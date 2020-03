Nå er det Mikkel sin tur

Mikkel H.R. har en passende oppgave foran seg i torsdagens lunsjtrav på Bjerkebanen og blir vår banker i V4-spillet.

Her er noe av det vi har å by på i lunsjen på Bjerke denne torsdagen:

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

7 Mikkel H.R. (V4-4) vant seks løp i fjor og var på trippelen i over halvparten av sine 20 starter totalt. Den startraske Revenue-sønnen går fra alle posisjoner og møter langt mer overkommelig selskap nå enn i sin siste start på Bjerke for en liten måned. Herfra blir det full ladding mot tet og skulle han komme seg foran på et tidlig tidspunkt, tror vi løpet er kjørt. Dagens holdepunkt.

4 Lastmanstanding (V4-1) synes vi er verdt litt ekstra oppmerksomhet allerede i sin første start i ny regi. Dette er en kapabel 5-åring som kommer ut etter pause i regi Trond Anderssen etter å ha stått i Trøndelag tidligere. Treningsrapportene er fine og motstanden er ikke verre enn at vi synes han må strekes på alle bonger i årsdebuten.

8 Sitje Lilly (V4-2) kan være løsningen på et åpent løp der vi anbefaler å gardere så bredt man bare har råd til. Lome Elden-datteren avsluttet bra til annen og var positiv bak gode Tangen Tore sist og kan ventes ytterligere litt forbedret med ett løp i kroppen. Må regnes tidlig selv fra en sjanseartet utgangsposisjon.

2 Nuclear Tile (V4-3) har ikke vunnet løp siden 2018, men denne gang synes vi den startraske Antonsen-traveren må regnes tidlig. Fortutsetningene er nemlig helt riktige. Det varsles kikkerthodelag denne gang og full satsting mot tet. Leder hele veien? Må på alle bonger!

