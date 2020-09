Nicklas viser veien mot lunsjkronene

Nykommer bankes direkte! Superform - kan skrelle! Du tar vel rygg på våre oppdaterte tips i lunsjen?

Lerum med TOPPTIPS i Bergen 10. september - tok du rygg?

Undertegnede serverte MEGET STERKE TIPS til Bergen torsdag, og det meste satt. V65-bongen til Kr.480 betalte ut meget solide Kr.7 951, mens V5-bongen til Kr.980 betalte ut Kr.8 301,-. På Eksperten ble det levert 20 V65-bonger, og ALLE satt som de skulle. Du var vel med på spillfesten?



Bergsåker byr på en relativt utfordrende V65-omgang i lunsjen fredag, og dette er en omgang med stort potensial. 7 Holland (V65-5) går vi for som lunsjens beste banker, og vi gleder oss til å se denne nykommeren til Robert Bergh.

Ta rygg på følgende:



V65-1 : 4 Indra’s Secret – Har rotet seg bort tre ganger på rappen nå, og formen er mildt sagt et spørsmålstegn. Er den beste hesten i innledningsløpet, men før den viser mer stabile takter så avstår vi fra et bankerspill. 3 Global Teardrop – Fullførte bra sist, og ligger veldig i skorpen. Gjør seg ikke bort her om favoritten igjen skulle rote det til for seg.

V65-2 : 11 Mr Charming – Småskummelt løp hvor det kan skrelle til i. Vår ide har kanskje ikke en veldig bra rad, men formen er slett ikke verst, og avslutningen sist var bra. Har skiftet miljø siden det siste løpet, og slikt liker vi på litt eldre hingster. Passes mot en overkommelig gjeng.

V65-3 : 10 Balotelli Crown – Prøves som et langskudd i et ganske så fint løp. Er rett og slett i en fantastisk bra form, og langspurten sist var helt strålende. Gangen før gikk den 10,5 s 800m, mens den tredje sist avsluttet meget bra. Er meget giftig når den får smyge med, og skal passes i et løp som dette. OBS!

V65-4 : 2 Månsaga – Her er det naturligvis kusken i mot, men hesten er BETYDELIG bedre enn raden, og sist ble den sittende bom fast med alle kreftene igjen. Fortjener virkelig en seier, og kan ikke få en spesielt mye bedre oppgave enn dette. Overrasker?

V65-5 : 7 Holland – Et SVAKT løp venter, og vi prøver oss med nykommeren til Robert Bergh direkte. Holland har vi sett i Danmark, og i sitt siste løp vant den enkelt på en noe krevende bane. Kommer her ut etter en lengre pause, den har trent fint, og man rykker bakskoene direkte. Har normalt en stor sjanse i et løp som dette, og det er nå den skal spilles!

V65-6 : 7 Digital Dominance – Har et gaveløp foran seg i finalen, og skikker den seg så tror vi ikke den taper et løp som dette. Har møtt betydelig bedre hester enn dette, og kan ikke få en bedre oppgave når det gjelder motstand. Kusken i mot, men hesten er klart best.