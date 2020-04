Multijackpot med enorme 53 millioner ekstra

Gigantisk V75-pott, og du kan altså vinne helt spinnville 80 millioner! Vi har brukt deler av Påsken til kun å jobbe med denne omgangen, og byr på ekstremt mye snadder! Sjekk ut våre oppdaterte V75-vurderinger, og husk også på at du kan følge spenningen GRATIS!

Lerum med herlig fulltreffer på V4 - Kr.1 180 ble til Kr.20 138!

Undertegnedes STØRSTE V4-BONG til Gävle suste inn torsdag 9. april! Etter at supersjokket Fame Suspect (0,5%) innledet så satt den store bongen igjen med 5x5x2... I finalen var det DOBBELTBANKER på 2 og 3-valget, og når Tangen Töff (3-valg) holdt sikkert unna for favoritten, ja, da ble det en bra SUM for de som tok rygg på bongen til Kr.1 180. Den betalte nemlig ut hele Kr.20 138,-!



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Sendingen begynner klokken 14.00 / V75-1 begynner klokken 16.20:



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Romme byr på en helt FANTASTISK JACKPOTOMGANG søndag, og det ligger altså GIGANTISKE 53 190 573 ekstra i sjuerpotten! Her skal det svært lite til før utbetalingen skyter i været, og ingen skal bli overrasket om dette ender med millionutbetaling. Det vrimler av spillbare objekter i søndagens V75-omgang, og vi anbefaler deg på det varmeste å lese all vår tekst nøye. Når det gjelder dagens bankere så går vi for to stykker på de flate bongene. Dagens BESTE banker kommer ut i V75-5, og der tror vi hardt på TET OG SLUTT for 4 Click Bait som det strålte av i årsdebuten! Den andre bankeren i omgangen kjører også Kihlström, og da snakker vi naturligvis om 5 Sorbet (V75-6) som leverte et blendende løp sist! Ta rygg på følgende:



V75-1 : 10 Don Fanucci Zet – Var utrolig fin i årsdebuten hvor den danset unna til en enkel seier etter en sluttrunde i 14-fart. Har garantert gått en god del frem med det løpet i kroppen, og nå skal bakskoene også av for første gang i karrieren. Den gir normalt et solid kick på denne, og mot en relativt overkommelig gjeng plasseres den først. 1 L.L. Royal – Var utrolig solid sist, og dette er en 4-åring under utvikling. Kan åpne med volte, og skulle det bli tet så blir den alt annet enn enkel å fange.



7 Pine Muscle – Var langt under pari i årsdebuten sist, og kan ikke få godkjent for den innsatsen. Nå blir det skoløs for første gang i karrieren, og det burde løfte den mye. Er kjapp fra start, og skulle Goop komme seg foran så leder nok han lenge. 9 Västerbo Jolene – Var bra i comebacket sist, og avgjorde sikkert via 14,4 s 800m. Er sparsomt startet da den har slitt med problemer, men på ren kapasitet er denne fakta meget bra. Burde dessuten ha gått en god del frem med løp i kroppen etter pause.



3 Tinten – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og spurtet sterkt sist (12,6 s 800m). Er en bra hest i grunnlaget, og den skal med om man bruker noen hester. 6 Digital Diamond – Fikk det sydd opp sist, og avgjorde sikkert. Tok da en fortjent seier etter mange bra innsatser på slutten. Interessant spor, og den er på foto om det løser seg på startsiden.

Vår rangering : A : 10-1 B : 7-9-3-6 C : 8-2-5-12-11-4

V75-2 : 5 Tengil Face – Gikk fullt godkjent på en oppjaget sprint sist, og formen er nok veldig bra. Kommer nå ut på en distanse som passer langt bedre, den blir SOLID kuskeplusset med Adielsson, og her må man være på vakt. Klar tipsener for oss!



6 Vien Ici – Er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto, og den har virkelig funnet stilen hos Stenströmer. Satt bom fast som fulltanket tredje sist, mens det har blitt to sikre seire etter det. Har MYE å gå på, og distansen er kun et pluss. Motbudet. 3 Digital Science – Var helt OK etter pause sist, men med tettere starter så forventer vi den likevel betydelig forbedret. Elsker denne distansen, og fra et nydelig spor er den selvskreven. Disse tre skiller seg noe ut.



10 Sigel Garline – Er ikke alltid like fin å se på, men den gjør jevne OK innsatser. Mange vil nok måle den opp mot løpet sist hvor den møtte bedre hester enn dette, men i våre øyne er den uansett ikke mer enn en liten outsider. Kan dog vinne om det løser seg fra baksporet. 12 Very Charming – Greide altså Linn Stolt å kjøre feilfritt med sist, og da kom en ny seier. Er i en helt hysterisk form, nå blir det skoløs, og den kan vinne igjen om den bare skikker seg. 2 Accolade – Kvelte seg sist, og det var grunnen til den svake innsatsen. Var god i løpene før der. Tilbake på sitt beste er den ikke ueffen.

