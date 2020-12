Multijackpot med enorme 42 millioner ekstra i V75

Gigantisk V75-pott hvor du kan vinne helt spinnville 82 millioner! Vi byr på FYLDIGE V75-vurderinger, og jakter storcashen på torsdag! Husk også at du kan se samtlige løp GRATIS hos oss.

Lerum med V75-systemfullklaff på Umåker 25. desember

Undertegnede kom ikke til mål på de flate bongene denne fredagen, men ALT av systemer satt (fire andeler a Kr.1 495, fire andeler a Kr.1 000, ti andeler a Kr.400, tyve andeler a Kr.200, og 20 andeler a Kr.300). Disse systemene betalte ut fra Kr.11 913 til Kr.12 057,-. En siste info bong (fire andeler a Kr.750 ) satt også som den skulle, og den betalte ut Kr.12 864,-.

I V4-spillet til samme bane suste de fleste V4-bongene inn, og prisene var fra Kr.500 (fire andeler a Kr.125) til Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300). Disse betalte ut Kr.4 243 hver seg.

Snoken med V75-systemfullklaff til Ålborg 29. desember

Vi kom dessverre ikke i mål med de flate bongene til Ålborg denne kvelden, men systemene satt som de skulle (fire andeler a Kr.995 / ti andeler a Kr.400 / tyve andeler a Kr.200), og de betalte ut Kr.36 961 hver seg.



Axevalla byr på en GIGANTISK V75-OMGANG nyttårsaften, og nå skal pengene i den enorme potten betales ut. Det ligger altså over 42 millioner ekstra i sjuerpotten, og de skal vi virkelig være med å kjempe om. Vi har nemlig jobbet frem flere objekter som vi virkelig liker skarpt, og du vil elske infoen på dem. Vår største V75-bong er uten banker, og inneholder flere helfrekke lås. På de litt mindre bongene banker vi 2 Timo Lane (V75-7) som så rålekker ut etter pause sist, den er satt opp for løpet, og må bare prøves i et løp som dette. Var kun et 3-valg når vi la ut våre tips...

Sjekk ut våre fyldige V75-vurderinger:



V75-1 : 2 M.T. One Wish – Innledningsløpet er veldig jevnt/åpent, og ingen er fakta helt sjanseløs her. Vår ide fullførte bra fra dødens sist (12,5 s 800m), og satt dessuten fast nest sist. Utvikler seg fint, den står helt riktig til på strek, og er også kuskeplusset med Ohlsson. SPILLES! 11 Tullibardine Boe – Var under pari nest sist, men da var den syk. Langt bedre sist, og fullførte da meget bra via 11,3 s 800m. Aksjonen var dog ikke 100%, men det kan ha vært en litt spesiell bane som gjorde det slik at den ikke fikk det helt til å stemme. Er feltes best, og den er naturligvis helaktuell. DOBBELT A-VALG.



12 Love No Pain – Fikk trykk på seg i tet sist, men vant uansett veldig enkelt. Er en tøffing, og helst skulle nok denne hatt en distanse som var 500m lengre. Står i et perfekt spor, og det vil ikke overraske oss om Kontio kommer direkte. Løpets klare outsider.

Leter man etter skrell i innledningsløpet, ja, da må man ikke glemme 6 Karibean Dreams. Denne henger med i de fleste selskap, og har en ganske bra avslutning når den får gå med i rygger. Spurtet bra etter sene luker sist, mens den fullførte klart bra mot ganske gode hester nest sist. Glem heller ikke at den avsluttet sterkt bak en såpass god hest som Digital Crunch femte sist. Vi liker at den er SOLID kuskeplusset med Ingves, og her må man rett og slett være litt på vakt. Hadde faktisk kun 1% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset… (5 millioner i omsetning)

Vår rangering : A : 2-11 B : 12-6-9-15 C : 7-10-1-8-5-13-4-14

Her kan du kjøpe deg inn i våre V75-andeler til Axevalla, og prisene er fra Kr.50 til Kr.2 995,-.

V75-2 : 5 Awesome Kronos – Blir torsdagens storfavoritt, og det er også snakk om en veldig god hest. Debuterte for Johan Untersteiner sist, trykket seg tidlig til tet, og siden var det løpet over. Det vi ikke liker med denne er at den er klink spesiell bak bilen, og den var ytterst nære å feile seg bort direkte sist. Johan Untersteiner advarte også for det på forhånd. Dog har den pleid å skikke seg, og gjør den det igjen, ja, da taper den normalt sett ikke.



