Nå må Blekkan passe seg

Mangeårig Leangen-champion Jomar Blekkan leder kuskestatistikken med bare to seire foran Dag-Sveinung Dalen når to løpsdager gjenstår av året. I kveld seler han ut 3-årsstjernen Arkan for å sikre et nytt championat på hjemmebanen.

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V64 Färjestad: Dobbel jackpot med over 1,4 mill ekstra

V4 Skellefteå: Flott V4-lunsj fra Sverige

Oddstips: Målfest i Serie A - sjekk våre analyser av mandagens kamper

Oddssingel Superligaen: Ståle Solbakken gir aldri opp

Oddssingel PL: Palace vinner i Hodgsons jubileumskamp

Superquiz: Bli med i vår Superquiz og vinn gavekort

Julekalender: Sjekk dagens luke

Undertegnede er på hjemmebane i kveld på Leangen. Her er noe av det vi kan by på:

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<b><br /></b>

8 Arkan (V65-3) var enorm som treer i finalen av Kriteriet på Bjerke i begynnelsen av september etter tidlig galopp i løpet årgangseneren Nordsjø Odin vant på en imponerende måte. Blekkans talentfulle 3-åring kommer nå tilbake etter en liten pause og møter helt riktig motstand. Dersom formen er noenlunde bevart, bør han runde denne gjengen på en grei måte og gi Blekkan et lite pusterom til Dalen i kampen om banechampionatet på Leangen i 2019. Banker.

7 Acers Fantasy (V65-1) spurtet som en vind til V75-seier på hjemmebane i sin siste start 23.november og har stort sett levert sterke innsatser i hele år. Hoppa er rask fra start og sitter fort tidlig i tet her. Mot overkommelig selskap skal det normalt være en god vinnermulighet. Kveldens andre banker i V65-spillet.

2 Fjell Reven (V65-2) blir vår favoritt i et åpent løp over lang distanse uten den klare forgrunnsfiguren. Voje Faks-sønnen kommer tilbake etter to måneders pause, men pleier å være godt forberedt når han kommer til start og har fine forutsetninger foran seg i kveld. Lang distanse skal heller ikke være noe problem. Må tidlig på bongen.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<b><br /></b>

3 Gloria B.R. (V65-4) møter gode 5 Pirlo, men dersom favoritten garderes må vårt drag i løpet med på alle bonger. Hoppa feilet tidlig sist hun var ute, men fikk en nyttig gjennomkjøring i kroppen etter lang pause og viste spennende takter i sommer. Hun står dessuten innbydende til på strek og kan fort lede hele veien i feilfri utgave. Se opp!

10 Kashmir (V65-5) var god som firer i mål i finalen av Hesteeierkanna forrige mandag. Gode Bokli Teddy vant det løpet. Gangen før var han ute i tøft V75-lag. Denne gang er motstanden langt mer overkommelig og på tross av 40 meter tillegg blir han vår favoritt i løpet. At det kun er ti hester er nok bare en fordel.

7 My Name Is Prince (V65-6) viste flott utvikling i sommer og gjør en spennende start i kveld etter noen måneders pause. Zola Boko-sønnen vant etter pause i mars og må regnes tidlig på direkten. Dersom kusken klemmer til herfra, er det slett ikke umulig at han sitter tidlig i front. Da skal vinnersjansen være bra. Må på alle bonger.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under