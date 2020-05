Montefest i lunsjen

Fire monteløp i lunsjen! Bra klasse på løpene! Montedebutant skreller? Storfavoritten blir utfordret av vår ide! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene til lunsj?

Bergsåker står for dagens lunsjomgang, og i dag er det FIRE MONTELØP som gjelder. Det er en flott omgang som venter, og med flere montedebutanter i feltene så skal ingen bli overrasket om det kommer en skrell eller to. Ta rygg på følgende:



V4-1 : 8 Ajlexes Leif – Avgjorde enkelt i montedebuten sin tredje sist, og den holder dessuten en veldig bra form. Er brennkvikk fra start, den møter dønn riktig motstand, og skal være het i et løp som dette. Spilles!

V4-2 : 6 Ävja Palema – Vi er ikke blitt veldig imponert av storfavoritten her, og velger helt klart å spekulere. Vår ide debuterer under sal, men tror bestemt at det vil passe perfekt. Har dessuten motstandsmessig en billig oppgave foran seg, og det er nå den skal spilles. Må med på alt!

V4-3 : 11 Tsar Brodde – Gikk et solid løp etter pause sist, og varslet form direkte da. Har mye inne, og det skal bli spennende å se den under sal i et ganske billig løp som dette. Blir ikke enkel å stå i mot om den fungerer i denne stilarten, og vi roper et varsko.

V4-4 : 8 Donners AM – Er knallgod i monte, den har kun fordel av distansen, og er helaktuell i et løp som dette. Kom ut med solide rapporter i kroppen etter pause nest sist, og det ble enkelt da etter en sluttrunde i 11-fart. Sist slo den på et par galoppsteg i stengt posisjon kort før mål, og ble dermed disket. Var helpigg når dette skjedde. Er garantert på foto i et løp som dette om alt går riktig for seg, og vi iler til med tipsnikken.