Nå er det dags

Vår banker i lunsjen på Bjerke torsdag har fått ett løp i kroppen i ny regi og kan ventes ytterligere forbedret til denne starten. Nå tror vi det er dags for seier!

Leirvåg med supersuksess på ti siste info bonger i V75 på Bjerke 22. januar!

Leirvåg bankerspilte både Selma's Revenue i V75-3 og Alm Randers i V75-4 på forslagene på Nettavisen, og Alm Randers galopperte i seierskampen.

På Eksperten laget Leirvåg to alternative siste info forslag (Siste V75-jackpot). På det ene av disse spilte Leirvåg også begge de to forannevnte banker, men på det andre spilte Leirvåg kun Selma's Revenue banker. Her ble klaff for totalt ti andelslag:



* Seks andelslag med fire andeler a kr 250 eller fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 44 938 kr på hvert av dem.

* Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 46 144 på hvert av dem.

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling på dette kr 47 568 kr.

Her er noe av det vi kan by på i torsdagens lunsj fra Bjerke:

7 Z. Boko (V4-2) ga et bra inntrykk i norgesdebuten på Biri sist, selv om han ble hengende litt på en tom inn mot siste sving og tapte lengder til vinneren av løpet. Inn på oppløpet avsluttet han sterkt til annen og til denne starten varsles det utstyrsednringer på Anderssen-traveren. Han er også behandlet siden sist og kan ventes ytterligere forbedret til denne starten. Vi tror på seier i årets andre start og bankertipper den fire år gamle Zola Boko-sønnen i V4-spillet!

9 Alcantara Beech (V4-1) kan være løsningen på dagens første løp. 6-åringen reparerte galopp på mesterlig vis på Jarlsberg sist og dokumenterte solid form ved den anledning. Han er kraftig på gang og en seier kan være like rundt hjørnet. Vår knepne favoritt i løpet. Han må på alle bonger!

3 Amarone Classic (V4-3) møter en god konkurrent i form av 4 Norma B., men vår favoritt i løpet var positiv sist etter to måneders pause mot bedre hester enn hva hun møter i dag og må selvfølgelig regnes tidlig i dette selskapet. Ett løp i kroppen har helt sikkert gjort hoppa godt og oppgaven er dønn riktig. Løsningen på V4-3/DD-1?

4 Bad Nite Call Saul (V4-4) har vi varslet for tidligere - uten nevneverdig hell, men faktum er at Donato Hanover-sønnen er veldig bra på sitt beste og finner han tilbake til taktene fra 2018, så er han mer enn god nok til å vinne et løp som dette. Full distanse er kanskje ingen fordel, men han er rask fra start og sikrer seg ganske sikkert en fin posisjon. Han speeder fort med riktig reise og dersom formen er noenlunde på plass etter en liten pause, er ikke selskapet verre enn at han kjemper i toppen. En av flere i et åpent løp.