1 Zenato – Er en 4-åring som vi liker, og den utvikler seg strålende. Levert en tung sluttrunde sist, og da må man ikke glemme at den ble sjenert ca 900m fra mål. Er kjapp fra start, og fra tet/eventuelt rygg leder så duger denne om favoritten skulle røre det til for seg. 14 Leon Zon – Blir et skrik her, og det er en spennende hest som må med om løpet garderes. Spurtet knallbra etter et passivt opplegg sist, og kom til mål med krefter igjen da. Sliter litt med aksjonen, og det trekker ned. Løpets klare outsider.



10 Galileo Journey – Skuffet i tåken sist, og den fikk maks etter et fint opplegg da. Gangen før vant den enkelt fra tet. Er god nok, men etter løpet sist velger vi å ranke den noe ut.

Vår rangering : A : 5 B : 1-14-10-6-2 C : 7-11-3-15-12-9-4-8-13

V75-3 : 7 No Tender Spot – Vi prøver oss med et ordentlig sjokk her, og denne blir garantert ikke mye spilt. Dette er dog en meget bra hest, og treneren bak denne mener at No Tender Spot er bedre enn Ace To Play (370 000 i grunnlag) som de også har i trening. Huket hjul etter pause nest sist, men kom gnistrende tilbake, og hadde krefter igjen over mål. Sist vant den sprettlett, og kom fulltanket til mål. Distansen er kun et pluss, motstanden skremmer ikke, og vi velger å varsle skarpt.



12 Zeolit – Står med tre strake, og er veldig bra. Jogget 15,1/2140ma sist, og var ubrukt på det. Blir voldsomt kuskeplusset med Kontio nå, og selv fra et dårlig spor må den tas på alvor. Motbudet. 10 Ture L.A. – Er en fersk 3-åring som stortsett leverer hver gang. Er behandlet i pausen, det er Johan sitt valg i løpet, og på det som trolig er hestens beste distanse får den stå som en klar outsider. 1 Global Beware – Blir hardt betrodd, men dette er altså vrakhesten til Johan Untersteiner. Vant enkelt fra tet sist, og kan lede dette lenge om den leverer på topp. Møter dog bedre motstand enn tidligere.



2 Henri Sisu – Var fin etter pause sist, men hadde godt av det løpet. Kan ventes forbedret, den står i et bra spor, og er helt klart skrellaktuell med flyt på veien.

Vår rangering : A : 7-12 B : 10-1-2 C : 6-8-4-5-3-9-11

V75-4 : 1 Gone With The Wine – Den svært dyktige treneren Anders Wolden sender altså denne traveren til Sverige, og det er klart at han ikke gjør slikt uten ambisjoner. Var bunnsolid fra dødens sist, den har en god del inne, og fra eventuelt tidlig tet så blir ikke den enkel å fange. At den også får ha pisken med ved sin side ser vi på som et pluss. Hadde kun 3% av innsatsene på seg når vi la ut våre tips, og det mener vi bestemt er helt feil.



12 Flirting Diamond – Er en hest vi liker skarpt, og dette er feltes beste på ren kapasitet. Den avgjorde knepent nest sist, og da viste faktisk klokken 09 s 800m. Sist hadde den vunnet enkelt om det ikke var for at Sjunnesson skulle svare teten med en 100% sjanseløs hest. Flirting Diamond var stor i nederlaget, og vi gav den to klare pluss i kanten. Springsporet kan være noe sjansebetont da den ikke har vist en veldig starthurtighet, men løser dette seg bare litt underveis, ja, da må sjansene være gode. DOBBELT A-VALG!



7 Ready Trophy – Er det bra kapasitet i, og den er også kraftig kuskeplusset med Kontio nå. Var dog ikke 100% sist, og det løpet var kun for ti dager siden. Dermed kan den ikke være sprøytet før denne oppgaven. Er kjapp ut, og leverer den på sitt beste så duger den. Outsideren.

Vår rangering : A : 1-12 B : 7-13-8 C : 14-6-15-10-2-11-5-4-3-9

V75-5 : 1 Dark Roadster – Tet og slutt? Har sett helt enorm ut etter at man festet på den en BIKE, og spesielt de to siste gangene har den sprudlet. Jogget 12,5 fra tet sist, og gjorde det enkelt. Jogget 11,8 nest sist, og det var også enkelt. Blir det ikke helt villmannsbøttet her så må Dark Roadster ha en solid sjanse å lede hele veien. SPILLES!



