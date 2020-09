Multijackpot med enorme 23,9 millioner ekstra i V86

Norsk stjerne står alene! Ekstremt spennende objekter! En forrykende V86-kveld med en saftig V86-jackpot venter! Vi byr på fyldige V86-vurderinger, og sender også løpene GRATIS. Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte tips?

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus 25. august! Enorme Kr.665 984 innspilt!

Det meste satt denne tirsdagen på Forus, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse), og de betalte ut som følger:

* En bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.750) betalte ut Kr.33 523,-.

* To bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.32 385,-.

* Tre bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.31 816,-.

* Tre bonger til Kr.1 000 (fem andeler a Kr.200 / fire andeler a Kr.250) betalte ut Kr.31 247,-.

* Ti bonger til Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fem andeler a Kr.101 / fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.29 540,-.



I V5-spillet ble det kun levert to bonger på Eksperten, begge kostet Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fire andeler a Kr.125), og disse betalte ut Kr.41 551 hver seg.

Totalt omsatte vi for Kr.19 600 til Forus, men spilte altså inn formidable Kr.665 984!

Sendingen begynner klokken 20.00 / V86-1 er i gang klokken 20.30

Solvalla og Åby byr altså på en GIGANTISK V86-JACKPOT denne kvelden, og det ligger over 23,9 millioner ekstra som skal fordeles til ALLE med riktig rekke. Her skal det altså svært lite til før utbetalingen virkelig kan skyte fart. På de flate bongene spiller vi med hele TRE BANKERE i kveld, og vi gjør det da vi føler at vi trenger å gardere BREDT i de fem andre løpene. 2 Hoboken AM (V86-2), 6 Ecurie D. (V86-4), og 8 Don't Be Shy (V86-7) står alene alene på de flate bongene.

Gå ikke glipp av følgende:



V86-1 : 4 Sandsjöns Enzo – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og holder for dagen toppform. Var bunnsolid i nederlaget nest sist (11,5 s 1000m), og fulgte opp med et nytt solid løp sist (08,9 s 800m). Nå har den en veldig riktig oppgave foran seg, og er på foto om alt går riktig for seg. Minuset er at den trolig må vinne dette fra dødens, og det er ikke veldig enkelt på en bane som Åby. 1 Very Good Z.S. – Ble det feil for i comebacket sist, og det kunne nesten ikke gå. Nest sist på Åby vant den sikkert på en 12-tid fra tet. Er brennkvikk i vei, og kan vinne dette fra både tet/rygg leder om formen er der den skal være. Vi liker dessuten Jepson fra slike spor som dette på Åby.



3 Bag’s Simoni – Har kanskje ikke vært som best de siste gangene, og formen er noe usikker. Nå har den dog en veldig fin oppgave foran seg, og her skal det laddes. På sitt beste duger den, og får stå som løpets klare outsider. 6 Infinitus – Gikk et fint løp etter pause sist, og holder en veldig fin form. Skulle den havne riktig på det nå så kan seieren komme.

Vår rangering : A : 4 B : 1-3-6-7-2 C : 5-8

V86-2 : 2 Hoboken AM – Ser ut som en ren kanon, og taper ikke dette løpet om den er frisk. Nest sist var den klink overlegen fra dødens, og på klokken stod det 12,2 s 1000m med krefter igjen. Sist løste den enormt ut, fikk tet, og vant utrolig lett som helt ubrukt. Viste da 11,8 s 800m, og stilen var fantastisk nedover oppløpet. Her vil «ALLE» ha ryggen til favoritten, og den taper altså ikke dette om alt går riktig for seg.



9 Babsan Kronos – Ble testet skoløs sist, og det slo heldig ut. Er en grunnkapabel traver som har en god del inne, men hvor tøft vil man egentlig bruke denne når det kommer et viktigere løp om vel en uke? Burde dog være en HET trippelkandidat. 6 Alien Hill – Var meget god når den vant fra dødens nest sist. Har skiftet trener inn mot denne starten, og det skal bli spennende å se den i regi Reijo Liljendahl. Man fester på en BIKE direkte, og Alien Hill er løpets outsider.

Vår rangering : A : 2 B : 9-6 C : 1-3-7-10-5-4-12-11-8

V86-3 : 6 Lovely O.O. – Dette er et SVAKT løp, og her skal det ikke mye til for å bli ropt opp. Fire hester skiller seg noe ut, og vår ide likte vi etter pause sist. Gikk da en TUNG sluttrunde, og knep seieren på streken. Da viste klokken 13,0 s 1000m. Robert Bergh sine hester er nesten ALLTID bedre andre gang ut, og vi forventer derfor denne ytterligere forbedret i kveld. Med spor innenfor favoritten vil nok Robert Bergh være offensiv, og den må bare prøves. 7 Gaagaa Rivner – Vant enkelt etter av avslutning i 13-fart nest sist, mens den ikke var like bra sist. Sporet er småskummelt, og her kan den klare favoritten havne på vingel. Duger dog om det løser seg, og den er selvskreven på bongen.