Vår rangering : A : 5 B : 6-3-10-12-2 C : 11-9-1-7-4-8

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-3 : 7 Ådne Odin – Har en smellfin oppgave foran seg, og er det soleklare spillet i dette jevne/flotte kaldblodsløpet. Fullførte godkjent på en bra tid sist, og Killingmo har nok prikket formen til dette storløpet med hele 200 000 i førstepremie. Har slått 14 Steinfaks fra likestart tidligere, og kan ikke få et bedre løp grunnlagsmessig. Kusken er dessuten solid, og Ådne Odin vil sitte veldig fint på det tidlig i løpet. MÅ BARE PRØVES!



12 Tangen Haap – Er trolig feltes beste hest, og med toppkusk så hadde vi hatt stor tro på denne. Björn Karlsson gjør dog en del rart i vognen, og Tangen Haap er derfor ikke noe annet enn en garderingshest. Galopperte sist, og er ikke helt stabil innlednings i løpene. Feilfritt og med klaff = da er sjansene for seier gode! 14 Steinfaks – Var ekstremt tapper i nederlaget sist, og denne vil nok flere gå til på i denne omgangen. Vær dog litt OBS på at løpet sist kan ha kostet mer enn det smakte, og da spesielt i en hestekropp som har hatt sine problemer de siste årene. Vår outsider! 15 Pydin – Har fått to løp i kroppen etter pause, og holdt sikkert unna sist. Varmet da veldig dårlig i forkant av løpet, men det er slik den kan være. Er knallgod på sitt beste, og nå som formen begynner å melde seg er den naturligvis aktuell på gardering.



10 Don Viking – Var ikke helt tom etter sene luker sist, men har den virkelig toppfarten til å avgjøre et løp mot en såpass tøff motstand som dette?

Vår rangering : A : 7 B : 12-14-15 C : 10-9-2-11-1-3-5-13-6-8

V75-4 : 6 Goutte De Pluie – Ble plukket ned av formbomben Bearicecream nest sist, og var muligens ikke helt på topp da. Nå sist etter pause fløy den veldig fort i sporene gjennom den siste svingen, men så kom galoppen. Så LEKKER ut i målgangen etter denne galoppen, og varslet altså full form etter pause. Er kjapp i vei, og fra tet/rygg leder kan den overraske! 7 Esther Rich – Ble aldri kjørt med etter pause sist, og satt fast over mål. Hadde uansett godt av den blåseren, og den kan ventes forbedret. Kusken er bra, og fra dette sporet burde man få en fin start. PASSES! 12 Kavata Käll – Er ett av de virkelig store skrikene i omgangen, og det går altså knallsterke rapporter på den etter pause. Er kanskje den beste hesten i feltet på ren kapasitet, og den er derfor selvskreven og tidlig på bongen.



3 Loveya Fashion – Har tidligere stått hos Daniel Reden (lenge siden), men nå kommer den ut i Katja Mellko regi, og gjør det etter pause. Rapportene på denne er også fine, og den må regnes som en stor outsider. Har feilet på volte tidligere, og er ikke 100% med den startmetoden. 10 Bear Victory – Er ikke helt stabil med volte, og den har feilet fra et tilsvarende spor tidligere. Jogget rundt en overkommelig gjeng sist, og formen er god. Er uansett kun en liten gardering for oss da det altså er galopprisiko.



1 Lamona Håleryd – Var tapper sist, og er i det hele tatt i en veldig fin form. Smyger med til en trippelplass? 5 Iceland Falls – Er bedre enn raden, og feilet fra seg en fin plassering samt en tid på ca 15,4/2160mv sist. Kan overraske om den går feilfritt.

Vår rangering : A : 6-7-12 B : 3-10-1-5-4-14 C : 11-8-13-2-9-15

V75-5 : 4 Click Bait – Er en BRENNKVIKK 4-åring som leverte en praktfull årsdebut sist. Valgte da å slippe teten, men avslutningen med full spenst over mål likte vi skarpt. På klokken stod det 10,9 s 1000m som helt ukjørt. På Solvalla 19. juni i fjor hadde den et tilsvarende spor bak bilen, og da bare føk den til tet. Jogget den dagen 11,2/1600ma. Kan nok en 10-tid fra tet på en kjapp bane, og vi tror ikke at denne taper dette løpet om Kihlström bare greier å ta seg til tet. At den har fått en nødvendig blåser i kroppen har dessuten kun gjort godt. VI TROR MYE PÅ DENNE I SØNDAGENS V75-OMGANG!



9 Adde S.H. – Skulle noen greie å svare så vil det bli et høyt oppdrevet tempo, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. Adde SH var STOR i nederlaget sist (10,1 s 800m), mens den var helt rå til seier nest sist. Toppform, og en selvskreven gardering om man spekulerer. 10 Chapuy – Så smellbra ut når den årsdebuterte på 10,9 sist, og den har en spennende sesong i vente. Bakspor trekker ned, men blir det villmannskjøring så er naturligvis også denne aktuell. 4 Guillaume Boko – Fullførte fint etter en tøff innledning sist, og er på vei mot storformen. Har kun vært middels/ok bak bilen tidligere, og selv med BIKE så tviler vi på at Goop greier å svare Click Bait. Er dog garderingsaktuell om man spekulerer.



