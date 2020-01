Nå er han frisk igjen

Vår lunsjbanker på Jarlsberg torsdag har slitt med forkjølelse. Nå rapporteres han frisk igjen. Vi tror det blir seier i årets første start.

Her er noe av det vi har å by på i dagens lunsjtrav fra Jarlsberg Travbane utenfor Tønsberg:

6 Fantomet (V4-2) har slitt med en forkjølelse og ble disket i sin siste start på Momarken i romjula. Nå rapporteres Romtveit-traveren frisk igjen og har i tillegg fordel av at det er snakk om autostart denne gang. 4-åringen imponerte stort da han vant på Bjerke nest sist og tilbake på sitt beste tror vi han tar seg av dette. Kapasiteten er nemlig stor og motstanden den rette. God vinnersjanse!

1 Donatell Viking R.R. (V4-1) kan neppe forsvare sporet, men har fått tre løp i kroppen etter lang pause og er langt bedre enn hva formen gir inntrykk av. Donato Hanover-sønnen fullførte bra til mål etter et uheldig opplegg sist og var tøft ute i sin nest siste start. Med noenlunde klaff på veien, tror vi han kan være seiersmoden nå. Han må tidlig på bongen.

3 Etna B.R. (V4-3) er rask fra start og trives på distansen, men i likhet med mange av konkurrentene er formen usikker i dette formløpet. Dersom hun får det litt servert, står hun ikke så mye tilbake for noen i dette selskapet. Se opp! Det varsles et forsiktig opplegg bak 5 Love Voice, mens flere av de andre står i vanskelige spor på en kjapp sprint.

9 Aida Mae (V4-4) fungerte fint i et hurtigarbeid nylig og duger langt i denne klassen. Hoppa har et veldig fint løp på papiret denne gang og må så absolutt regnes med vinnersjanse. Kan være en morsom DD-banker og et singelkryss for de som spiller samlebonger i lunsjen torsdag. Først og fremst 3 Ghandi B.R., 5 Spicy Boss og 4 Towanda's Classic imot? Vi bruker de fire, men sjanser på alenekryss i DD-veddemålet.

