Norge kan ikke tape fredagens stafett i skiskyting i Oberhof

Det norske herrelaget må kollapse totalt på standplass om de ikke skal vinne fredagens verdenscupstafett i skiskyting i Oberhof.

De norske herreløperne har virkelig tatt for seg i verdenscupen i skiskyting denne sesongen. I dag er det stafett i Oberhof og Norge er storfavoritt til å vinne.

Fredag er det ca 925 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 19.00.

Skiskyting stafett menn - Norge vinner - 1,42 (spillestopp kl 14.25)

Det er gått to verdenscupstafetter for menn denne sesongen. Den første i finske Kontiolahti i begynnelsen av desember. Norge har vært storfavoritt i begge. I Kontiolahti var det Sturla Holm Lægreid, Vetle Sjåstad Christiansen, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø som gikk for Norge og Norge vant overlegent 39,2 sekunder foran Sverige.

Men i Hochfilzen en uke senere pådro Johannes Thingnes Bø seg en strafferunde på siste stående og dermed vant Sverige noe overraskende den stafetten. I dag består Norges lag av Vetle Sjåstad Christiansen, Johannes Dale, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø og Norge er igjen store favoritter.

Sverige skal ikke være noen trussel, da de stiller med redusert lag, mens Frankrike er nestfavoritt. De franske løperne har ikke levert som ventet i Oberhof og tredjefavoritt Tyskland har også et ujevnt lag.

Slik dette ser ut på forhånd, må det en total norsk skytekollaps til for at Norge skal rote bort seieren. Det er svært lite sannsynlig og det er vanskelig å se for seg at Norge ikke vinner dagens herrestafett. Det er sjelden vi lanserer singelspill til lave 1,42 i odds, men i dag føles det som rentepenger.