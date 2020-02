Nå blir det andre boller

Hoppa sviktet med galopp som favoritt i V75 i sin siste start. Nå tror vi hun revansjerer seg. Forutsetningene er veldig fine.

Her er noe av det vi kan på by på til fredagens V65-omgang fra Jarlsberg Travbane utenfor Tønsberg:

3 Tante Ragnhild (V65-5) imponerte stort da hun vant på Bjerke i sin tredje siste start før jul, men etter det har det blitt galopp to ganger på rad. Sist på Leangen fungerte hun ikke som best for dagen og feilet seg tidlig vekk som favoritt i løpet Trø Hera vant. Hun har en skreddersydd oppgave foran seg i kveld, selv om kanskje sprint ikke er noen direkte fordel. Fra et perfekt spor synes vi hun bør ta seg av dette dersom det går i trav hele veien. Kveldens holdepunkt.

4 Kasper T.T. (V65-1) er en kapabel type som fort kan være løsningen på kveldens første løp. Revenue-sønnen har vært sparsomt startet i det siste, men hadde nok helt sikkert godt avc gjennomkjøringen sist der han var treer bak gode hester. Han står veldig innbydende til på strek i dette løpet og møter også overkommelig selskap. Motivert favoritt. Uten galopp bør vinnersjansen være god.

7 King N' Swing (V65-2) spurtet fort og ga et fint inntrykk under sal sist på samme bane. Møter en veldig god konkurrent i form av 6 L.A.'s Mr. Brown, men sprint er normalt bare en fordel for vår idè i løpet og meldingene fra trenerhold er dessuten svært positive. Vi krysser av for begge og spiller ikke en bong uten King N' Swing!

7 Gone Dancing (V65-6) er en veldig bra hest som avslutttet 2019 med seier. 4-åringen årsdebuterer på Jarlsberg i kveld fra en litt sjanseartet utgangsposisjon, men dette er en kapabel herremann som tåler å gjøre litt og som tidvis imponerte i fjor. Dersom det klaffer litt på veien, tror han åpner det nye året med en fulltreffer. Favoritten er motivert, føler vi.