5 N.T.T.’s Avatar – Er et opplagt objekt her, men den virker likevel å gå veldig under radaren. Hadde faktisk kun 3,7% av innsatsene på seg når vi la ut vårt tips. N.T.T.’s Avatar er bedre enn raden, og den har fin grunnkapasitet. Gikk bra i kulissene etter at den feilet ned mot den siste svingen sist, og varslet form etter en knapp mnd pause. Til denne starten rykker man skoene bak for første gang i karrieren, og det gir ofte hester et skikkelig løft om de takler en slik balanse. Skal passes her, og vi roper et varsko. 10 Erik Youknow – Avsluttet positivt sist, og kom til mål på en bra tid. Er slett ikke så verst på sitt beste, og det trenger ikke å være feil å komme bakfra med sparte krefter om favorittene skulle kjøre mot hverandre. Må med på gardering om man går utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 6-7 B : 5-10 C : 1-2-9-8-3-4-11

V86-4 : 6 Ecurie D. – Er en fantastisk traver som altså har vunnet 11 av 12 løp. Tapet kom mot Eliten i Hugo Åbergs sist, men viste altså 07,3 s 800m i sporene da… Ikke mange hadde vist noe tilsvarende. Her burde den bli sluppet gratis til tet, og siden er naturligvis dette over. Treningsrapportene går i dur, og det meste virker veldig bra på forhånd. ALL IN!



3 Brother Bill – Ble kjørt ned i kjelleren i et forsøk til Derby sist, og det løpet kan ha satt sine spor. Blåser normalt til tet her, men blir vel kjørt i rygg på 6 Ecurie D.? Da burde den greie en andreplass. 8 Jason’s Camden – Ligger veldig i skorpen, og skal det først skrelle til i dette løpet så er vel det ikke helt utypisk at skrellen kommer fra Reden sin stall? Jason’s Camden har kommet til mål med krefter igjen de siste gangene, og ser stadig bedre ut. Løpets outsider. Bak der ranker vi 7 Click Bait og 5 Belker. Begge disse er gode nok om ikke Ecurie D. skulle prestere på topp.

Vår rangering : A : 6 B : 3-8-7-5 C : 1-4-2-9

V86-5 : 8 Point Zero – Et svakt løp venter, men selv om det er svak kvalitet så blir vinneren belønnet med hele 60 000. Vår ide blir vel også favoritten i løpet, og det er riktig. Avgjorde enkelt fra dødens sist, og kom til mål med krefter igjen. Blir SOLID kuskeplusset, sporet takler den, og den skal stå først på ranken. 12 Gelatiamo – Er nok ikke noe dårligere på ren kapasitet, men den opptrer ustabilt, og er ikke helt enkel å regne på. Var meget god når den vant nest sist, og med slike takter her, ja, da kjemper den om seieren.



11 Pique – Har MYE inne, og den virker nå å være på riktig vei i regi Per Henriksen. Sist ble det feil, mens den var OK til seier nest sist. Blir enormt kuskeplusset, og kommer den seg bare ut fra et trangt spor så burde den dukke opp der fremme. 4 Loc Ästher – Er et veldig langskudd, men i dette dårlige feltet trenger den likevel ikke å være helt borte. En strykning gjør at sporet er blitt bedre, og det var viktig for denne. Feilet i en trang situasjon på startsiden sist, og havnet helt bak. Spurtet sterkt i kulissene, hadde full spenst over mål, og på klokken stod det 15,3/1900m med krefter igjen. Peter Untersteiner opp er naturligvis et solid kuskepluss, og på ren kapasitet er denne god nok å storskrelle om den leverer som sist.



3 Shimoko – Var knallgod sist, og virker å utvikle seg fint. Den lange distansen er normalt sett kun et pluss, og den må med om man bruker noen hester.

