Ble strøket fra en tiltenkt start 14. desember og har ikke startet på to måneder. Men har både fart og kapasitet til å overraske.

Rangering V75-5/V5-2: A: 5 B: 4-7-12-9 C: 2-10-8-1-11-3-6

V75-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Tre hester på de fleste V75-forslagene og fem hester på det største, blir min løsning på V75-6.

2 Ganyboy blir min klare favoritt. Den Anders Lundstrøm Wolden-trente vallaken har fortsatt tilgode å vinne her til lands etter at han norgesdebuterte i fjor. Har stått i vanskelige spor stort sett hver gang, men i kveld er det tetsjanse. I en herlig DD-omgang, velger jeg å bankerspille 2 Ganyboy i DD-1.



I V75-spillet blir stallkameraten 7 U.R. Amazing første gardering. Det har ikke klaffet for denne i de siste løpene, selv om han var sterk toer nest sist. Tåler å gjøre en god del selv og formen skal være uforandret fin. 1 In Håleryd gjorde et overdådig seiersløp på Bjerke nest sist, når han tross tolvtespor bak bilen, fosset inn til seier. Ikke like bra i V75-løpet på Jarlsberg sist. Blir overflydd her, men er uansett en klar seierskandidat.

Jeg står på de tre ovennevnte på de tre av V75-forslagene. På det aller største hekter jeg på 5 Seek and Destroy (har hatt pause, men er kvikk i vei og kan være tethesten) og så tar jeg også med 9 Revenue Lavec til tross for litt usikre treningsrapporter fra eier og trener Truls Roar Wivestad.

Rangering V75-6/DD-1/V5-3: A: 2 B: 7-1-5-9 C: 4-3-6-10-8

V75-7/V5-4/DD-2 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Som vanlig avsluttes V75-onsdagene på Bjerke med et herlig spilleløp i V75-7. Her markerer jeg for fem hester på de to største V75-forslagene.

4 Edens Odin blir min favoritt. Vallaken måtte slippe ryggen til seiersmaskinen Lesja Odin nedover oppløpet i V75-løpet på Jarlsberg sist og ble fjerde. Da var distansen 2100 meter, i kveld er det sprint og det er en klar fordel for Edens Odin som er den meget sannsynlig tethesten i løpet. 10 Ask Major er tilbake etter en velfortjent pust i bakken. Radet opp med seire i fjor, men var ikke på sitt aller beste i de siste løpene. Kusk Tommy Fløysand melder om gode treningsjobb.

1 Komnes Bork står innbydende til i førstespor og har også bra form. Jan Rune Gaustad reiser ens ærend fra Skien kun for å kuske denne onsdag. 6 Will Teddy har vist kanonform i monte og sprint er også en fordel. Klaffer det for kusk og hest fra et litt sjanseartet spor, kan det bli seier. Jeg betaler også for 5 Mietor på de to største V75-forslagene. Løvdal-hesten har en dårlig programrad, men formen er nok mye bedre enn som så og Mietor har slått bedre hester enn dette før.

Rangering V75-7/V5-4/DD-1: A: 4 B: 10-1-6-5 C: 9-8-2-12-7-11-3