2 Deep Pockets – Fikk maks fra ryggen sist (medhengertid), og så aksjonsmessig ikke helt optimal ut i målgangen. På sitt beste kan den smyge med til en trippelplass. 1 Betting Rebel – Har virkelig fått kjørt seg på slutten, og det vil snart sette sine spor. Smyger med til maks en trippelplass?

Vår rangering : A : 4 B : 9-10-3-2-1 C : 8-5-6-7-11-12

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-6 : 5 Sorbet – Var TOPPBRA i årsdebuten, og selv med 08,8 f 1000m i dødens så ble det veldig enkelt. Hadde et utrolig bra fjorår, og årsdebuten tyder på at året i år ikke skal bli noe dårligere. Greier Kihlström å svare ut Kontio med 7 Elian Web her, ja, da er nok fort dette løpet kjørt, og favoritten har en STOR sjanse!



9 Milliondollarrhyme – Gikk 12,0/2140ma i årsdebuten i fjor, og var helt utrolig bra direkte. Ble femte i Elitloppet, og flere holder denne som en av de virkelig store outsiderne til å vinne årets Elitlopp. Står i en noe sjansebetont rygg, men skulle ikke Sorbet få tet så er Milliondollarrhyme den vi virkelig frykter. Da kan det nemlig bli riktig å komme bakfra med sparte krefter. Motbudet. 12 Makethemark – Havnet utvendig i årsdebuten, og tok muligens en noe turbetont seier da Linus Boy feilet i en klar ledelse knappe 400m fra mål. Hadde nok godt av det løpet i kroppen, og nå rykker man skoene rundt. Hadde et knallbra fjorår, og alt tyder på at den også i år vil gjøre det skarpt. Outsideren.



7 Elian Web – Var helt RÅ i vinter, men ble så kjørt ned i kjelleren nest sist. Så ikke veldig formsterk ut etter pause sist, og vi er fakta noe usikker på formen. Følger bilen fra start, og Kontio vil nok prøve seg på startsiden. Vi blir dog noe overrasket om den plutselig skulle være tilbake på sitt beste her etter å ha sett den de siste gangene. 2 Reckless – Fikk maks sist, men er i flott form. Har ikke toppfarten som de beste elitehestene, og trenger villmannskjøring for å komme ordentlig inn i løpet. 10 Milligan’s School – Lyktes ikke i Frankrike, og holder noe usikker form etter pause. Er veldig bra på sitt beste, og skrellaktuell om det skulle bli feil for Sorbet.

8 Super Nice – Satt bom fast som fulltanket bak Reckless sist, og ser rett og slett utrolig bra. Sporet nå trekker mye ned, men leter man en storskrell, ja, da trenger det ikke å være dumt å ta med denne. 11 Chief Orlando – Spurtet bra i Finland etter pause sist, og varslet form direkte etter pause. Kan være en storskrell om det blir feil for Sorbet.

Vår rangering : A : 5 B : 9-12-7-2-10-8-11 C : 6-1-4-3

V75-7 : 2 Island Life – Seks hester kan vinne? Vår ide har fått to løp i kroppen etter pause, og fullførte fint mot betydelig tøffere motstand enn dette sist. Har trukket vinnerloddet i sporlottoen, og det meste ser veldig bra ut på forhånd. Nå kommer årets første seier? 1 Ural – Er en SOLID sølvdivisjonshest som gjør en spennende start etter pause. Er kjapp fra start, og her blir det dårligst rygg leder. Kan være en vinner direkte, og er tidlig på vår rank. 4 Coogan – Er ny i sølvdivisjonen, og dette er ingen enkel oppgave for den klare favoritten. Må dessuten trolig vinne dette løpet fra dødens, og det tror vi ikke den gjør før vi ser det. Har gjort to løp etter pause, og den er på vei mot formen. Outsider.



12 Grainfield Aiden – Ble aldri kjørt med sist, og kom til mål med krefter igjen. Har vært utrolig bra i vinter, og løpet sist tror vi kun gjorde godt for psyken. Passes med tempo! 6 Pascha Tilly – Er veldig grunnkapabel, og utrolig bra når den er som best. Nå går rapportene fra Finland i dur, og Pascha Tilly er selvskreven på bongen. 5 Reverend Wine – Er den hesten i feltet med best statistikk over denne distansen, og har faktisk vunnet 5 av 10 stayerløp. Gikk 09,2 s 800m sist, og den fullførte meget fint. Er den siste vi plukker med på bongen.

Vår rangering : A : 2 B : 1-4-12-6-5-7 C : 3-10-9-8-11