Vår rangering : A : 8-12 B : 11-4-3-5-1-7 C : 9-6-10

V86-6 : 6 No Limit Royalty – Blir av en eller annen merkelig grunn lite spilt her, og når vi la ut dette tipset hadde den kun 5% av innsatsene på seg. Det mener vi er 100% feil. Dette er trolig feltes beste hest, og vi glemmer ikke så lett de løpene den gjorde i vinter. Femte sist fikk den en steintøff innledning, trykket seg så til tet, og lignet en klink vinner mot oppløpet. Holdt til 50 igjen, men greide ikke å svare Seismic Wave… Hadde man plassert Seismic Wave inn i dette løpet så hadde den hatt 85% av innsatsene på seg. Fjerde sist gjør den også et knallbra løp uten at det klaffer. Begge disse løpene var i V75. Så fungerte den ikke som best i finalen tredje sist, og ble tatt ut av løpene. I comebacket nest sist satt den bom fast som fulltanket. Sist ble den grovt hindret på siste bortre, og etter det fungerte den ikke som best. Vi har en mistanke om at den kan ha trakket av seg en sko når den ble sjenert, og blir overrasket om den ikke er 100% i kveld. SPILLES I DØNN RIKTIGE OMGIVELSER!



1 Isan – Fikk opp farten for sent sist, men spurtet ordentlig bra, og kom til mål med krefter igjen. Leder lenge! 5 Madronjo – Likte vi skarpt etter pause sist, og den spurtet knallbra etter et passivt opplegg (11,5 s 1000m). Møtte da knallgode hester. Skal gå med sko i kveld, men har gjort fine løp med den balansen tidligere. Har form til å overraske. 10 Super Class C.H. – Spurtet spinnvilt i E3-finalen sist, og gikk PIGG i mål. Utvikler seg flott, og kan helt klart vinne dette. 3 Kasper Trot – Er normalt ganske dårlig ut, og er heller ikke en hest vi liker veldig godt. Er derfor kun en liten gardering for oss. 4 Dark Roadster – Er meget bra på sitt beste, og aldri ueffen om den får ryggløpet.

Vår rangering : A : 6-1 B : 5-10-3-4 C : 2-11-8-7-12-9

V86-7 : 8 Don’t Be Shy – Er i en helt egen klasse i dette løpet om den er som i de to løpene den har gjort i år. Spurtet helt enormt i årsdebuten nest sist, mens den sist blåste inn til seier på en 12-tid. Glem heller ikke at denne ble trykket ned til 3x flesket mot Hillary B.R. i fjor (13. mai). Travet da 13,3/2140ma fra dødens, og var enorm i nederlaget. Burde hatt flere millioner på konto, og den står utrolig billig inne i løpene. Lar seg rett og slett ikke stoppe? VI TROR MYE PÅ DENNE!



11 Divana Godiva – Spurtet veldig bra til en knallgod tid nest sist, mens den sist var langt under pari. Tilbake på sitt beste så er denne nærmest favoritten på ren kapasitet. 1 Sweet Eloise – Hadde travet ca 12,8 sist (tid ikke oppgitt), og er ikke en så verst hoppe. Kan muligens lede dette en stund, men den vinner ikke om favoritten går som den skal. Er derfor mer trippel enn veldig seiersaktuell. 7 Bambi A.F. – Var positiv før pause, ble så litt syk, og har vært lenge borte. Trener fint, men trenger løp?

Vår rangering : A : 8 B : 11-1-7 C : 3-2-10-6-5-4-9

V86-8 : 1 Hunt AM – Rykket man skoene på sist, og den vant på en svært bra sett fra tet med masse krefter igjen. Tar normalt tet igjen, og siden er dette hesten å slå. 2 Manny Muscle – Var heroisk fra tet sist etter at det hadde gått altfor fort underveis. Ble da plukket ned helt oppunder mål av knallgode Mister Herules. I kveld gir man den et ryggløp i for eksempel Hunt AM sin rygg? Må uansett regnes tidlig fra et nydelig spor.



3 Head Run – Har gjort to solide løp for Stall Robert Bergh, og den utvikler seg skikkelig fint. Kan nok senke rekorden litt, og er selvskreven på bongen om løpet garderes. 10 Black And Quick – Har møtt bedre hester enn dette, og det skal bli spennende å se den med BIKE for første gang. At den også er kuskeplusset, liker vi. Kan skrelle med tempo! 9 Dollar Doc – Også denne har møtt bedre hester før, og den har en ordentlig bra grunnkapasitet. Står i knallfine rygger fra start, og er ikke ueffen med klaff.



5 Santos De Castella – Ble tidlig disket sist, men så siden veldig fin ut med krefter igjen over mål. Får på seg en bike for første gang i karrieren, og på ren kapasitet er denne såpass bra at den kan overraske med klaff.

Vår rangering : A : 1 B : 2-3-10-9-5-8-12 C : 4-11-6