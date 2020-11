Mons styrer showet på Klosterskogen

Seiersmaskinen Mons blir vår V65-banker på Klosterskogen i kveld.

En ny strålende trav-og galoppuke står foran oss. Vi har hele tre V75-omganger denne uken. Først ut er Bjerke onsdag med V75 Bonus. Lørdag er det V75 på Sørlandet og søndag er det ekstra V75-omgang på Eskilstuna med Breeders Crown-finaler.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før den tid skal vi gjennom en innholdsrik mandag. Den innledes med V4-lunsj fra Bollnäs. Mandag kveld er det klart for en flott internasjonal V65-omgang på Klosterskogen, mens det er Halmstad som er vertskap for den svenske V64-omgangen.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Klosterskogen. Det er internasjonalt spill både til kveldens V65 og V5 i Skien. V65 har som vanlig spillestopp kl 18.55, mens V5-spillet som innledes i V65-4 har spillestopp kl 20.05.

Spillemessig er det som vanlig krevende på Klosterskogen, ikke minst siden det er varierende sportslig kvalitet i flere av V65-løpene. Jeg fant min banker i V65-2.

Totalt overlegen på kapasitet

Det handler om seiersmaskinen 10 Mons. Fireåringen som trenes av Arthur Bø står med seks strake seire i 2020, men har ikke startet siden 12. mai. Har faktisk vært strøket til tre tiltenkte starter etter det, senest til et løp 8. august. Espen Bakka på Bø-stallen kan fortelle at hesten er behandlet for litt forskjellig, og at hesten fungerte flott i et hurtigarbeid forrige torsdag. Motstandsmessig møter Mons "ingenting" i kveld. Normalt er det en vinner og 10 Mons med Vidar Hop som kusk blir min V65-banker i V65-2.

Hop kan få en fin kveld

Vidar Hop har vunnet fire løp siden onsdag og han har flere flotte seiersmuligheter i kveld, i tillegg til Mons. I V65-1 skal han kuske 6 Positano i et løp som er stengt på kun 500 startpoeng. Positano er den klart beste hesten i feltet og det må være en meget bra vinnersjanse for vallaken i V65-1.

En vinner feilfritt?

I V65-3 synes jeg 5 Sølv Gutt og Tom Erik Solberg skiller seg litt ut. Vallaken var solid treer på Klosterskogen for to uker siden. Da kjørte Tom Erik seg til tet inn i den siste svingen, men ble plukket ned av to konkurrenter mot mål. Da var det 2100 meter. I kveld er det sprint og motstanden ikke like skarp som sist. Holder Solberg sin hest i trav, må det være god vinnersjanse.

God sist - kan vinne igjen

Et fint spilleløp venter i V65-4/V5-1, og jeg markerer for seks og sju hester på de to største V65-forslagene. Strekhestene står ganske bra inne i løpet og på innerspor står 1 Helmin Eldi og Eirik Høitomt. Hoppa vant veldig enkelt fra tet sist, mot mye av den samme motstanden hun støter på i kveld. Jeg synes det ser ut som en god vinnersjanse igjen og hun blir min favoritt i V65-4/V5-1.

Elendig klasse på V65-5/V5-2

Det er langt mellom V75-hestene i V65-5/V5-2/DD-1, og jeg føler ingen av de tolv startende er sjanseløse. Jeg begrenser meg dog til seks hester på de to største V65-forslagene. 1 Cashless vant to løp som fireåring i fjorårssesongen og viste bra takter ved flere anledninger da. Men har ikke vist helt de samme taktene på tre starter i år. Måtte fire fra dødens sist, men i kveld er det innerspor bak bilen. Møter betydelig billigere motstand enn sist og gjestekusk Gunnar Austevoll, kan kanskje riste litt mer ut av vallaken. Min frekke favoritt i et meget åpent løp.

Skal stå klart først på rangeringen

Fireårshoppa 5 Countrygirl blir min klare favoritt i V65-6/DD-2. Hoppa til Kristin Njaastad har imidlertid fått mange tøffe løp på slutten og det taler litt imot. Ellers hadde jeg kanskje gått på henne som V65-banker. Møter betydelig enklere motstand enn i sine siste løp og i DD-spillet velger jeg å bankerspille 5 Countrygirl i DD-2.