3 Mas Capacity – Er ekstremt kapabel, men også litt vrien. Vant enkelt fra tet sist, og la da inn en sluttrunde i 10-fart. Gangen før var den borte før moroa var i gang, men det er slik denne kan være. Feilfritt = da kjemper den om seieren! 2 Uncle Töll – Er i toppform, og imponerte ved å vinne fra dødens sist. Er kjapp ut, men henter neppe en lengde på vår tipsener. Er dog ikke avhengig av tet for å vinne, og fra dette sporet er den sikret et bra opplegg. Outsideren.



4 Hector Boko – Har fått to løp i kroppen etter den kom inn på stallen til Sybille Tinter, og sist så den ut som helt forvandlet. Var «grisehissig», og bare dundret unna i tet. Gikk da 13,4/2140ma på et helt ellevilt sett. Kan vinne, men den må roe seg, og helst ikke havne utvendig leder.

Vår rangering : A : 1 B : 3-2-4-8-11 C : 9-7-10-5-6-12

V75-6 : 7 Vikens Fingerprint – Beste hesten, og er perfekt matchet inn mot denne oppgaven. Har fått to løp i kroppen etter pause, og vant veldig enkelt fra dødens sist. Gikk da 12 s 1000m med draskylappene oppe. En smygkjørt 1 Zeta Kronos var helt sjanseløs. Når det gjelder vår klare ide så har den blitt matchet mot vel så gode hester som dette, den tåler å bli brukt underveis, og den er spillbar i et løp som dette.



1 Zeta Kronos – Har funnet formen, og var god til seier etter en svært luftig åpning sist. Har ingen fordel av det lange oppløpet på Axevalla, og holder den seg ikke rolig vil det bli langt til mål. Er dog knallgod når den først har funnet formen, og vil trolig lede dette lenge.



6 Indra’s Secret – Senket gode hester etter en perfekt styring av Jepson sist. Holder bra form, men er best uten sko, og også over litt lengre distanser. Håndterer mellomdistanse, men spørsmålet er om den er kjapp nok i et løp hvor man fort må gå 12-12,5 for å vinne. Er dessuten dårlig fra start, og det er vingelrisk fra dette sporet. Blir kun en bitteliten outsider for oss.

Vår rangering : A : 7 B : 1-6 C : 2-9-10-12-11-5-8-4-3

V75-7 : 2 Timo Lane – Spennende finale, og i dette stayerløpet er det altså hele 337 080 kroner til vinneren. Langt mer penger kan det bli for de spillerne som greier å løse finaleløpet, og her tror vi MYE på Robert Bergh og Timo Lane. Er satt opp for dette løpet, og så smellfin ut etter pause sist. Fikk da sene luker, gikk pigg i mål, og ble altså aldri kjørt med. Er en meget god hest i grunnlaget, og dette er en hest som Robert Bergh vil få stor glede av fremover. Er flink med volte, og sporet burde den takle. Alle gode ting er tre? (gjør sin tredje start i regi Robert Bergh).



11 Grainfield Aiden – Har bein av stål, og gjør her sin 31 start for året. I fjor startet den «kun» 30 ganger. Fikk et for tøft opplegg mot eliten sist, og det kunne nesten ikke gå. Nå blir det veldig tette starter, men det er da denne er som best. Motbudet, og den vi frykter.



6 Phonix Photo – Kommer ut etter en lengre pause, og er satt opp for dette løpet. Gjorde flere knallgode løp i sommer, den er kjapp fra start, og fra tet/eventuelt rygg leder er den ikke helt ueffen. 15 Pacific Face – Fikk det ikke til å stemme på Vincennes, men er nå tilbake i Sverige, og der trives den bedre. Står egentlig 20m feil inne i dette løpet, men er kuskeplusset med Uhrberg, og burde dessuten få gratis kontakt med tillegget som den har foran seg. Distansen elsker den, og har den en av sine «verstingdager», ja, da kan dette gå veien. 12 Vagabond Bi – Fullførte solid sist, og holder sin flotte form. Trenger naturligvis litt flyt fra sitt tillegg, men får den først det så er den god nok å runde alle.

Vår rangering : A : 2 B : 11-6-15-12-9-8 C : 10-5-14-1-7-3-13-4