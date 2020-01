Nettavisen jakter ny V75-suksess på Bjerke

Det ble herlige gevinster på en rekke andelslag på Bjerke forrige onsdag. I kveld er det ny gevinstjakt i V75 på Bjerke.

Her ser du onsdagens V75-omgang fra Bjerke gratis. Sendingen starter kl 17.45:

Det er som vanlig en spillemessig strålende omgang som venter i onsdagens V75 Bonus på Bjerke. Her er det spillestopp kl 19.00. Onsdagen innledes med V4-lunsj fra Åby. Sist onsdag var det jackpot i V75 på Bjerke og en drøy million ekstra i sjuerpotten, men på Eksperten ble det likevel kanonsuksess.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Leirvåg med supersuksess på ti siste info bonger i V75 på Bjerke 22. januar!

På forslagene på Nettavisen brukte jeg både Selma's Revenue i V75-3 og Alm Randers i V75-4 som bankere. Alm Randers galopperte i kampens hete og ble disket, mens Selma Revenue som ventet vant enkelt.

På Eksperten laget jeg to alternative forslag (Siste V75-jackpot). På det ene av disse spilte jeg også begge de to forannevnte banker, men på det andre spilte jeg kun Selma's Revenue banker. Her ble klaff for totalt ti andelslag:



* Seks andelslag med fire andeler a kr 250 eller fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 44 938 kr på hvert av dem.

* Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 46 144 på hvert av dem.

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling på dette kr 47 568 kr.

Totalt omsatte Nettavisen for ca kr 54 000 i V75 til Bjerke onsdag, mens det ble 455 628 innspilt på de ti andelslagene som gikk inn med sju rette.

Da er det bare å håpe et tipsformen sitter i til onsdagens V75-omgang. Og også denne onsdagen lanserer jeg to bankere i V75, begge med Øystein Tjomsland som trener og kusk. Hovedbankeren den kommer ut i V75-5.

Innfridde sist - vinner igjen?

Det handler om 9 Valle Hugo som innfridde som min V65-banker på Sørlandets travpark i den siste starten. Da var det sprint og Øystein Tjomsland sendte sin hest fremover til dødens runden igjen, tet på siste bortre og det ble en enkel seier. Hadde nok vunnet V75-løpet på Jarlsberg også nest sist, om ikke han hadde blitt sittende stengt for lenge. Spurtet storstilet når det løste seg og leverte et gnistrende oppløp. Står i bakspor onsdag, det betyr lite. Det er så mye fart i denne vallaken, at han kan speede ned de fleste i dette grunnlaget. Jeg tror på seier igjen og 9 Valle Hugo blir min hovedbanker i V75-spillet og bankerspilles også i V5-spillet.

Rangering V75-5/V5-2: A: 9 B: 1-10 C: 3-4-11-2-7-12-5-8-6

Kun galopp imot

Min andre Tjomsland-banker kommer ut allerede i V75-1. Fireårige 10 Grisleprinsen G.L. er ubeseiret på sine fire første starter. Innledet 2020 med en flott V75-seier på Bjerke for halvannen uke siden og vant meget enkelt etter å kjørt seg til tet 1400 meter fra mål. Står på tillegg onsdag, men det er nok mye å gå for denne. Møter grei motstand, men heller ikke mer. Uten galopp må dette være en flott vinnersjanse. Jeg spekulerer ikke og bruker 10 Grisleprinsen G.L. som min andre V75-banker på Bjerke onsdag.

Rangering V75-1: A: 10 B: 8-1-2 C: 7-11-5-6-3-4-9

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

V75-2 - Varmblodshester. 2140 meter voltestart.

Kun sju hester stiller til start i V75-2, men her er ingen sjanseløse og jeg betaler for alle på samtlige V75-forslag.

