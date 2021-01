Norgeskjenning viser vei mot V64-kronene

Herlig V64-omgang med MYE snadder! Kveldens beste banker er under enn strålende utvikling, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt på seier! V64-suksess i vente?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-uken sparkes i gang på Färjestad, og det er nesten som vanlig FLOTTE LØP på denne banen. Når det gjelder kveldens beste banker så var vi aldri i tvil om hvem det skulle bli, og vi kan ikke spekulere mot 5 Broadway Sun (V64-1) som det virkelig strålte av sist. Gikk altså sensasjonelle 13,6/2640ma, og var ekstremt forbedret. Leverer den noe i nærheten av det i kveld så er det ikke snakk om saken. ALL IN!



Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 5 Broadway Sun – Har fått to løp i kroppen etter den kom inn på stallen til Per Henriksen, og sist var den nesten uvirkelig forbedret. Bare dundret unna i tet, og jogget altså 13,6/2640ma med krefter igjen. Tok karrierens første seier, og det på et helt ellevilt sett! Leverer den noe tilsvarende i kveld så er den helt klink, og det er snakk om en svært motivert favoritt.

V64-2 : 10 Ivan – Her blir det TUNGT spill på 2-3 hester, og resten av feltet vil bli «glemt». Vi prøver oss med en ordentlig frekkis, og når dette tipset ble lagt ut hadde den 3,7% av innsatsene på seg (300 000 i omsetning). Ivan kom ut etter pause sist, og gikk PIGG i mål etter sene luker. Vi likte det vi fikk se, og gav den et stort pluss i kanten. MYE SPILTE 3 B.G. Arne vant det løpet… Nå har Ivan fått denne blåseren i kroppen, og vi forventer den ytterligere forbedret. KAN SKRELLE OM KUSKEN FÅR TIL STYRINGEN!

V64-3 : 3 Grislefaksen G.L. – Skal egentlig jogge et løp som dette hjem i «søvne», og hadde vi vært sikker på at formen var på plass direkte etter det lange avbrekket, ja, da hadde vi gått ALL IN. Har dog vært svært sparsomt startet i flere år nå, og det tyder på at den sliter helsemessig. Bør følges i varming, for skulle den varme ordentlig bra så dreier dette seg trolig om en vinner. Spennende hester i feltet er 6 Mino og 8 Granetta som begge kommer ut i ny regi. Spesielt sistnevnte har kapasitet som duger svært godt i et løp som dette.

V64-4 : 12 Myllkärrs Medusa – Småskummelt løp hvor det kan være smart å plukke med seg litt hester. Vår ide er ganske talentfull, og den har en hel del inne når den leverer som best. Viste 13,5/1900m etter galopp tredje sist, mens den bare blåste inn til en svært enkel seier sist. Trenger naturligvis litt flyt fra et dårlig spor, men mot en motstand som ikke skremmer er den verdt et forsøk. OBS!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-5 : 5 Högstenastalldräng – Er egentlig en svært grunnkapabel hest som dukker opp for sin nye trener i kveld. Er ganske hyggelig fra start, og skulle den ha tent til i sitt nye miljø, ja, da kan dette dreie seg om tidlig tet og slutt. Har gjort sine beste løp med sko på alle fire, og den balansen virker nesten som et pluss for denne. Kusken er dessuten god, og det meste ser riktig ut på forhånd. SKAL STÅ FØRST PÅ RANKEN!

V64-6 : 9 Kinky Boots – Kom ut etter pause sist, og vant sikkert mot en særdeles billig gjeng. Er den beste hesten i finalen, men vi vil gjerne se den på sitt beste igjen før vi går ALL IN. Spesielt når den nå møter mye bedre hester enn sist. Motivert, men… 1 Witty – Kjørte Michael Larsson bort sist, og det så nesten ut som om han satt og sov i vognen. Ble da sittende bom fast som fulltanket over mål. Satt også fast med mye krefter igjen mot betydelig bedre hester enn dette tredje sist. Klaffer det bare litt underveis så har denne skrellform i kroppen, og vi plukker den med på alt!

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.