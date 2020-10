Niels Petersen er på nytt seierstokt i Sverige

Gøteborg galoppbane byr opp til flere storløp i lørdagens V4/V5-lunsj.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er naturligvis V75-omgangen på Forus som er lørdagens klare høydepunkt både sportslig og spillemessig. Men også i galoppsporten er det storløp denne lørdagen. Gøteborg galoppbane byr på både V4 og V5 og tradisjonsrike Svenskt St Leger med hele 500 000 SEK i førstepremier står på menyen. Løpet går som V4-4/V5-1.

Merk ellers at innleveringstidene er litt annerledes enn vanlig. V4 er først ut med spillestopp kl 12.15, mens V5-spillet som innledes V4-4, har spillestopp kl 13.30.

Birger og Morten byr på følgende:

Lørdag er det årets siste løpsdag på gresset i Gøteborg. Hovedattraksjonen er V4-4 og V5-1, hvor den norske Derbyvinneren Whispering Ocean beærer banen med et besøk. For første gang går St Leger på banen, et løp som gikk i Gøteborg i gamle dager. Men da het galoppbanen Åby og lå ikke så langt fra der travbanen ligger nå.

Whispering Ocean blir helt sikkert klar favoritt. Nærmest rangerer vi Ready Teddy, som vant Dansk Derby og Dansk St Leger. Siste løp gikk kun for en uke siden, og det ble en tøff strid. Vi tror det løpet kan sitte i kroppen. Uansett er Norsk Derby et mye tøffere løp enn den danske utgaven, som kun er for skandinavisk-oppdrettede. Whispering Ocean blir vår banker i V4, som er enormt vrien.

I V5 får vi råd til noen garderinger, da de øvrige løpene ser betydelig enklere ut. Niels Petersen har med seg toårige 2 Prince of Fjords i V5-3, en hest som debuterte flott til andre. Vinneren av den debuten vant sikkert på Bro Park onsdag, så Prince of Fjords ser ut som en god sjanse. I V5-5 synes vi hekkeløpet bør stå mellom 5 Arcttic Waltz og 2 French Warrior. De har vist klart mest og er to lovende hekkeløpere.