Favoritten er motivert og heter 2 Stealth. Fireårsvallaken som trenes av Frode Hamre rotet seg bort med startgalopp i debuten på Bjerke for to måneder siden, men har nå to strake seire. Har sett bra ut i de seiersløpene og det skal være fin vinnersjanse igjen. 6 Glazier's Vici var hardt betrodd sist,men havnet da i dødens og måtte fire litt mot mål. Kuskeforsterkes i kveld og får formsterke Åsbjørn Tengsareid opp som kusk. Klart andrevalg.

4 Yankee Pride kommer ut etter tre måneders pause. Denne viste fine tendenser i flere løp som treåring og var ikke langt bak meget gode Photo Creation i et løp på Bjerke i juni. Står spennende til på strek i kveld og er den klare outsideren. 5 Date Night har levert fire fine løp i Norge etter at hun kom fra Danmark. Og skal regnes igjen.

1 Tussilago er sistevalget i løpet i morgentimene onsdag. Fireårsvallaken til Sven Olav Weberg var god toer på Åby sist og står i det alltid fordelaktige innersporet på strek. 7 Bolero var god vinner sist, men har 20 meter tillegg i kveld. Uansett også en av dem som kan vinne. 3 Superb Story er kanskje ikke en veldig het seierskandidat, men tas likevel med siden jeg spiller alle sju i V75-2.

Rangering V75-2: A: 2 B: 6-4-5-1-7 C: 3

V75-3 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Det er bra klasse på dette kaldblodsløpet i V75-3 og det finnes noen riktige kapasitetshester med. 1 Dæmro Bob kommer ut etter pause og halsoperasjon. Vallaken viste enorm fart i fjor og også at galopprisikoen er skyhøy. Skulle Dag-Sveinung Dalen lykkes med å få denne feilfritt rundt, skal 20-meters hestene virkelig få kjørt seg. Mitt frekke førstevalg.

8 Vestpol Loke blir ganske klar spillefavoritt. Det er ingen tvil om at Øystein Tjomslands fireåring har kapasitet langt utover sitt grunnlag. Innfridde som min V75-banker i den nest siste starten på Bjerke 20. november i fjor, men galopperte seg bort i sin siste start på Klosterskogen uken etter. Kommer tilbake etter to måneders pause i kveld og er naturligvis en het seierskandidat. Det er også 4 Birk Støvern som var sterk toer i V75-4 på Bjerke forrige onsdag. Også med denne er det galoppfare.

Jeg velger å stå på disse tre vel vitende om at alle har ganske stor galopprisiko, men på kapasitet hever denne trioen seg klart over resten.

V75-3: 1 B: 8-4 C: 11-9-3-13-7-10-12-2-3-6-5

V75-4/V5-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Jeg hadde feeling for at 5 Djarpur Dry ville fungere i monte og sammen med dyktige Siv Emilie Løvvold innfridde tøffingen som mitt frekke vinnertips i monteløpet på Bjerke for to uker siden. I kveld er det på med sulky igjen for denne kapasitetshesten og han er en motivert favoritt i dette flotte spilleløpet.

1 Lady L.S. sjokkvant som 10. valg under Bjerkes V75 Julebonanza i romjulen. Stod også da i førstespor og tok seg lett forbi til enkel seier da etter lederrygg underveis. Identiske forutsetninger i kveld altså og skal tidlig på. 6 Visentini har vært god i to strake seiersløp og er god fra start. Kan ta sin tredje strake i kveld.

På de to største V75-forslagene finner jeg plass til ytterligere tre hester. 4 Frick har kapasitet som matcher de fleste her og står også bra til. 9 Rio Division galopperer ofte, men er bra de dagene han holder seg på beina. 12 Pantini var meget god vinner i V75-7 på Bjerke i romjulen etter ledelse hele veien. Har vist seg best når han er med der fremme direkte og har en krevende oppgave foran seg i kveld fra et vanskelig tolvtespor bak bilen. Men umulig er det ikke.

Rangering V75-4/V5-1: A: 5 B: 1-6-4-9-12 C: 8-2-7-3-10-11

V75-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Det er ingen tvil om at 5 Mellby Frodo har en solid vinnersjanse i dette løpet om han kommer seg foran og det ikke koster skjorta. Har fått to løp i kroppen etter noen måneders pause. Nest sist satt hesten fast i det aller lengste bak ledende Amazing Case, men spurtet frenetisk da åpningen kom til andreplass. Kom så ut i V75-1 under Bjerkes V75 Julebonanza i romjulen. Gikk en fin sisterunde da, men klarte ikke å svare en usedvanlig opplagt In Håleryd mot mål. Vallaken er et bankeralternativ i kveld og i DD-spillet spiller jeg 5 Mellby Frodo som banker.



11 Marvellous Tooma innledet 2020 med seier på Bjerke 1. nyttårsdag. Fireåringen leverte en strålende treårssesong, men hemmes av bakspor i dette sprintløpet. Frode Hamre varsler et passivt opplegg underveis, men blir det tempo foran øker seierssjansene. 3 Fairyman holdt farten strålende til andre fra dødens i seiersløpet til Marvelllous Tooma på Bjerke 1. nyttårsdag og står bedre til kontra denne i kveld. Outsideren.

Jeg tror klart mest på de tre ovennevnte. På det største V75-forslaget betaler jeg for ytterligere tre hester. 7 Lady Lara sjokkvant fra tolvtespor i V75 på Bjerke for halvannen uke siden. Det grunnet en mesterlig innvendig styring av Eirik Høitomt rundt den siste svingen og åpning ut mot oppløpet. Hoppa er kvikk i vei, men står i et meget sjanseartet sjuendespor i kveld. 9 Fox Dragon skuffet sist, men har ellers vært en slager de siste månedene. Sprint er heller ingen fordel. Kun garderingskryss i kveld. 1 Mikkel H.R. satt fast bak Marvellous Tooma på Bjerke 1. nyttårsdag, men hadde kanskje ikke allverden spart. Tas med på sin flotte utgangsposisjon.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 5 B: 11-3-7-9-1 C: 2-4-8-10-6

V75-7/V5-4/DD-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Som vanlig avsluttes V75-løpene på Bjerke med et herlig spilleløp i V75-7, så også i kveld. Jeg tar med fem hester på de fleste V75-forslagene.

Formsterke 5 Sprett Odin blir min favoritt. Tiåringen har ingen vakker programrad, men han er i form og har hevet seg de siste månedene. Spurtet flott til andre bak meget gode Stumne Fyr sist og er tetaktuell fra et flott spor i kveld. På kapasitet er nok ingen tvil om at 11 Vollanfaks er best. Men galoppene kommer tett på denne vallaken. Feilfritt er uansett meget bra vinnersjanse.

Det gjelder også for 4 Tangen Elvira som nok står nærmest Vollanfaks på kapasitet. Men Tjomsland-hoppa som var så stabil i noen måneder på sensommeren/høsten i fjor, har falt tilbake til gamle galoppsynder i sine to siste løp. Tangen Elvira er uansett løpets store outsider. 1 Mietor sørget for herlige V75-gevinster for en rekke av mine Siste V75-jackpot andelslag på Eksperten da han tok seg forbi Will Teddy i V75-7 på Bjerke forrige onsdag. Det er klart skjerpet motstand i kveld, men forhåndsfavorittene er av den ustabile sorten, så Løvdal-traveren kan vinne igjen om noen av disse roter seg bort.

Til sist er det 7 Ard som gjorde ett kruttsterkt løp som tredje i et løp som seiersmaskinen Lesja Odin vant sist. Litt sjanseartet sjuendespor i kveld, men Romtveit-traveren får plass på de tre største V75-forslagene.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 5 B: 11-4-1-7 C: 10-3-8-6-2-9-12